Work in Romania, blocată parțial după o decizie a instanței. Angajarea muncitorilor străini este afectată

Mai multe funcționalități ale platformei Work in Romania au fost dezactivate după ce Curtea de Apel București a suspendat executarea ordinului care stabilește lista ocupațiilor deficitare. Situația poate afecta atât firmele care vor să recruteze lucrători din afara Uniunii Europene, cât și străinii aflați deja în România care trebuie să își reglementeze situația de muncă.

Mesajul afișat marți pe platforma oficială anunță dezactivarea fluxurilor pentru înregistrarea și autorizarea angajatorilor, precum și pentru depunerea cererilor unice necesare vizelor de lungă ședere de tip D/AM2.

Măsura a fost luată după o hotărâre a Curții de Apel București privind Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale nr. 1073/2026.

Instanța a admis, pe 10 septembrie, cererea de suspendare formulată într-un dosar în care reclamant este Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, iar pârât este Ministerul Muncii.

Executarea ordinului este suspendată până la pronunțarea instanței de fond. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

Efectele nu se limitează la companiile care intenționează să aducă noi muncitori din afara Uniunii Europene.

Prin Work in Romania sunt derulate și proceduri legate de prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă și schimbarea angajatorului. Noua legislație prevede efectuarea acestor demersuri prin platforma electronică.

Întârzierile pot deveni importante în cazul persoanelor care trebuie să respecte anumite termene pentru a-și menține situația legală.

Dacă raportul de muncă al unui străin încetează înainte de expirarea permisului unic sau a Cărții albastre a UE, dreptul de ședere poate rămâne valabil până la expirarea perioadei pentru care a fost acordat, dar nu mai mult de 90 de zile de la înregistrarea încetării raportului de muncă, dacă persoana nu beneficiază de indemnizație de șomaj. În această perioadă poate fi încheiat un nou contract, în condițiile legii.

Ordonanța de urgență nr. 32/2026 a modificat procedura prin care sunt recrutați lucrătorii din state terțe și a introdus platforma WorkinRomania.gov.ro.

O componentă importantă a noului sistem este Lista ocupațiilor deficitare. Aceasta stabilește ocupațiile pentru care pot fi inițiate anumite proceduri de recrutare a lucrătorilor străini.

Ordinul nr. 1073/2026, emis pe 4 august și publicat în Monitorul Oficial pe 6 august, a aprobat lista prevăzută de noua legislație. Documentul cuprinde 289 de ocupații.

Printre acestea se găsesc muncitori în construcții, șoferi, sudori, curieri, manipulanți de mărfuri, personal pentru curățenie și lucrători din HoReCa, alături de alte ocupații calificate și necalificate.

Tocmai executarea ordinului prin care această listă a fost aprobată este acum suspendată.

Noul mecanism a fost introdus în contextul deficitului de forță de muncă și al numărului ridicat de solicitări ale companiilor pentru recrutarea persoanelor din afara Uniunii Europene.

Lista ocupațiilor deficitare este stabilită pe baza informațiilor privind piața muncii, inclusiv date de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecția Muncii și Inspectoratul General pentru Imigrări, precum și în urma consultărilor cu patronatele și sindicatele.

Pentru 2026, contingentul stabilit este de 90.000 de lucrători nou-admiși pe piața muncii din România din state terțe.

Blocajul actual are însă caracter provizoriu. Curtea de Apel București a suspendat executarea ordinului până când instanța de fond se va pronunța asupra cauzei, astfel că situația platformei va depinde de evoluția procesului.