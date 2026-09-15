Radu Miruță dă asigurări că trenurile CFR Călători vor continua să circule. Bugetul companiei urmează să fie aprobat

Trenurile CFR Călători nu vor fi oprite din cauza situației bugetare a companiei, a dat asigurări Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor. Oficialul spune că operatorul feroviar va primi un buget aprobat și va putea beneficia în continuare de finanțare de la Guvern. Declarațiile vin după avertismentele sindicaliștilor, care reclamă faptul că au trecut 257 de zile din 2026 fără ca bugetul de venituri și cheltuieli al companiei să fie aprobat.

Subiectul a fost abordat marți, în timpul unei conferințe de presă a USR. Întrebat despre avertismentele potrivit cărora lipsa unui buget aprobat ar putea conduce la oprirea trenurilor CFR Călători, Radu Miruță a respins acest scenariu.

„Nu se vor opri trenurile”, a afirmat ministrul interimar al Transporturilor.

Miruță a explicat că aprobarea bugetului nu va fi făcută înainte ca autoritățile să verifice dacă sumele solicitate de companie sunt justificate și pot fi susținute în mod real.

„Nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arate cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea”, a declarat ministrul interimar.

Potrivit lui Miruță, practica aprobării unor bugete care nu reflectă situația financiară reală a companiilor de stat trebuie abandonată. Acesta a invocat inclusiv situațiile întâlnite la TAROM și Metrorex.

„Am văzut asta la Tarom, am văzut asta la Metrorex, am văzut asta inițial la CFR. Niciunul dintre aceste bugete nu a fost aprobat în forma dorită și în forma propusă, ci s-a interacționat cu companiile pentru fiecare dintre aceste bugete și toate au fost reduse la reflectarea realității”, a continuat Miruță.

Același proces va fi aplicat, potrivit ministrului, și în cazul operatorului feroviar de stat.

„Vor avea bugetul aprobat, vor putea să primească bani de la guvernul României”, a declarat Radu Miruță.

Miruță a adus în discuție și modul în care sunt acordate subvențiile pentru transportul feroviar de călători. Ministrul susține că actualul mecanism permite finanțarea unor trenuri chiar și atunci când numărul pasagerilor este foarte redus.

„Fiecare dintre dumneavoastră contribuie pentru a plăti o subvenție pentru ca CFR să plimbe trenurile pe șine. Această subvenție nu se raportează la călătorii care beneficiază, ci se raportează la vagoanele care merg și goale. Și am pornit o analiză la Ministerul Transportului, curajoasă, care supără unele localități din România cu privirea la trenurile care sunt plătite din banii fiecăruia dintre noi pentru a merge goale”, a mai transmis ministrul interimar.

În opinia sa, finanțarea ar trebui orientată către beneficiul efectiv al călătorilor, nu către menținerea unor servicii fără o cerere suficientă.

Miruță a arătat că aceasta reprezintă una dintre problemele aflate în spatele disputelor care privesc de mai mult timp situația CFR.

Declarațiile ministrului vin după ce Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a acuzat Ministerul Finanțelor că întârzie aprobarea bugetului CFR Călători.

Potrivit sindicaliștilor, procedurile de la nivelul Ministerului Transporturilor ar fi fost finalizate, însă documentul ar fi rămas blocat la Ministerul Finanțelor.

Aceștia atrag atenția că au trecut 257 de zile de la începutul anului, iar CFR Călători funcționează în continuare fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat. În acest context, reprezentanții angajaților au avertizat asupra riscurilor pe care lipsa finanțării le-ar putea avea asupra activității operatorului feroviar.