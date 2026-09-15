Eurostat: România, peste media UE la accesul financiar la mașini. Cum stă față de celelalte țări

În 2025, România a înregistrat o scădere puternică a ponderii persoanelor care spun că nu își permit financiar o mașină personală. Potrivit Eurostat, indicatorul a coborât de la 15,6% la 8,1% într-un singur an.

Ponderea persoanelor din România care declară că nu își permit o mașină personală a scăzut puternic într-un singur an, potrivit celor mai recente date Eurostat. Indicatorul a coborât de la 15,6% în 2024 la 8,1% în 2025, ceea ce înseamnă o reducere de 7,5 puncte procentuale, echivalentă cu aproximativ 48% față de nivelul înregistrat cu un an înainte.

Astfel, în 2025, aproximativ 8 din 100 de persoane din România se aflau în situația de a nu-și permite un autoturism personal, față de aproape 16 din 100 în 2024.

Datele Eurostat arată că România a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale acestui indicator din ultimii ani. În 2015, ponderea persoanelor care nu își permiteau o mașină personală era de 35,5%. Indicatorul a coborât treptat în anii următori, la 32,9% în 2016, 29,8% în 2017, 27,1% în 2018 și 23,4% în 2019.

Pandemia a întrerupt temporar această tendință. În 2020, valoarea a crescut ușor, până la 23,5%, după care indicatorul a revenit pe scădere. În 2021, acesta a ajuns la 21%, în 2022 la 19,3%, iar în 2023 la 16,6%. În 2024, ponderea a coborât la 15,6%, pentru ca în 2025 să ajungă la 8,1%.

Statisticile privind accesibilitatea financiară a unui autoturism sunt diferite de datele referitoare la parcul auto sau la înmatriculările de mașini noi. Prin urmare, scăderea ponderii persoanelor care declară că nu își permit o mașină nu înseamnă automat că românii au cumpărat un anumit număr de autoturisme noi.

Datele Eurostat indică însă o schimbare importantă a acestui indicator în România. În decurs de zece ani, ponderea persoanelor care declară că nu își permit o mașină personală a scăzut de la 35,5% în 2015 la 8,1% în 2025.

La nivelul Uniunii Europene, ponderea persoanelor care declară că nu își permit o mașină personală a fost de 5,5% în 2025, în ușoară scădere față de 5,6% în 2024. România se află în continuare peste media europeană, cu o diferență de 2,6 puncte procentuale.

În 2025, cele mai ridicate valori dintre statele UE pentru care sunt disponibile date au fost înregistrate în Finlanda, unde indicatorul a ajuns la 11,3%, urmată de Slovacia, cu 8,5%, Danemarca, cu 8,3%, și România, cu 8,1%.

La polul opus s-au aflat Cipru, cu 1,6%, și Slovenia, cu 1,7%. Astfel, România nu mai se află în zona valorilor foarte ridicate înregistrate în urmă cu un deceniu, însă continuă să aibă o pondere a persoanelor care nu își permit o mașină personală peste media Uniunii Europene.

Indicatorul Eurostat nu arată câte persoane nu au o mașină, ci câte persoane nu își permit financiar să dețină un autoturism personal. Datele provin din EU-SILC – Statistics on Income and Living Conditions, iar indicatorul este exprimat ca procent din populație.

Distincția este importantă, deoarece o persoană poate să nu dețină o mașină din mai multe motive. De exemplu, poate să nu aibă nevoie de un autoturism, să folosească transportul public sau să aleagă un alt mijloc de transport. Prin urmare, lipsa unei mașini nu înseamnă automat că persoana respectivă nu și-ar permite una.

Eurostat încearcă să măsoare situația în care absența unei mașini este determinată de imposibilitatea de a suporta costurile acesteia, nu simpla lipsă a unui autoturism. Comisia Europeană utilizează acest indicator inclusiv în analiza sărăciei de transport, alături de alți indicatori referitori la accesul la transport și la costurile mobilității.