Ce se schimbă la pensie după al doilea copil. Reducerea prevăzută de lege

Femeile care au doi copii pe care i-au crescut până la vârsta prevăzută de lege pot beneficia de reducerea cu 12 luni a vârstei standard de pensionare. Dreptul nu este acordat automat în funcție de numărul copiilor.

Pentru aplicarea reducerii, este necesar ca solicitanta să fi îndeplinit stagiul complet de cotizare contributiv și să respecte toate condițiile stabilite prin Legea nr. 360/2023.

Data exactă la care poate fi solicitată pensia diferă de la o persoană la alta. Vârsta standard este stabilită în funcție de data nașterii și de calendarul prevăzut de legislație. Casa teritorială de pensii verifică perioadele contributive și documentele depuse pentru stabilirea dreptului la pensie.

Articolul 51 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede reducerea vârstei standard de pensionare pentru femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care au născut și au crescut copii până la vârsta de 16 ani. Reducerea este de șase luni pentru fiecare copil, însă există o limită maximă de trei ani și șase luni.

Pentru o femeie care a născut și a crescut doi copii, reducerea totală este de un an. Practic, din vârsta standard aplicabilă solicitantei se scad 12 luni. Vârsta standard este stabilită în funcție de luna și anul nașterii, potrivit anexei nr. 5 la Legea nr. 360/2023.

Pentru un singur copil, reducerea este de șase luni. În cazul a trei copii, femeia poate beneficia de o reducere de un an și șase luni, iar pentru patru copii reducerea ajunge la doi ani.

Cinci copii permit o reducere de doi ani și șase luni, în timp ce pentru șase copii scăderea este de trei ani. Pentru șapte sau mai mulți copii, reducerea ajunge la plafonul de trei ani și șase luni. Aceste intervale sunt prevăzute în tabelul menționat la articolul 51 din Legea nr. 360/2023.

Numărul de copii nu este, singur, suficient pentru obținerea reducerii. Legea se referă la femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care și-au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. Cele două condiții trebuie îndeplinite simultan pentru acordarea facilității.

Dacă solicitanta nu a acumulat stagiul complet de cotizare contributiv stabilit pentru generația sa, faptul că are copii nu îi permite să beneficieze de reducerea vârstei standard prevăzută de lege.

Stagiul complet de cotizare este cel indicat în anexa nr. 5 și diferă, în perioada de eșalonare, în funcție de data nașterii. Pentru femei, acesta urmează să ajungă treptat la 35 de ani. Stabilirea exactă a perioadei se face de casa teritorială de pensii, pe baza intervalelor pentru care au fost datorate contribuții și a perioadelor pe care legislația le permite să fie incluse în stagiul contributiv.

Perioada concediului pentru creșterea copilului, începând cu 1 ianuarie 2006, este luată în calcul atât la stagiul minim, cât și la stagiul complet de cotizare contributiv, potrivit prevederilor actului normativ.

Facilitatea prevăzută de lege nu se limitează la copiii biologici. La stabilirea numărului de copii pot fi luați în calcul și copiii adoptați și crescuți pentru o perioadă de cel puțin 13 ani.

În cazul copiilor adoptați, solicitanta trebuie să prezinte documentele care dovedesc situația. Printre acestea se numără certificatul de naștere, hotărârea judecătorească definitivă prin care a fost încuviințată adopția și declarația pe propria răspundere referitoare la perioada în care copilul a fost crescut.

Prevederea este aplicabilă femeilor. Articolul 51 se referă expres la femeile care au născut și au crescut copii, precum și la cele care au adoptat copii și i-au crescut în perioada prevăzută de lege.

Prin urmare, un tată care are doi copii nu poate solicita, în baza acestei prevederi, reducerea vârstei standard de pensionare acordată pentru creșterea copiilor.

Reducerea acordată femeilor care au născut și au crescut copii poate fi cumulată, în anumite condiții, cu reducerile acordate pentru activitatea desfășurată în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau speciale. Pot fi luate în calcul, în funcție de perioada lucrată și de încadrarea recunoscută de lege, perioadele realizate în fosta grupă I sau grupa a II-a de muncă, precum și cele desfășurate ulterior în condiții deosebite sau speciale.

Cumularea poate fi făcută și cu anumite reduceri prevăzute de legi speciale. Reducerea totală nu poate depăși 11 ani, iar vârsta rezultată în urma aplicării reducerilor nu poate fi mai mică de 52 de ani pentru femei.

Există însă și situații în care reducerile nu pot fi cumulate. Pentru anumite activități desfășurate în condiții speciale, inclusiv activități din unități miniere, din domeniul nuclear sau din alte sectoare indicate expres de legislație, se aplică reduceri distincte. Acestea nu pot fi asociate cu reducerea acordată pentru creșterea copiilor.

Aplicarea reducerii depinde de locul de muncă, perioada lucrată și documentele care confirmă condițiile în care s-a desfășurat activitatea. Un regim separat este prevăzut pentru persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani. Acestea pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, însă această facilitate nu poate fi cumulată cu reducerea acordată pentru copii.