1.550 de angajați CFR Marfă, fără salarii de luni de zile. Parlamentul a respins soluția propusă

Lipsa salariilor îi ține în incertitudine pe aproximativ 1.550 de angajați ai CFR Marfă, care așteaptă de luni de zile o soluție pentru drepturile lor. Parlamentul a avut miercuri ocazia să intervină, însă propunerea legislativă nu a trecut. Sindicatele acuză lipsa unei soluții și anunță continuarea demersurilor pentru salariați și familiile lor.

Aproximativ 1.550 de angajați ai CFR Marfă se află de luni de zile în situația de a nu-și primi salariile și fără o perspectivă clară asupra viitorului lor, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii susțin că angajații companiei, care au acumulat zeci de ani de muncă în sistemul feroviar, sunt afectați direct de problemele financiare ale societății.

Federația atrage atenția că acești salariați au familii, rate, facturi și copii de întreținut și subliniază că aceștia nu solicită privilegii sau ajutoare nejustificate, ci plata drepturilor salariale și o formă minimă de protecție din partea statului.

Situația celor 1.550 de angajați a fost prezentată Parlamentului României printr-un memoriu transmis de organizația sindicală. Federația a solicitat identificarea unei soluții pentru salariații CFR Marfă și a cerut ca problema să fie tratată dincolo de disputele politice.

Miercuri, 9 septembrie 2026, Camera Deputaților a avut din nou posibilitatea de a interveni în această situație, prin modificarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Propunerea nu a întrunit însă numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată. Au fost înregistrate 129 de voturi pentru, 70 împotrivă și 38 de abțineri, în timp ce 54 de deputați nu au votat.

Federația a prezentat și modul în care s-au poziționat parlamentarii formațiunilor politice. PSD a înregistrat 88 de voturi pentru. Din partea AUR au fost două voturi favorabile, în timp ce 53 de deputați nu au votat. PNL a avut două voturi pentru, 35 împotrivă și două abțineri, iar un deputat nu a votat. USR a înregistrat 34 de voturi împotrivă. SOS România a avut 13 voturi pentru, UDMR a înregistrat 21 de abțineri, iar reprezentanții minorităților naționale au votat de 13 ori pentru și au avut o abținere.

Organizația sindicală susține că prezentarea acestor date nu reprezintă acuzații sau interpretări politice, ci reflectă pozițiile exprimate prin vot de parlamentarii care au participat la procedura legislativă.

Federația consideră dificil de justificat faptul că, în condițiile în care aproximativ 1.550 de angajați ai CFR Marfă nu și-au primit salariile de luni de zile, unii parlamentari au votat împotriva soluției propuse, alții s-au abținut, iar o parte dintre cei prezenți au ales să nu voteze.

Sindicaliștii subliniază că angajații CFR Marfă nu au fost cei care au decis privatizarea eșuată a companiei și nici nu sunt responsabili pentru acumularea datoriilor istorice, numirea și schimbarea conducerilor sau deciziile politice și administrative care au contribuit la situația actuală a societății.

În opinia Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane, nu este normal ca angajații și familiile acestora să suporte consecințele unui eșec pe care nu l-au provocat. După votul din Camera Deputaților, organizația sindicală pune astfel problema valorii acordate muncii salariaților de către reprezentanții acestora în Parlament.

Reprezentanții sindicali dau asigurări că nu îi vor abandona pe cei 1.550 de salariați ai CFR Marfă și anunță că vor continua demersurile legale, parlamentare și guvernamentale pentru identificarea unei soluții care să le permită angajaților să își recupereze drepturile salariale.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, afiliată la Blocul Național Sindical (BNS), subliniază că respectarea oamenilor care muncesc reprezintă o responsabilitate fundamentală a statului. Organizația consideră că salariații CFR Marfă merită mai mult decât un vot împotrivă, o abținere sau lipsa unui vot și susține că aceștia au nevoie de respect și de o soluție concretă pentru situația în care se află.