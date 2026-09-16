Ce ascunde cipul noii cărți de identitate. Datele pe care le poate stoca și cine le poate accesa

Cartea electronică de identitate (CEI) include în cip date personale, informații biometrice și certificate digitale care permit verificarea identității titularului, autentificarea în sisteme informatice și utilizarea semnăturii electronice.

Introducerea noii tehnologii a ridicat însă întrebări legate de protecția vieții private, de modul în care sunt gestionate amprentele și de condițiile în care informațiile stocate pot fi accesate.

Documentul este realizat potrivit standardelor europene aplicabile actelor de identitate și documentelor de călătorie. Pentru informațiile sensibile sunt utilizate mecanisme criptografice care limitează accesul la date și stabilesc condițiile în care acestea pot fi consultate.

Datele stocate pe suportul electronic sunt stabilite prin Ordonanța de urgență nr. 97/2005, în forma aflată în vigoare. Cipul păstrează informațiile personale care apar pe document, printre acestea numele și prenumele titularului, sexul, cetățenia, data nașterii, semnătura olografă, imaginea facială și codul numeric personal.

În format electronic sunt înscrise, de asemenea, prenumele părinților, locul nașterii, adresa de domiciliu din România sau, după caz, mențiunea „fără domiciliu în România”, precum și adresa de reședință. Domiciliul nu mai este tipărit pe suprafața actualului model de carte electronică de identitate, ci poate fi consultat prin intermediul cipului.

Datele referitoare la domiciliu și reședință pot fi actualizate de autoritatea competentă la solicitarea titularului, fără ca acesta să fie nevoit să înlocuiască documentul. Cipul include și certificatele emise gratuit de Ministerul Afacerilor Interne pentru autentificarea în sisteme informatice și pentru utilizarea semnăturii electronice avansate.

După emiterea documentului, titularul poate solicita și înscrierea unui certificat pentru semnătură electronică calificată. Serviciul este furnizat contra cost de un prestator de servicii de încredere calificat, iar certificatul poate fi eliberat numai persoanelor care au capacitate deplină de exercițiu.

Printre informațiile biometrice asociate cărții electronice de identitate se află imaginea facială și, după caz, imaginile impresiunilor papilare ale două degete. Potrivit prevederilor legale, aceste date sunt colectate pentru verificarea autenticității documentului și a identității persoanei care îl prezintă.

În timpul verificării, datele biometrice preluate direct de la titular sunt comparate cu informațiile stocate în cip. Procedura permite stabilirea corespondenței dintre persoana care prezintă actul și datele biometrice asociate documentului.

Una dintre preocupările legate de introducerea CEI privește modul în care sunt gestionate amprentele și dacă acestea sunt păstrate într-o bază de date centralizată. Informațiile publicate de Ministerul Afacerilor Interne arată că imaginile impresiunilor papilare preluate în bazele de date utilizate pentru producerea documentelor sunt șterse automat după intrarea titularului în posesia cărții electronice de identitate.

În situația în care documentul nu este ridicat, ștergerea datelor are loc după împlinirea unui termen de trei luni de la data programată pentru eliberarea acestuia. Autoritățile precizează că procedurile utilizate pentru eliminarea informațiilor fac imposibilă recuperarea parțială sau integrală a datelor șterse.

Cartea electronică de identitate utilizează standardul ISO/IEC 14443, folosit și pentru cardurile contactless. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, tehnologia permite comunicarea dintre cip și un cititor compatibil fără contact fizic, însă pe distanțe scurte și în condiții de securitate.

Accesul la zona generală a suportului electronic este protejat prin protocolul Basic Access Control. Pentru consultarea informațiilor este necesară citirea optică a datelor din zona MRZ sau introducerea manuală a unui cod, iar informațiile transmise între document și cititor sunt criptate.

MRZ este prescurtarea de la „Machine Readable Zone” și desemnează zona documentului care poate fi citită automat de dispozitive speciale. CAN, prescurtarea de la „Card Access Number”, este un cod format din șase cifre și este utilizat pentru autorizarea citirii cipului.

Ministerul Afacerilor Interne precizează, în ghidul oficial privind codurile de acces, că „Nu este posibilă citirea CEI fără știrea ta”. Pentru autentificarea într-un sistem informatic, titularul trebuie să introducă un cod PIN format din patru cifre. În cazul citirii datelor prin intermediul unui dispozitiv electronic, este necesar accesul la zona MRZ sau introducerea numărului CAN, format din șase cifre și tipărit pe document.

Amprentele digitale și imaginea facială optimizată pentru recunoaștere sunt stocate într-o zonă a cipului care beneficiază de protecție suplimentară prin protocolul Extended Access Control. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne, accesul la această secțiune este rezervat autorităților guvernamentale desemnate.

Printre instituțiile indicate se află poliția, autoritățile naționale de securitate și cele responsabile de imigrare. Astfel, datele biometrice beneficiază de un nivel suplimentar de protecție față de informațiile accesibile prin mecanismele generale ale documentului.

Introducerea elementelor biometrice în noul act de identitate a generat întrebări referitoare la protecția vieții private și la modul în care sunt colectate, păstrate și consultate aceste informații. Printre principalele preocupări se numără păstrarea amprentelor, accesul instituțiilor la imaginea facială și posibilitatea ca documentul să fie citit fără acordul persoanei care îl deține.

O altă întrebare vizează posibilitatea utilizării cărții electronice de identitate pentru localizarea titularului. Datele prevăzute în OUG nr. 97/2005 nu includ coordonate geografice și nici istoricul deplasărilor. Documentul nu are o funcție de localizare, iar comunicarea contactless cu un cititor compatibil are loc pe distanțe scurte și numai după îndeplinirea condițiilor de acces.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne, suportul electronic al CEI nu poate fi citit fără știrea titularului. În funcție de operațiunea efectuată, accesarea informațiilor presupune citirea zonei MRZ, introducerea numărului CAN tipărit pe document sau utilizarea codului PIN.

Datele transmise între cartea electronică de identitate și dispozitivul de citire sunt criptate. Pentru amprente și imaginea facială există o protecție suplimentară, iar accesul la aceste informații este permis numai autorităților guvernamentale desemnate.

Lista informațiilor stocate în cip nu include date privind poziția geografică a titularului. Nu sunt prevăzute nici informații referitoare la traseele parcurse sau la deplasările persoanei. Prin urmare, funcțiile descrise pentru document sunt legate de identificare, autentificare și utilizarea certificatelor digitale, nu de localizarea titularului.

Persoanele care au împlinit 14 ani pot opta, potrivit legislației, pentru cartea de identitate simplă. Acest tip de document nu are suport electronic și nu presupune înscrierea amprentelor digitale, însă oferă un număr mai redus de funcții decât varianta electronică.

Cartea de identitate simplă poate fi utilizată pentru dovedirea identității pe teritoriul României, însă nu poate servi drept document de călătorie în afara țării. De asemenea, documentul nu permite autentificarea în platforme informatice și nici utilizarea funcțiilor asociate semnăturii electronice.

Adresa de domiciliu nu poate fi modificată electronic prin intermediul cărții de identitate simple. Pentru persoanele care aleg această variantă, sunt astfel indisponibile funcțiile digitale oferite de CEI. Alegerea cărții de identitate simple înseamnă, totodată, renunțarea la utilizarea documentului ca act de călătorie peste graniță și la funcțiile digitale asociate cipului.