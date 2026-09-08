Ce se pregătește pentru Constanța. Proiectul feroviar care poate conecta peste 500.000 de oameni

Constanța intră pe lista județelor pentru care este pregătit un proiect de tren metropolitan. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat aprobarea unui proiect dedicat dezvoltării transportului feroviar metropolitan în județul Constanța.

Potrivit oficialului, infrastructura feroviară existentă poate fi folosită pentru conectarea unui număr important de localități și obiective din județ. Liniile principale de cale ferată existente pot deservi direct peste 500.000 de locuitori, ceea ce reprezintă mai mult de 75% din populația județului Constanța.

„Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România! La Ministerul Transporturilor aprobăm încă un proiect important de tren metropolitan: Trenul Metropolitan Constanța. Este un proiect cu o miză aparte. Liniile principale de cale ferată existente pot deservi direct peste 500.000 de locuitori, adică mai mult de 75% din populația întregului județ Constanța.

Vorbim despre valorificarea unei infrastructuri feroviare deja existente și despre transformarea acesteia într-o alternativă reală pentru deplasările de zi cu zi: între localitățile județului, către municipiul Constanța, către litoral, zonele industriale, aeroport și obiective strategice importante”, a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul propus pentru județul Constanța include mai multe relații feroviare, cu roluri diferite în conectarea localităților, zonelor industriale, litoralului și infrastructurii strategice. Printre rutele analizate se află traseul Cernavodă – Medgidia – Constanța – tunelul Palas – Poarta 1 Port Constanța.

Această rută este descrisă ca un coridor strategic est-vest, cu posibilitatea de a asigura conectivitatea directă cu centrul și zona istorică a Portului Constanța prin tunelul urban Palas/Anghel Saligny.

O altă relație avută în vedere este Constanța – Mangalia – 2 Mai, considerată importantă atât pentru naveta locală, cât și pentru fluxurile turistice de pe litoral. Pe lista rutelor analizate se află și Constanța – Ovidiu – Năvodari – Petromidia – Corbu, axă care conectează zone rezidențiale, industriale și turistice.

„Printre principalele rute analizate se află:

Cernavodă – Medgidia – Constanța – tunelul Palas – Poarta 1 Port Constanța, un coridor strategic est-vest, care poate asigura conectivitatea directă cu centrul și zona istorică a Portului Constanța prin tunelul urban Palas/Anghel Saligny;

Constanța – Mangalia – 2 Mai, un coridor important atât pentru naveta locală, cât și pentru fluxurile turistice de pe litoral;

Constanța – Ovidiu – Năvodari – Petromidia – Corbu, o axă metropolitană esențială care conectează zone rezidențiale, industriale și turistice;

o nouă legătură feroviară între Constanța și Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, cu rol dual civil-militar, care va asigura conectivitatea aeroportului și a noii infrastructuri din zonă, inclusiv a bazei militare;

Medgidia – Valea Dacilor – Cobadin – Negru Vodă, pentru o mai bună conectare a localităților din sud-vestul județului și valorificarea legăturii feroviare transfrontaliere;

Medgidia – Dorobanțu – Lumina – Năvodari, prin integrarea și reabilitarea unor infrastructuri feroviare existente;

Eforie Nord – Techirghiol, o legătură rapidă între două dintre cele mai importante stațiuni balneo-climaterice de pe litoral”, mai scrie Horațiu Cosma în postarea sa de pe social media.

Potrivit informațiilor transmise de secretarul de stat, dezvoltarea proiectului ar urma să înceapă cu trei relații considerate prioritare. Acestea sunt Constanța – Cernavodă, Constanța – Năvodari – Petromidia – Corbu și Constanța – Mangalia – 2 Mai.

Proiectul este conceput astfel încât rețeaua să poată fi extinsă etapizat. Printre direcțiile menționate se află valorificarea infrastructurii existente către Aeroportul Mihail Kogălniceanu, precum și dezvoltarea unor noi conexiuni feroviare în interiorul județului.

„Primele etape ale proiectului au în vedere dezvoltarea prioritară a relațiilor Constanța – Cernavodă, Constanța – Năvodari – Petromidia – Corbu și Constanța – Mangalia – 2 Mai. Proiectul are însă o perspectivă mult mai amplă. În timp, rețeaua poate fi extinsă etapizat, inclusiv prin valorificarea infrastructurii existente către Aeroportul Mihail Kogălniceanu și dezvoltarea unor noi conexiuni în interiorul județului. CFR va interveni pentru eliminarea restricțiilor de viteză, realizarea de reparații și modernizarea infrastructurii feroviare”, a scris Horațiu Cosma.

Pentru funcționarea rețelei sunt prevăzute și intervenții asupra infrastructurii feroviare. CFR urmează să intervină pentru eliminarea restricțiilor de viteză, efectuarea reparațiilor și modernizarea infrastructurii existente, potrivit informațiilor prezentate de oficialul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul include și o componentă dedicată zonelor din jurul gărilor și punctelor de oprire. Autoritățile locale vor putea realiza investiții pentru transformarea acestora în noduri de mobilitate care să faciliteze legătura dintre transportul feroviar și celelalte forme de transport.

Printre facilitățile menționate se află zone Park&Ride și Bike&Ride, conexiuni cu transportul public local, trasee pietonale și pentru biciclete, precum și pasaje pietonale și rutiere destinate traversării în siguranță a căii ferate.

Lista investițiilor mai include modernizarea trecerilor la nivel, peroane moderne și accesibile, adaptate standardelor europene, stații de transport public și spații publice modernizate.

De asemenea, sunt prevăzute spații verzi, soluții de umbrire și drenaj urban, precum și măsuri de eficiență energetică și utilizarea energiei provenite din surse regenerabile.

Trenul metropolitan este prezentat de Horațiu Cosma drept o soluție destinată deplasărilor cotidiene și o alternativă la utilizarea autoturismului personal. Proiectul urmărește conectarea mai rapidă a localităților cu municipiul Constanța, litoralul, zonele industriale și alte obiective importante.