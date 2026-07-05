Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu în perioada 6-12 iulie 2026

Rețele Electrice Muntenia va efectua întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în București, județul Ilfov și județul Giurgiu, în intervalul 6-12 iulie 2026. Măsurile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare și mentenanță a rețelelor electrice.

Aceste întreruperi au scopul de a asigura funcționarea în condiții optime a rețelei și de a garanta alimentarea continuă și sigură a clienților pe termen lung.

Luni, 6 iulie 2026

Sector 5: Strada Vigilenței și Strada Sapienței (numere integrale), între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 7 iulie 2026

Sector 5: Strada M. I. Brutus și Strada Vigilenței (numere integrale), între orele 09:00 și 17:00.

Miercuri, 8 iulie 2026

Sector 5: Strada Apolodor și Strada Sfinții Apostoli (numere integrale), între orele 09:00 și 17:00.

Joi, 9 iulie 2026

Sector 5: Intrarea Doina, Strada Doina și Strada Spătarul Preda (numere integrale), între orele 09:00 și 17:00.

Luni, 6 iulie 2026

Ciolpani: zona străzii București-Ploiești între Școlii și Intrarea Fermei, Cartier Pădure și străzi adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Buftea: strada Ion Lahovari între Orhideelor și Lacul Vlasia, ansamblul Good Residence Terra, zona Zori de Zi și străzi adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 7 iulie 2026

Domnești: Strada Poiana Mare, Drumul Târgului, Fulgerilor și străzi adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Miercuri, 8 iulie 2026

Chiajna: Strada Sergent Ilie Petre, nr. fără număr, între orele 09:00 și 16:00.

Joi, 9 iulie 2026

Clinceni: Străzile Viilor, Solarilor, Narciselor, Arcului, Principala, Șoseaua Clinceni, Dispensarului, Berzei și străzi adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Luni, 6 iulie 2026

Brăniștari: străzile Nisipari, Tufanului, Văleni, DJ411, între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 7 iulie 2026

Mihăilești: străzile Industriei, Crizantemelor, Icoanei, precum și agenți economici din zonă, între orele 08:30 și 16:30.

Joița: străzile Țărnii, Podul Banului, Strungarului, Primăverii și DJ601A, între orele 09:00 și 17:00.

Pădureni: străzile Zarzarului, Freziei, Hortensiei, Zmeurei, Leandrului, între orele 09:00 și 17:00.

Brăniștari: DJ411, străzile Tufanului, Nisipari, Rodului, Văleni, Brazdei, între orele 09:00 și 17:00.

Miercuri, 8 iulie 2026

Palanca: străzile Mavrache, Domnească, Bășcăreți, Linia Icoanei, Biserica Veche, Eftimiu, Zorilor, Morarilor, Negoi, Luncii, Ion Ulmeanu, Eliza Vasilescu și zona Domnească de la autostradă până la strada Eugen Boureanu, între orele 09:00 și 17:00.

Bolintin-Vale: strada Palanca de la 23 August până la autostradă și strada Viilor, între orele 09:00 și 17:00.

Joi, 9 iulie 2026

Grădinari: strada Magnoliilor, între orele 09:00 și 17:00.

Brăniștari: DJ411, străzile Rozelor, Bisericii, Rodului, între orele 09:00 și 17:00.

Vineri, 10 iulie 2026

Brăniștari: DJ411, străzile Rodului, Bisericii, Rozelor, între orele 09:00 și 17:00.