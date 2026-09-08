Noi reguli pentru elevii din clasele primare: ce evaluări dispar și când se introduc notele

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din Repunlica Moldova a aprobat „Metodologia de evaluare a rezultatelor învățării în clasele primare„. Noile prevederi stabilesc modul de evaluare a elevilor, limitează numărul evaluărilor și introduc acordarea notelor la anumite discipline în clasa a IV-a.

Documentul prevede, totodată, introducerea calificativului „Excelent”, precum și eliminarea evaluărilor sumative la mai multe discipline. Sunt vizate Educația fizică, Educația plastică, Educația tehnologică, Dezvoltarea personală, Educația moral-spirituală și disciplinele opționale.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, noile reguli urmăresc să pună accent pe evoluția fiecărui elev și pe sprijinul acordat copiilor care întâmpină dificultăți în procesul de învățare, relatează zdg.md.

„Noile reguli pun accent pe progresul fiecărui copil și oferirea de sprijin atunci când elevul întâmpină dificultăți”, se arată în comunicatul de presă al ministerului.

Metodologia stabilește că un elev nu va susține mai mult de două evaluări formative în etape și/sau sumative într-o săptămână. Evaluările formative sunt realizate pe parcursul procesului de învățare și îi permit învățătorului să urmărească evoluția copilului, să observe eventualele dificultăți și să intervină prin măsuri de sprijin.

Evaluările sumative sunt organizate la finalul unei unități sau al unui parcurs de învățare. Acestea urmăresc să arate în ce măsură elevul a dobândit competențele care au fost stabilite pentru perioada respectivă.

Calendarul evaluărilor va fi stabilit de învățătorul-diriginte împreună cu celelalte cadre didactice care predau la clasă. Respectarea limitei privind numărul de evaluări va fi verificată de administrația instituției de învățământ. Numărul total al evaluărilor prevăzute pentru clasele primare a fost, de asemenea, redus. Potrivit MEC, sunt cu peste 100 mai puține evaluări față de numărul proiectat anterior.

„Evaluarea trebuie să-l ajute pe copil să înțeleagă ce a reușit, unde mai are nevoie de sprijin și care este următorul pas în învățare. Prin noile reguli le oferim învățătorilor un cadru clar pentru a urmări progresul fiecărui elev”, a declarat Valentina Olaru, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării.

O schimbare importantă vizează clasa a IV-a, unde elevii vor primi note de la 5 la 10 la anumite discipline. Măsura se va aplica la Limba și literatura română/rusă, Limba și literatura română pentru minorități naționale, Limba și literatura ucraineană, bulgară sau găgăuză, Limba străină și Matematică.

Potrivit MEC, introducerea notelor are rolul de a-i familiariza treptat pe elevi cu sistemul de evaluare utilizat ulterior în gimnaziu. „Măsura urmărește să-i familiarizeze treptat pe elevi cu sistemul de evaluare aplicat în gimnaziu”, conform ministerului.

La Științe, Istoria românilor și universală și la celelalte discipline, elevii vor fi evaluați în continuare prin calificative.

În clasele I-III, rezultatele școlare vor fi apreciate tot prin calificative. Pe lângă „Foarte bine”, „Bine” și „Suficient”, metodologia introduce calificativul „Excelent”, destinat nivelului avansat de performanță.

Noile reguli elimină evaluările semestriale și anuale organizate ca probe distincte la toate disciplinele. Mediile semestriale și anuale vor continua să fie calculate pe baza rezultatelor obținute de elev pe parcursul semestrului.

De asemenea, nu vor mai fi organizate evaluări sumative la Educația fizică, Educația tehnologică, Educația plastică și Educația muzicală. La aceste discipline, evoluția elevilor va fi urmărită prin evaluări formative.

Metodologia prevede reguli speciale și pentru situațiile în care un copil nu atinge nivelul minim necesar pentru calificativul „Suficient” sau pentru nota 5. Rezultatul obținut sub acest prag nu va fi trecut în catalog.

În rubrica „Observații” va fi înscrisă litera „R” – Recuperare. Ulterior, cadrul didactic va organiza activități de sprijin adaptate nevoilor și ritmului de învățare al elevului.

Ministerul precizează că recuperarea nu trebuie tratată drept o sancțiune sau ca o simplă repetare a evaluării. „Recuperarea nu este o sancțiune și nici o simplă reevaluare. Este un proces prin care copilul primește explicații suplimentare, timp și sprijin pentru a depăși dificultățile constatate. Un rezultat slab nu trebuie să devină o etichetă, ci un semnal că școala trebuie să intervină și să-l ajute pe elev să progreseze”, a menționat Valentina Olaru, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării.

Metodologia introduce și o abordare diferită în ceea ce privește corectarea lucrărilor. Elevii vor fi încurajați să își identifice greșelile și să le corecteze, iar observațiile formulate de învățător trebuie să fie „clare, constructive și orientate spre îmbunătățire”.

MEC precizează că lucrările vor fi corectate cu discreție, astfel încât greșelile elevilor să nu fie expuse în fața clasei. „Corectarea se va face cu discreție, fără expunerea greșelilor în fața clasei și fără practici care pot provoca anxietate sau demotivare”, notează ministerul.

Criteriile de evaluare urmează să fie prezentate elevilor într-un limbaj adaptat vârstei. Acestea vor fi formulate sub forma unor „pași spre succes”, astfel încât copiii să poată înțelege ce au de realizat și care sunt reperele după care le va fi apreciată activitatea.

Documentul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării a fost elaborat în baza modificărilor aduse Codului educației, care au intrat în vigoare în 2025. Prevederile metodologiei au fost pilotate anterior în instituții de învățământ.

Pentru aplicarea noilor reguli, Ministerul Educației și Cercetării va organiza sesiuni de informare pentru specialiștii responsabili de învățământul primar din cadrul Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului.

Sesiunile vor viza aplicarea prevederilor metodologiei și modul în care noile reguli de evaluare urmează să fie puse în practică în clasele primare.