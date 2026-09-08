Câți copii sunt, de fapt, la școala primară în UE. Diferențele dintre țări sunt uriașe

În 2024, în Uniunea Europeană erau 23,2 milioane de elevi înscriși în învățământul primar. Față de anul 2023, numărul a înregistrat o ușoară scădere, de 0,2%, ceea ce înseamnă cu 35.153 de elevi mai puțin. Comparativ însă cu situația din 2014, numărul elevilor din învățământul primar a crescut cu 2,9%, respectiv cu 659.086 de elevi.

Datele arată astfel o evoluție diferită în funcție de perioada de referință. Dacă raportarea la 2023 indică o diminuare modestă a numărului de elevi, comparația cu 2014 evidențiază o creștere. În total, în 2024, școlile primare din UE aveau 23,2 milioane de elevi.

Diferențele dintre statele membre sunt semnificative în ceea ce privește numărul de copii înscriși în învățământul primar. Franța s-a aflat pe primul loc în 2024, cu 4,1 milioane de elevi, fiind urmată de Germania, cu 3,3 milioane.

Spania a raportat 2,8 milioane de elevi în învățământul primar, iar Italia a avut 2,6 milioane. La polul opus s-au aflat statele membre cu cele mai mici populații școlare, respectiv Malta, cu 27.537 de elevi, Luxemburg, cu 43.020, și Cipru, cu 60.596.

Numărul elevilor din învățământul primar este influențat de dimensiunea populației fiecărei țări și de structura demografică. La acestea se adaugă diferențele existente între state în ceea ce privește vârsta tipică la care copiii încep învățământul primar.

Un alt element luat în calcul îl reprezintă vârsta la care copiii ar trebui să înceapă învățământul formal obligatoriu. Aceste diferențe contribuie la variațiile observate între țările Uniunii Europene în privința numărului de elevi înscriși în învățământul primar.

Raportarea la anul 2014 arată că evoluția nu a fost uniformă la nivelul UE. În 15 țări membre, numărul elevilor din învățământul primar a crescut, în timp ce în celelalte 11 țări pentru care sunt disponibile date s-a înregistrat o scădere.

Cele mai mari creșteri relative față de 2014 au fost consemnate în Luxemburg și Slovenia. În Luxemburg, numărul elevilor din învățământul primar a crescut cu 21,4%, iar în Slovenia creșterea a fost de 18,2%.

În aceeași perioadă, unele state membre au raportat diminuări importante ale numărului de elevi din învățământul primar. Cea mai mare scădere relativă a fost înregistrată în Polonia, unde numărul elevilor a coborât cu 25,7% comparativ cu 2014.

Croația a raportat o scădere de 10,3% față de anul de referință, iar în Portugalia numărul elevilor din învățământul primar s-a redus cu 10,0%. Astfel, între 2014 și 2024, diferențele dintre evoluțiile demografice și școlare ale statelor membre s-au reflectat și în numărul copiilor înscriși în ciclul primar.

La nivelul Uniunii Europene, comparația dintre cei doi ani de referință indică o creștere de 2,9% a numărului total de elevi din învățământul primar. În termeni absoluți, aceasta reprezintă 659.086 de elevi în plus față de 2014.

Raportarea anuală arată însă o evoluție diferită pentru perioada 2023-2024. În acest interval, numărul total de elevi din învățământul primar din UE a scăzut cu 35.153, echivalentul unei diminuări de 0,2%.

Datele referitoare la învățământul primar includ și evoluția raportului dintre elevi și profesori. Comparativ cu anul 2014, acest raport a scăzut, potrivit datelor prezentate pentru Uniunea Europeană.