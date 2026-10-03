Criza locuințelor ia amploare. Povestea unei femei care a scos zeci de mii de oameni în Madrid

Zeci de mii de persoane au ieșit sâmbătă în stradă la Madrid și în mai multe orașe din Spania pentru a cere acces la locuințe, la o zi după ce parlamentul a respins măsurile propuse de guvern pentru combaterea crizei imobiliare, potrivit celor relate de Reuters.

Protestele fuseseră anunțate înaintea votului de vineri din parlament și au căpătat amploare după evacuarea unei femei în vârstă de 87 de ani. Maricarmen Abascal a fost nevoită să părăsească apartamentul din Madrid în care locuise aproape întreaga viață, devenind un simbol al problemelor cu care se confruntă chiriașii din Spania.

La Madrid, aproximativ o sută de activiști s-au aflat timp de o săptămână în Puerta del Sol, una dintre cele mai cunoscute piețe din centrul capitalei și o zonă frecventată de turiști. Pentru marșul de sâmbătă, participanții au purtat un banner cu mesajul „Spre o grevă generală” și urmau să se deplaseze către o altă piață importantă din centrul orașului.

„Ceea ce se simte pe străzi este o energie nouă, o energie pe care nu am mai vazut-o de mult timp, o energie care demonstrează că opt zile de putere populară pot realiza mult mai mult decât opt ani de guvernare progresistă”, a declarat Valeria Racu, una dintre purtătoarele de cuvânt ale sindicatului chiriașilor spanioli, organizație care susține mișcarea de protest.

Votul de vineri a readus în discuție și viitorul actualei legislaturi, al cărei mandat este prevăzut să se încheie în 2027. Presa spaniolă relatează că premierul socialist Pedro Sanchez și-a acordat câteva zile pentru a analiza situația politică și pentru a decide dacă va convoca alegeri anticipate.

Pedro Sanchez a încercat să obțină în parlament sprijinul necesar pentru proiectele propuse de guvern, însă demersul nu a avut succes. Partidul Popular, formațiune de dreapta, Vox și Junts, partidul naționalist catalan, au votat împotriva ambelor proiecte legislative.

Printre măsurile propuse de guvern se afla interzicerea evacuării chiriașilor vulnerabili până în 2030. Executivul mai propusese înghețarea chiriilor existente pentru o perioadă de doi ani și introducerea unor reguli mai stricte pentru locuințele închiriate pe termen scurt.

Respingerea acestor propuneri a avut loc într-un moment în care problema costurilor locuințelor continuă să provoace nemulțumiri în mai multe zone ale Spaniei. Protestele au fost organizate după ce cazul lui Maricarmen Abascal a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de persoanele care nu își mai pot permite creșterile de chirie.

Maricarmen Abascal locuia de aproape 70 de ani în apartamentul său din Madrid. Evacuarea sa a avut loc după ce compania imobiliară care cumpărase locuința a încercat să majoreze chiria cu 275%.

Cazul femeii a alimentat furia față de creșterea costurilor de închiriere și a devenit unul dintre punctele centrale ale mobilizării pentru dreptul la locuință. Protestatarii contestă evoluția chiriilor și efectele acesteia asupra persoanelor cu venituri mai mici.

În ultimul deceniu, chiriile din Spania s-au dublat, ajungând la aproape 1.200 de euro pe lună. Potrivit datelor prezentate în materialul citat de AFP, această sumă reprezintă aproximativ 99% din salariul mediu al unui tânăr.

Presiunea asupra costurilor locuințelor are efecte și asupra modului în care tinerii își organizează viața. Mulți spanioli continuă să locuiască împreună cu părinții și după vârsta de 30 de ani, pe fondul dificultăților de a suporta costurile unei locuințe.

Guvernul condus de Pedro Sanchez a încercat să răspundă situației printr-un set de măsuri care vizau protejarea chiriașilor vulnerabili și limitarea creșterii costurilor de închiriere. Printre propuneri s-au numărat suspendarea evacuărilor până în 2030 pentru anumite categorii de chiriași, înghețarea chiriilor existente timp de doi ani și reguli suplimentare pentru închirierea locuințelor pe termen scurt.

Proiectele nu au întrunit însă sprijinul necesar în parlament. Partidul Popular, Vox și Junts au votat împotriva ambelor inițiative legislative susținute de guvern. Opoziția a criticat abordarea executivului și a susținut că locuințele ‘nu devin mai ieftine prin decrete’, argumentând că soluția trebuie să fie legată de construirea unui număr mai mare de case.

În paralel cu dezbaterea politică, manifestațiile pentru dreptul la locuință au continuat sâmbătă la Madrid și în alte orașe spaniole. Mobilizarea fusese pregătită înainte de votul parlamentar de vineri, iar evacuarea lui Maricarmen Abascal a contribuit la intensificarea protestelor legate de prețurile chiriilor și accesul la locuințe.