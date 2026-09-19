Ce se ascunde în spatele mesajelor despre polița expirată. Noua metodă a escrocilor

Pericolele de pe internet nu îi vizează doar pe copii, din păcate. Și adulții pot deveni ținte pentru hackeri, inclusiv prin intermediul conturilor personale. După metode precum „Accidentul”, mesajele despre rude aflate în nevoie sau notificările false trimise în numele băncilor, escrocii au ajuns să folosească acum și polițele de asigurare ale locuințelor.

În acest tip de fraudă, oamenii primesc mesaje care par să provină chiar de la companiile de asigurări și sunt informați că trebuie să își verifice polița. Mesajele pot părea obișnuite, însă accesarea unui presupus link de verificare îi poate direcționa către un site fals.

De acolo, infractorii pot încerca să obțină date personale și informații bancare. Un singur click pe un astfel de link poate deveni, astfel, primul pas către pierderea banilor din conturi.

Mai mult decât atât, s-a remarcat că escrocii își schimbă constant metodele, iar de această dată mesajele ajung la potențialele victime fie prin e-mail, fie prin SMS, iar ele par foarte reale.

Victimele sunt informate că polița de asigurare a expirat și că trebuie reînnoită. Pentru ca mesajul să pară cât mai convingător, în unele situații escrocii oferă și o ofertă care pare foarte avantajoasă pentru reînnoirea poliței.

Persoanele care accesează linkul primit sunt direcționate către o pagină de internet unde li se solicită completarea mai multor date. Printre informațiile cerute se pot afla numele și adresa de domiciliu, dar și datele cardului, prezentate ca fiind necesare pentru plata poliței.

Pagina accesată poate fi însă una falsă, creată pentru a colecta informațiile introduse de utilizatori. Datele personale și cele bancare completate pe o astfel de pagină pot ajunge la infractori cibernetici. Ulterior, informațiile obținute pot fi vândute pe piața neagră, ceea ce poate expune victimele unor noi tentative de fraudă.

Pentru a evita astfel de situații, oamenii sunt sfătuiți să privească cu atenție mesajele și ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate. Un mesaj care solicită accesarea rapidă a unui link și introducerea unor date personale sau bancare trebuie verificat înainte de orice acțiune.

Este important să fie verificate cu atenție paginile de internet accesate, pentru a se observa dacă adresa corespunde site-ului oficial al companiei. De asemenea, trebuie acordată atenție adreselor de e-mail de la care sunt trimise mesajele și numerelor de telefon de pe care sunt primite SMS-urile.

Mai multe persoane au căzut deja în această plasă, iar specialiștii recomandă o atenție sporită atunci când sunt primite astfel de mesaje. Frauda prin intermediul unor presupuse notificări privind polițele de asigurare poate porni de la un mesaj aparent obișnuit, dar accesarea linkului și completarea datelor solicitate pot pune informațiile personale și bancare la dispoziția infractorilor.