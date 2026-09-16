Vârsta de pensionare pentru femei crește până la 65 de ani. Calendarul complet până în 2035

Femeile din România se pensionează la vârste diferite, în funcție de anul și luna nașterii. Calendarul stabilit prin Legea nr. 360/2023 crește treptat vârsta standard, pentru a ajunge la 65 de ani în ianuarie 2035. Anexa legii stabilește exact când poate fi solicitată pensia și ce stagiu de cotizare este necesar.

Vârsta standard de pensionare pentru femei continuă să crească gradual în România, potrivit calendarului stabilit prin Legea nr. 360/2023. Pentru femeile care au dobândit dreptul la pensie pentru limită de vârstă în prima parte a anului 2026, limita a fost de 62 de ani și 6 luni, iar din iulie pragul aplicabil a crescut la 62 de ani și 7 luni. Eșalonarea se va încheia în ianuarie 2035, când vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani.

Data la care o femeie se poate pensiona nu este stabilită doar în funcție de anul nașterii. Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023 indică, pentru fiecare generație, luna în care poate fi solicitată pensia pentru limită de vârstă, vârsta standard aplicabilă și stagiul de cotizare necesar.

Legea nr. 360/2023 prevede că „vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei”. În cazul femeilor, atingerea acestui prag se face treptat, conform eșalonării prevăzute în Anexa nr. 5. Actul normativ stabilește, de asemenea, un stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani și un stagiu complet de cotizare contributiv de 35 de ani, acesta din urmă fiind majorat gradual până în 2030.

Începând cu data finalizării eșalonării prevăzute în Anexa nr. 5, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv și vârsta standard de pensionare prevăzute de lege sunt majorate în funcție de evoluția speranței de viață din România, la un interval de maximum trei ani.

În situația în care se constată o evoluție pozitivă a speranței de viață, autoritățile competente vor lua măsuri pentru modificarea stagiului minim de cotizare contributiv, a stagiului complet de cotizare contributiv și a vârstei standard de pensionare cu jumătate din perioada de creștere a speranței de viață, prin modificarea cadrului legal. Dacă se constată o evoluție negativă a speranței de viață, stagiile de cotizare și vârsta standard de pensionare nu pot fi majorate.

În ianuarie 2026 ajung la vârsta standard de pensionare femeile născute în iulie 1963. Pragul este de 62 de ani și 6 luni, iar stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexă este de 33 de ani și 3 luni. În februarie sunt vizate femeile născute în august 1963, la aceeași vârstă, cu un stagiu complet de 33 de ani și 3 luni.

În martie, calendarul indică femeile născute în septembrie 1963, cărora li se aplică un stagiu complet de 33 de ani și 4 luni. În aprilie pot îndeplini condițiile standard cele născute în octombrie 1963, la 62 de ani și 6 luni, după un stagiu complet de 33 de ani și 4 luni. În mai urmează generația din noiembrie 1963, pentru care perioada contributivă completă este de 33 de ani și 5 luni. Anexa nu stabilește o nouă categorie pentru luna iunie.

Din iulie 2026, vârsta standard urcă la 62 de ani și 7 luni, prag aplicabil femeilor născute în decembrie 1963. Stagiul complet aferent este de 33 de ani și 5 luni. În august ajung la limita prevăzută de lege femeile născute în ianuarie 1964, cu un stagiu complet de 33 de ani și 6 luni. Pentru septembrie este înscrisă generația din februarie 1964, în aceleași condiții de vârstă și cotizare.

În octombrie sunt vizate femeile născute în martie 1964, iar în noiembrie cele din aprilie 1964. Pentru ambele categorii, vârsta standard este de 62 de ani și 7 luni, iar stagiul complet ajunge la 33 de ani și 7 luni. În decembrie nu este prevăzută o nouă etapă a calendarului.

În ianuarie 2027 pot ajunge la pensia pentru limită de vârstă femeile născute în mai 1964, la 62 de ani și 8 luni. Stagiul complet este de 33 de ani și 8 luni. În februarie urmează generația din iunie 1964, pentru care se păstrează aceleași condiții. Martie corespunde femeilor născute în iulie 1964, iar aprilie celor din august 1964. Vârsta rămâne de 62 de ani și 8 luni, în timp ce stagiul complet crește la 33 de ani și 9 luni.

În mai sunt incluse femeile născute în septembrie 1964, cu o perioadă contributivă completă de 33 de ani și 10 luni. Următoarea poziție din anexă este iulie 2027 și le privește pe cele născute în octombrie 1964. Vârsta standard ajunge la 62 de ani și 9 luni, iar stagiul complet rămâne de 33 de ani și 10 luni.

În august intră în calendar generația din noiembrie 1964, cu un stagiu complet de 33 de ani și 11 luni, iar în septembrie cea din decembrie 1964, în aceleași condiții. Octombrie este luna pensionării pentru femeile născute în ianuarie 1965, la 62 de ani și 9 luni, după 34 de ani de cotizare completă. În noiembrie urmează femeile născute în februarie 1965.

În ianuarie 2028 ajung la vârsta standard femeile născute în martie 1965, iar în februarie cele din aprilie 1965. Pentru ambele generații, pragul este de 62 de ani și 10 luni, cu un stagiu complet de 34 de ani și o lună.

Martie corespunde femeilor născute în mai 1965, iar aprilie celor din iunie 1965. Stagiul complet urcă la 34 de ani și două luni. În mai sunt vizate femeile născute în iulie 1965, iar în iunie cele din august 1965, pentru care perioada completă ajunge la 34 de ani și trei luni.

