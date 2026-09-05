Transport gratuit pentru elevi în anul școlar 2026–2027. Cine beneficiază și ce se schimbă?

Elevii beneficiază și în anul școlar 2026–2027 de transport gratuit la școală, inclusiv cu trenul, metroul și mijloacele de transport public local, metropolitan și județean. Pentru navetiștii care nu au acces la curse regulate se acordă o sumă forfetară, însă mecanismul de stabilire a acesteia s-a schimbat în 2026.

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază și în anul școlar 2026–2027 de o serie de facilități pentru transportul către și de la unitatea de învățământ.

Gratuitatea este prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, modificată prin Legea nr. 12/2026, precum și de normele privind acordarea facilităților de transport.

Elevii care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu și pentru care există servicii publice de transport rutier prin curse regulate beneficiază de gratuitate pe traseul dintre domiciliu și unitatea de învățământ. Facilitatea se aplică transportului public local, metropolitan și județean și, după caz, transportului rutier interjudețean.

În cazul serviciilor publice pentru care este prevăzută gratuitatea, elevul nu trebuie să achite contravaloarea transportului în limita facilității acordate. Cheltuielile sunt decontate operatorilor de transport din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru elevii care nu au acces la un serviciu public de transport prin curse regulate, legislația prevede acordarea unei sume forfetare lunare pentru cheltuielile de transport.

O modificare importantă a intrat în vigoare în 2026 în ceea ce privește suma forfetară acordată elevilor care nu beneficiază de transport public. Valoarea acesteia se stabilește anual, cu avizul conform al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile prevăzute de legislație.

Astfel, pentru anul școlar 2026–2027 nu există o valoare unică aplicabilă automat tuturor elevilor din țară. Cuantumul efectiv depinde de hotărârile adoptate la nivel județean și este stabilit în funcție de distanță și de criteriile prevăzute de cadrul legal.

Este important de precizat că vechea formulă de 60 de lei pentru primii trei kilometri, la care se adăugau câte 6 lei pentru fiecare kilometru suplimentar, introdusă prin OUG nr. 159/2022, nu trebuie utilizată ca valoare automată pentru anul școlar 2026–2027. Mecanismul a fost modificat ulterior prin noul cadru legislativ.

Începând cu anul școlar 2026–2027, facilitățile de transport pentru elevii navetiști se aplică și deplasărilor necesare pentru susținerea examenelor naționale.

Pentru elevii din învățământul primar și gimnazial care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, facilitatea acoperă și deplasările pentru participarea la evaluările naționale. În cazul elevilor de liceu care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu, transportul dus-întors este asigurat și pentru susținerea probelor fără taxă din cadrul examenului național de bacalaureat.

Și elevii care nu au acces la servicii publice de transport și primesc în schimb o sumă forfetară beneficiază de aceasta pentru deplasările necesare participării la evaluările naționale și la probele fără taxă ale examenului de bacalaureat.

În cazul transportului feroviar, elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază de bilete gratuite pentru călătoriile interne, la toate categoriile de trenuri, la clasa a II-a.

Gratuitatea include și tariful de rezervare pentru trenurile cu regim de rezervare. Elevii pot beneficia, de asemenea, de abonamente lunare gratuite, cu număr nelimitat de călătorii, la clasa a II-a, pentru toate categoriile de trenuri.

Pentru călătoriile la o clasă superioară sau pentru utilizarea vagoanelor de dormit și cușetă, diferențele tarifare și costurile aferente acestor servicii sunt suportate de elev.

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor sunt necesare, în funcție de situație, carnetul sau legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs ori adeverința școlară în forma prevăzută de legislație. CFR Călători permite emiterea documentelor de călătorie la casele de bilete, iar pentru anumite servicii și online, pe baza ID-ului de elev validat.

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază de abonament lunar gratuit la metroul din București. Facilitatea este acordată inclusiv elevilor care locuiesc și/sau învață în județul Ilfov.

Pentru obținerea abonamentului, elevii trebuie să prezinte documentele care atestă calitatea de elev. Metrorex precizează că abonamentul lunar nominal destinat elevilor are tarif de 0 lei.

Și elevii cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care învață și localitatea de domiciliu.

Legislația prevede decontarea a patru călătorii dus-întors pe lună, precum și a unei călătorii dus-întors în perioada fiecărei sărbători legale, pe baza documentelor de transport.

Prin urmare, în anul școlar 2026–2027, elevii beneficiază în continuare de facilități importante pentru deplasarea la școală. Transportul public rutier, călătoriile cu trenul și metroul sunt gratuite în condițiile prevăzute de lege, iar pentru elevii navetiști fără acces la curse regulate se acordă o sumă forfetară.

În cazul acestei sume, părinții și elevii trebuie să țină cont că vechea valoare nu se aplică automat în anul școlar 2026–2027. Cuantumul trebuie verificat în funcție de hotărârea adoptată de consiliul județean, potrivit noului mecanism introdus în 2026.