Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu în perioada 6-12 iulie 2026
SURSA FOTO: Dreamstime - Curent electric, întreruperi curent, blackout
Rețele Electrice Muntenia va efectua întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în București, județul Ilfov și județul Giurgiu, în intervalul 6-12 iulie 2026. Măsurile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare și mentenanță a rețelelor electrice.
Aceste întreruperi au scopul de a asigura funcționarea în condiții optime a rețelei și de a garanta alimentarea continuă și sigură a clienților pe termen lung.
Zonele afectate în București
Luni, 6 iulie 2026
Sector 5: Strada Vigilenței și Strada Sapienței (numere integrale), între orele 09:00 și 17:00.
Marți, 7 iulie 2026
Sector 5: Strada M. I. Brutus și Strada Vigilenței (numere integrale), între orele 09:00 și 17:00.
Miercuri, 8 iulie 2026
Sector 5: Strada Apolodor și Strada Sfinții Apostoli (numere integrale), între orele 09:00 și 17:00.
Joi, 9 iulie 2026
Sector 5: Intrarea Doina, Strada Doina și Strada Spătarul Preda (numere integrale), între orele 09:00 și 17:00.
Zonele afectate în județul Ilfov
Luni, 6 iulie 2026
Ciolpani: zona străzii București-Ploiești între Școlii și Intrarea Fermei, Cartier Pădure și străzi adiacente, între orele 09:00 și 17:00.
Buftea: strada Ion Lahovari între Orhideelor și Lacul Vlasia, ansamblul Good Residence Terra, zona Zori de Zi și străzi adiacente, între orele 09:00 și 17:00.
Marți, 7 iulie 2026
Domnești: Strada Poiana Mare, Drumul Târgului, Fulgerilor și străzi adiacente, între orele 09:00 și 17:00.
Miercuri, 8 iulie 2026
Chiajna: Strada Sergent Ilie Petre, nr. fără număr, între orele 09:00 și 16:00.
Joi, 9 iulie 2026
Clinceni: Străzile Viilor, Solarilor, Narciselor, Arcului, Principala, Șoseaua Clinceni, Dispensarului, Berzei și străzi adiacente, între orele 09:00 și 17:00.
Zonele afectate în județul Giurgiu
Luni, 6 iulie 2026
Brăniștari: străzile Nisipari, Tufanului, Văleni, DJ411, între orele 09:00 și 17:00.
Marți, 7 iulie 2026
Mihăilești: străzile Industriei, Crizantemelor, Icoanei, precum și agenți economici din zonă, între orele 08:30 și 16:30.
Joița: străzile Țărnii, Podul Banului, Strungarului, Primăverii și DJ601A, între orele 09:00 și 17:00.
Pădureni: străzile Zarzarului, Freziei, Hortensiei, Zmeurei, Leandrului, între orele 09:00 și 17:00.
Brăniștari: DJ411, străzile Tufanului, Nisipari, Rodului, Văleni, Brazdei, între orele 09:00 și 17:00.
Miercuri, 8 iulie 2026
Palanca: străzile Mavrache, Domnească, Bășcăreți, Linia Icoanei, Biserica Veche, Eftimiu, Zorilor, Morarilor, Negoi, Luncii, Ion Ulmeanu, Eliza Vasilescu și zona Domnească de la autostradă până la strada Eugen Boureanu, între orele 09:00 și 17:00.
Bolintin-Vale: strada Palanca de la 23 August până la autostradă și strada Viilor, între orele 09:00 și 17:00.
Joi, 9 iulie 2026
Grădinari: strada Magnoliilor, între orele 09:00 și 17:00.
Brăniștari: DJ411, străzile Rozelor, Bisericii, Rodului, între orele 09:00 și 17:00.
Vineri, 10 iulie 2026
Brăniștari: DJ411, străzile Rodului, Bisericii, Rozelor, între orele 09:00 și 17:00.
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Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.
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