Românii au cheltuit aproape 26 de miliarde de euro în supermarketuri. Nici valul de scumpiri nu a oprit cumpărăturile

Românii au cheltuit în 2025 aproape 26 de miliarde de euro în supermarketuri și hipermarketuri, iar întregul eșantion al marilor lanțuri de retail analizate a depășit 42 de miliarde de euro. Datele apar în studiul Romania Retail Snapshot 2026, realizat de Cushman & Wakefield Echinox pe baza rezultatelor financiare ale 125 de companii din 13 domenii. Vânzările retailerilor analizați au crescut cu 5,6% față de 2024 și sunt cu 77% peste nivelul din 2019, în pofida presiunilor inflaționiste.

Supermarketurile și hipermarketurile și-au păstrat în 2025 poziția dominantă în structura vânzărilor analizate, ajungând la o cifră de afaceri cumulată de 25,7 miliarde de euro. Valoarea este cu 6,9% mai mare decât în anul precedent și reprezintă peste 60% din totalul celor 125 de companii incluse în studiu. În perioada 2019-2025, veniturile retailerilor analizați au avansat, în medie, cu 10% pe an, ritm care a depășit evoluția cumulată a inflației.

Pe pozițiile următoare se află segmentul DIY, cu vânzări de 4,2 miliarde de euro și o creștere anuală de 4,8%, și electro-IT, cu venituri de 3,6 miliarde de euro, aproape neschimbate față de 2024.

Retailerii de fashion au raportat afaceri cumulate de 2,7 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% într-un an. Evoluția a fost susținută de numărul ridicat de operatori și de dezvoltarea continuă a spațiilor comerciale moderne, scriu cei de la revistaprogresiv.ro.

Cele mai mari avansuri procentuale s-au înregistrat însă în sectorul cosmeticelor, unde veniturile au urcat cu 12,8%, și în categoria food & beverage, cu o creștere de 11,2%. Datele indică o majorare a cheltuielilor pentru îngrijire personală, restaurante și alte activități asociate experiențelor de consum și socializării.

„Rezultatele din 2025 confirmă capacitatea pieței de retail de a genera creștere chiar și într-un context economic complex. Dincolo de performanța segmentului alimentar, observăm o accelerare puternică în categorii precum cosmetice și food & beverage, ceea ce indică o maturizare a comportamentului de consum și o cerere în creștere pentru experiențe și concepte comerciale moderne. Această evoluție susține planurile de extindere ale retailerilor și menține interesul pentru spațiile comerciale performante din principalele orașe ale țării”, explică Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox.

Studiul urmărește 13 domenii: FMCG, fashion, DIY, articole sportive, încălțăminte, produse pentru copii, bijuterii, home & deco, restaurante, baruri și cafenele, cosmetice, electro-IT, entertainment și magazine specializate. Cele 125 de companii analizate operează împreună peste 8.000 de magazine, multe dintre unități fiind amplasate în mall-uri, parcuri de retail și galerii comerciale.

Rezultatele arată și o răspândire a creșterii dincolo de comerțul alimentar. Dintre cele 13 categorii monitorizate, 11 au încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri mai mare. Evoluția arată că avansul pieței nu a provenit exclusiv din cumpărăturile de strictă necesitate, ci și din sectoare de consum discreționar. Pentru retaileri și dezvoltatori, această dinamică susține investițiile în noi magazine și menține cererea pentru spațiile comerciale bine poziționate din București și marile centre regionale.

Majorarea veniturilor marilor rețele a avut mai multe surse. Companiile au deschis unități noi, au obținut vânzări mai mari în magazinele fizice, iar o parte dintre operatori și-au dezvoltat suplimentar activitatea online.

Expansiunea a fost sprijinită și de investițiile dezvoltatorilor imobiliari. În intervalul 2025 – primul semestru din 2026 au fost finalizate proiecte care însumează aproximativ 266.000 de metri pătrați de spații comerciale noi, atât prin construcția unor proiecte de la zero, cât și prin extinderea celor existente. La sfârșitul anului 2025, stocul modern de retail era de 4,81 milioane de metri pătrați, potrivit datelor Cushman & Wakefield Echinox.

Dezvoltarea pieței a continuat și în primele șase luni din 2026, când au fost livrați aproximativ 60.000 de metri pătrați de spații comerciale. Noile suprafețe provin din extinderea unui centru comercial și din inaugurarea a patru parcuri de retail în București, Bacău, Cluj-Napoca și Drobeta-Turnu Severin, potrivit Romanian Retail Marketbeat Q2 2026. Raportul companiei confirmă că activitatea de dezvoltare a continuat în trimestrul al doilea, inclusiv prin proiectele finalizate în Bacău, Cluj-Napoca și Drobeta-Turnu Severin.

Expansiunea spațiilor comerciale se desfășoară însă într-un mediu economic mai dificil decât cel în care au fost obținute rezultatele din 2025. În primul semestru din 2026, PIB-ul României a înregistrat o contracție de 0,8%, iar rata anuală a inflației a ajuns la 10,4%. În același interval, vânzările de retail au coborât cu 5,6%, pe fondul presiunii exercitate de creșterea prețurilor asupra puterii de cumpărare.

Stocul de spații moderne de retail a ajuns între timp la aproximativ 4,92 milioane de metri pătrați la nivel național, dintre care circa 1,34 milioane de metri pătrați sunt concentrați în București. Pentru comparație, la sfârșitul lui 2025 Capitala avea aproape 1,33 milioane de metri pătrați de spații moderne de retail.

Nivelul chiriilor pentru cele mai căutate spații comerciale a rămas stabil. Pe Calea Victoriei și în centrele comerciale dominante din București, chiriile prime se situează în jurul valorii de 90 de euro/mp/lună.

În marile orașe regionale, nivelurile maxime sunt de aproximativ 50-65 de euro/mp/lună pentru unități de circa 100-200 de metri pătrați, amplasate la parter în proiectele comerciale importante. Datele privind piața confirmă menținerea Bucureștiului drept principal pol al retailului din România, Capitala concentrând aproximativ un sfert din cheltuielile naționale de retail.