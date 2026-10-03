Detaliul dintr-un SMS care trădează o nouă fraudă. Ce descoperă cei care apasă pe link
SURSA FOTO: Dreamstime/Fraudă
O nouă tentativă de fraudă este semnalată în România prin mesaje SMS trimise în numele TPARK. Potrivit avertizării transmise de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), atacatorii încearcă să-i determine pe șoferi să creadă că au o sumă restantă pentru parcare.
Mesajul care pare real. Ce se întâmplă după accesarea linkului
Mesajele îi informează pe destinatari că ar exista o plată neachitată și că aceasta trebuie achitată într-un timp scurt pentru a evita eventuale penalități. Pentru a face mesajul credibil și pentru a-i determina pe destinatari să acționeze rapid, este inclus un link care ar permite verificarea și plata presupusei datorii.
Linkul transmis prin SMS nu conduce însă către domeniul oficial TPARK, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Accesarea acestuia îi poate direcționa pe utilizatori către un site creat pentru a imita pagina oficială a serviciului de parcare.
„DNSC avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase transmise în numele TPARK, prin care utilizatorii sunt informați că ar avea o sumă neachitată pentru parcare. Mesajul creează o stare artificială de urgență, susținând că, în cazul întârzierii plății, vor fi aplicate penalități. Pentru verificarea și achitarea presupusei amenzi, utilizatorul este îndemnat să acceseze un link fraudulos inclus în SMS”, transmite DNSC.
Pagina deschisă după accesarea linkului folosește logo-ul și elemente grafice asemănătoare celor întâlnite pe platforma legitimă. Prin această metodă, atacatorii încearcă să creeze impresia că utilizatorul se află pe un site autentic și că urmează să efectueze o plată reală.
Primul pas solicitat victimei este introducerea numărului de înmatriculare al autoturismului. Cererea este prezentată ca o etapă necesară pentru verificarea presupusei amenzi sau a sumei restante pentru parcare.
Ulterior, utilizatorul este direcționat către o pagină de plată controlată de atacatori. Acolo pot fi solicitate informații bancare, inclusiv datele cardului, ceea ce poate permite accesul la informații care nu ar trebui furnizate pe un astfel de site.
DNSC avertizează că formulările utilizate în astfel de mesaje urmăresc să grăbească reacția destinatarului. Expresii precum „sumă neachitată”, „penalități” și solicitarea efectuării rapide a plății sunt folosite pentru a crea presiune și pentru a determina utilizatorul să acceseze linkul înainte de a verifica autenticitatea mesajului.
Recomandările DNSC pentru șoferii care primesc mesajul
Specialiștii recomandă ca linkurile primite prin SMS pentru plata unor presupuse amenzi sau datorii să nu fie accesate. Verificarea unei eventuale obligații de plată trebuie făcută prin sursele oficiale ale serviciului utilizat, nu prin intermediul unui link primit într-un mesaj nesolicitat.
Serviciile TPARK trebuie accesate numai prin canalele oficiale. Pentru a evita paginile false, adresa poate fi introdusă manual în browser sau poate fi utilizată aplicația oficială.
De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să nu introducă date personale, informații despre autoturism sau datele cardului pe pagini deschise prin intermediul unor mesaje nesolicitate. Aspectul unei pagini web nu reprezintă, în sine, o garanție că aceasta aparține serviciului în numele căruia este trimis mesajul.
Persoanele care au introdus deja date bancare pe un astfel de site sunt sfătuite să contacteze imediat banca. Instituția financiară poate lua măsurile necesare pentru blocarea instrumentului de plată și pentru verificarea eventualelor tranzacții neautorizate.
Cum pot fi raportate tentativele de fraudă
Tentativele de fraudă de acest tip pot fi raportate către Directoratul Național de Securitate Cibernetică prin platforma PNRISC sau la numărul 1911. Raportarea poate contribui la identificarea și monitorizarea site-urilor utilizate în astfel de campanii.
Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, lista site-urilor frauduloase identificate este actualizată constant.
Instituția pune la dispoziție și o extensie de browser care poate bloca automat accesarea domeniilor incluse pe lista neagră. Astfel, utilizatorii pot verifica și evita accesarea unor site-uri identificate ca fiind asociate cu tentative de fraudă.
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