Ce se ascunde în spatele mesajelor despre polița expirată. Noua metodă a escrocilor
SURSA FOTO: Dreamstime
Pericolele de pe internet nu îi vizează doar pe copii, din păcate. Și adulții pot deveni ținte pentru hackeri, inclusiv prin intermediul conturilor personale. După metode precum „Accidentul”, mesajele despre rude aflate în nevoie sau notificările false trimise în numele băncilor, escrocii au ajuns să folosească acum și polițele de asigurare ale locuințelor.
O ofertă prea bună și un link. Noua schemă prin care sunt vizați proprietarii de locuințe
În acest tip de fraudă, oamenii primesc mesaje care par să provină chiar de la companiile de asigurări și sunt informați că trebuie să își verifice polița. Mesajele pot părea obișnuite, însă accesarea unui presupus link de verificare îi poate direcționa către un site fals.
De acolo, infractorii pot încerca să obțină date personale și informații bancare. Un singur click pe un astfel de link poate deveni, astfel, primul pas către pierderea banilor din conturi.
Mai mult decât atât, s-a remarcat că escrocii își schimbă constant metodele, iar de această dată mesajele ajung la potențialele victime fie prin e-mail, fie prin SMS, iar ele par foarte reale.
Mesajele anunță expirarea poliței de asigurare
Victimele sunt informate că polița de asigurare a expirat și că trebuie reînnoită. Pentru ca mesajul să pară cât mai convingător, în unele situații escrocii oferă și o ofertă care pare foarte avantajoasă pentru reînnoirea poliței.
Persoanele care accesează linkul primit sunt direcționate către o pagină de internet unde li se solicită completarea mai multor date. Printre informațiile cerute se pot afla numele și adresa de domiciliu, dar și datele cardului, prezentate ca fiind necesare pentru plata poliței.
Pagina accesată poate fi însă una falsă, creată pentru a colecta informațiile introduse de utilizatori. Datele personale și cele bancare completate pe o astfel de pagină pot ajunge la infractori cibernetici. Ulterior, informațiile obținute pot fi vândute pe piața neagră, ceea ce poate expune victimele unor noi tentative de fraudă.
Cum pot fi verificate mesajele primite
Pentru a evita astfel de situații, oamenii sunt sfătuiți să privească cu atenție mesajele și ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate. Un mesaj care solicită accesarea rapidă a unui link și introducerea unor date personale sau bancare trebuie verificat înainte de orice acțiune.
Este important să fie verificate cu atenție paginile de internet accesate, pentru a se observa dacă adresa corespunde site-ului oficial al companiei. De asemenea, trebuie acordată atenție adreselor de e-mail de la care sunt trimise mesajele și numerelor de telefon de pe care sunt primite SMS-urile.
Mai multe persoane au căzut deja în această plasă, iar specialiștii recomandă o atenție sporită atunci când sunt primite astfel de mesaje. Frauda prin intermediul unor presupuse notificări privind polițele de asigurare poate porni de la un mesaj aparent obișnuit, dar accesarea linkului și completarea datelor solicitate pot pune informațiile personale și bancare la dispoziția infractorilor.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.