În iulie intră în calendar generația din septembrie 1965, iar în august cea din octombrie 1965. În ambele cazuri, vârsta rămâne de 62 de ani și 10 luni, iar stagiul complet este de 34 de ani și patru luni. Septembrie 2028 este luna pensionării pentru femeile născute în noiembrie 1965, în timp ce octombrie le corespunde celor din decembrie 1965. Stagiul complet aplicabil este de 34 de ani și cinci luni. În noiembrie sunt incluse femeile născute în ianuarie 1966, pentru care perioada ajunge la 34 de ani și șase luni.

În ianuarie 2029 pot îndeplini condițiile de pensionare femeile născute în februarie 1966. Vârsta standard crește la 62 de ani și 11 luni, iar stagiul complet este de 34 de ani și șase luni. În februarie urmează generația din martie 1966, cu un stagiu de 34 de ani și șapte luni. Aceeași perioadă se aplică femeilor născute în aprilie 1966, care apar în calendarul lunii martie.

În aprilie sunt vizate femeile născute în mai 1966, iar în mai cele din iunie 1966. Pentru ambele categorii, stagiul complet este de 34 de ani și opt luni. În iunie ajung la pragul standard femeile născute în iulie 1966, urmate în iulie de cele din august 1966, cu o perioadă completă de 34 de ani și nouă luni.

August corespunde generației din septembrie 1966, iar septembrie celei din octombrie 1966. Stagiul complet ajunge la 34 de ani și 10 luni. În octombrie intră în calendar femeile născute în noiembrie 1966, iar în noiembrie cele din decembrie 1966, cu 34 de ani și 11 luni de cotizare completă.

În ianuarie 2030 ating vârsta standard femeile născute în ianuarie 1967. În februarie urmează femeile născute în luna următoare. Pentru ambele generații, limita este de 63 de ani, iar stagiul complet ajunge la 35 de ani.

Calendarul continuă în aprilie cu femeile născute în martie 1967 și în mai cu cele din aprilie 1967. Vârsta standard este de 63 de ani și o lună. În iulie pot îndeplini condițiile femeile născute în mai 1967, iar în august cele din iunie 1967, la 63 de ani și două luni.

Octombrie corespunde generației din iulie 1967, în timp ce noiembrie este luna prevăzută pentru femeile născute în august 1967. În aceste două cazuri, pragul ajunge la 63 de ani și trei luni.

În ianuarie 2031 sunt incluse femeile născute în septembrie 1967, iar în februarie cele din octombrie 1967. Vârsta standard este de 63 de ani și patru luni, cu un stagiu complet de 35 de ani.

În aprilie ajung la limita legală femeile născute în noiembrie 1967, urmate în mai de generația din decembrie 1967. Pentru acestea, vârsta prevăzută este de 63 de ani și cinci luni.

În iulie intră în calendar femeile născute în ianuarie 1968, iar în august cele din februarie 1968, la 63 de ani și șase luni. Octombrie corespunde femeilor născute în martie 1968, în timp ce noiembrie le este atribuit celor din aprilie 1968. Ultimele două generații ajung la pragul de 63 de ani și șapte luni.

În ianuarie 2032 pot atinge vârsta standard femeile născute în mai 1968, iar în februarie cele din iunie 1968. Limita aplicabilă este de 63 de ani și opt luni. În aprilie sunt vizate femeile născute în iulie 1968, urmate în mai de cele din august 1968. Vârsta crește la 63 de ani și nouă luni.

Calendarul continuă în iulie cu generația din septembrie 1968 și în august cu femeile născute în octombrie 1968, pentru care pragul ajunge la 63 de ani și 10 luni. În octombrie pot îndeplini condițiile femeile născute în noiembrie 1968, iar în noiembrie cele din decembrie 1968. Vârsta standard este de 63 de ani și 11 luni. Stagiul complet rămâne de 35 de ani, iar cel minim, de 15 ani.

În ianuarie 2033, femeile născute în ianuarie 1969 ajung la vârsta standard de 64 de ani. În martie urmează femeile născute în februarie 1969, la 64 de ani și o lună. Luna mai este atribuită generației din martie 1969, pentru care pragul crește la 64 de ani și două luni.

În iulie pot ajunge la limita prevăzută de lege femeile născute în aprilie 1969, la 64 de ani și trei luni. În septembrie sunt incluse cele născute în mai 1969, pentru care vârsta ajunge la 64 de ani și patru luni. Ultima etapă din acel an este prevăzută pentru noiembrie și privește femeile născute în iunie 1969. Acestea ating vârsta standard la 64 de ani și cinci luni.

În ianuarie 2034 ajung la vârsta standard femeile născute în iulie 1969, la 64 de ani și șase luni. Martie corespunde generației din august 1969, pentru care pragul este de 64 de ani și șapte luni.

În mai sunt vizate femeile născute în septembrie 1969, la 64 de ani și opt luni. În iulie pot îndeplini condițiile femeile născute în octombrie 1969, la 64 de ani și nouă luni. Pentru septembrie, anexa indică generația din noiembrie 1969, care ajunge la pragul de 64 de ani și 10 luni.

În noiembrie urmează femeile născute în decembrie 1969. Vârsta standard aplicabilă este de 64 de ani și 11 luni, iar stagiile prevăzute rămân de 35 de ani pentru perioada completă și 15 ani pentru cea minimă.

Procesul de eșalonare prevăzut în actuala formă a legii se încheie în ianuarie 2035. Femeile născute în ianuarie 1970 ating atunci vârsta standard de 65 de ani, egală cu cea stabilită pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, iar cel minim rămâne de 15 ani.

Pentru generațiile ulterioare, reperul general este vârsta de 65 de ani, în condițiile Legii nr. 360/2023. Actul normativ prevede însă că vârsta standard de pensionare, stagiul complet și stagiul minim pot fi majorate ulterior în funcție de evoluția speranței de viață, prin modificarea cadrului legal.