EURES anunță schimbări majore pe piața muncii până în 2035. România poate ajunge la o creștere de 7,8% pe an în sectorul IT

O prognoză amplă privind evoluția viitoare a pieței muncii din Europa indică oportunități în creștere în domeniile tehnologiei și economiei verzi, dar și apariția unor deficite importante de forță de muncă. EURES, serviciul european pentru ocuparea forței de muncă, prezintă datele din Skills Forecast și explică modul în care acestea pot fi folosite de angajatori, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și furnizorii de formare profesională.

Prognoza EURES privind competențele oferă o imagine asupra modului în care ar putea evolua piața europeană a muncii până în 2035. Potrivit estimărilor, ocuparea totală a forței de muncă în Europa va crește cu peste 4% între 2023 și 2035.

Creșterea nu va fi însă distribuită în mod uniform între domenii și țări. O mare parte din cererea suplimentară pentru forță de muncă este determinată de dezvoltarea tehnologiilor verzi și digitale.

Un exemplu este reprezentat de locurile de muncă din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Acestea sunt estimate să crească în medie cu 2,5% pe an la nivelul Uniunii Europene. În România, ritmul estimat este mult mai ridicat, ajungând la 7,8% pe an.

Un alt sector care ar urma să se dezvolte rapid este cel al producerii de energie electrică. Potrivit prognozei, creșterea va fi deosebit de rapidă în țări precum Malta și Luxemburg.

Pentru persoanele care își caută un loc de muncă, mesajul transmis de prognoză este orientat către dezvoltarea competențelor. Dobândirea unor noi competențe în domeniile STEM și în tehnologiile verzi poate contribui la creșterea stabilității profesionale în viitor.

În cazul angajatorilor, datele indică necesitatea unor investiții urgente în formare profesională. Companiile vor avea nevoie să își pregătească angajații și să dezvolte competențele necesare pentru sectoarele aflate în expansiune, astfel încât să poată asigura personalul de care acestea vor avea nevoie.

Proiecțiile pot fi consultate direct prin instrumentul Skills Forecast, care oferă date privind tendințele anticipate ale pieței muncii.

Prognoza evidențiază și schimbări demografice importante pe piața muncii europene. Forța de muncă îmbătrânește rapid, iar numărul lucrătorilor cu vârsta de cel puțin 65 de ani crește cu peste 7% pe an în multe zone.

În același timp, categoria de vârstă cuprinsă între 30 și 54 de ani, considerată nucleul forței de muncă, se află în scădere.

Această evoluție înseamnă că multe dintre locurile de muncă disponibile în viitor vor trebui ocupate pur și simplu ca urmare a ieșirii la pensie a actualilor angajați.

În anumite domenii sunt anticipate deficite importante de personal cu înaltă calificare. Printre ocupațiile pentru care sunt prevăzute lipsuri se numără managerii și profesioniștii din domeniul sănătății.

În schimb, locurile de muncă din sectorul combustibililor fosili sunt estimate să scadă. În cazul ocupațiilor din industria cărbunelui, numărul locurilor de muncă este prognozat să se reducă cu 10,7% în fiecare an.

Datele din prognoză pot fi utilizate de mai multe categorii de persoane și organizații.

Furnizorii de formare profesională pot folosi informațiile pentru a-și îmbunătăți programele și planurile de învățământ, astfel încât acestea să răspundă mai bine competențelor care vor fi căutate pe piața muncii.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot identifica domeniile aflate în creștere și își pot dezvolta competențele în direcția acestora.

La rândul lor, angajatorii pot utiliza Labour Skills and Shortage Index al Cedefop pentru a identifica exact zonele în care există deficite de competențe. Instrumentul poate contribui astfel la o recrutare mai eficientă și mai bine orientată către nevoile reale ale pieței muncii.

Datele privind evoluția pieței muncii pot fi transformate în acțiuni concrete cu ajutorul EURES. În timp ce Cedefop oferă o perspectivă asupra direcției în care se îndreaptă piața muncii, EURES poate sprijini persoanele și companiile în folosirea acestor informații.

Pentru persoanele care își caută un loc de muncă și ale căror competențe sunt căutate în alte țări, consilierii EURES pot oferi sprijin pentru identificarea unor posturi vacante relevante în străinătate.

Pentru angajatori, EURES completează prognoza privind competențele cu informații actualizate despre deficitul și surplusul de forță de muncă din Europa. Aceste informații sunt disponibile prin raportul anual privind deficitul și surplusul de forță de muncă, precum și printr-un tablou de bord interactiv. În același timp, EURES oferă acces la o bază mai largă de potențiali angajați din 31 de țări europene.