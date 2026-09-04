Calendarul universitar 2026-2027. Când încep cursurile la marile universități din România?

Studenții din România se pregătesc să revină în amfiteatre, însă nu toți în aceeași zi. Anul universitar 2026-2027 începe între 28 septembrie și 5 octombrie. De la București la Craiova, vacanțele și sesiunile au calendare diferite.

Calendarul academic pentru anul universitar 2026-2027 diferă de la o universitate la alta și, în unele cazuri, chiar de la o facultate la alta. În timp ce unele instituții de învățământ superior dau startul cursurilor în ultimele zile ale lunii septembrie, altele încep activitatea didactică în primele zile ale lunii octombrie.

Studenții trebuie să țină cont nu doar de data începerii cursurilor, ci și de perioadele stabilite pentru vacanțe, sesiuni de examene, restanțe și, în cazul anilor terminali, pentru examenele de finalizare a studiilor. Calendarul general poate suferi modificări în funcție de facultate, programul de studiu, forma de învățământ și anul de studiu.

La Universitatea din București, activitatea didactică pentru studenții de la programele de licență și masterat începe pe 1 octombrie 2026. Primul semestru se desfășoară până pe 23 decembrie, după care urmează vacanța de iarnă, programată între 24 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027.

Cursurile sunt reluate pe 11 ianuarie, iar prima sesiune de examene este programată între 25 ianuarie și 14 februarie 2027. Semestrul al doilea începe pe 22 februarie, iar vacanța de Paște este stabilită în perioada 1-9 mai. Sesiunea de vară are loc între 7 și 27 iunie 2027.

Vacanța de vară este programată între 5 iulie și 31 august, iar în perioada 1-12 septembrie 2027 este prevăzută sesiunea pentru restanțe și măriri de note.

Pentru studenții din anii terminali există perioade distincte dedicate pregătirii lucrărilor și examenelor de licență sau disertație. Studiile doctorale au, la rândul lor, o structură proprie, cu activități didactice și de cercetare programate până la sfârșitul lunii septembrie.

La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în cadrul Centrului Universitar București, anul universitar 2026-2027 începe pe 28 septembrie 2026.

Primul semestru se desfășoară până pe 18 decembrie 2026, iar vacanța de iarnă este programată între 19 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Activitatea didactică este reluată pe 11 ianuarie, iar prima sesiune de examene are loc între 23 ianuarie și 12 februarie 2027.

Vacanța intersemestrială este programată între 13 și 28 februarie, urmând ca semestrul al doilea să înceapă pe 1 martie 2027. Activitatea academică și evaluările se desfășoară apoi până în luna iunie.

Pentru studenții din anii terminali sunt prevăzute perioade distincte pentru practica aferentă proiectului de diplomă, precum și pentru examenele de licență și disertație.

La Academia de Studii Economice din București, anul universitar 2026-2027 începe pe 28 septembrie 2026. În cazul programelor de licență, activitatea didactică din primul semestru se desfășoară până pe 18 decembrie 2026, înaintea vacanței de iarnă.

Structura anului universitar diferă însă în funcție de nivelul studiilor și de forma de învățământ. ASE stabilește perioade distincte pentru programele de licență, masterat și doctorat, precum și pentru diferitele forme de studiu.

Pentru calendarul complet, inclusiv datele vacanțelor și ale sesiunilor de examene, studenții trebuie să consulte graficele oficiale publicate de ASE pentru programul și forma de învățământ urmate.

La Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, anul universitar 2026-2027 începe pe 1 octombrie 2026 pentru programele de licență și masterat.

În primul semestru, activitatea didactică se desfășoară până pe 23 decembrie, urmată de vacanța de iarnă, programată între 24 decembrie 2026 și 17 ianuarie 2027. Cursurile sunt reluate pe 18 ianuarie, iar sesiunea de examene are loc între 1 și 21 februarie 2027.

Vacanța de după sesiune este programată între 22 și 28 februarie, iar semestrul al doilea începe pe 1 martie 2027. Activitatea didactică continuă până pe 30 aprilie, după care urmează vacanța de Paști, între 1 și 9 mai.

Cursurile sunt reluate pe 10 mai și continuă până pe 13 iunie, iar sesiunea de examene se desfășoară între 14 iunie și 4 iulie 2027. Pentru anii terminali, examenul de finalizare a studiilor este prevăzut în perioada 28 iunie-11 iulie 2027. Practica și alte activități de finalizare pot fi programate diferit, în funcție de specificul fiecărui program.

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, pentru programele de licență și masterat din învățământul liniar, activitatea didactică începe pe 5 octombrie 2026.

Primul semestru se desfășoară până pe 18 decembrie 2026, urmat de vacanța de iarnă, programată între 21 decembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. Activitatea didactică este reluată pe 4 ianuarie, iar sesiunea de examene are loc între 25 ianuarie și 21 februarie 2027.

Vacanța intersemestrială este stabilită între 22 și 28 februarie, iar semestrul al doilea începe pe 1 martie 2027. Activitatea didactică este programată până pe 29 aprilie, urmată de vacanța de Paști, între 30 aprilie și 9 mai.

Cursurile sunt reluate pe 10 mai și continuă până pe 11 iunie, iar sesiunea de examene se desfășoară între 12 iunie și 11 iulie 2027. Sesiunea de restanțe este programată între 1 și 15 septembrie 2027.

Pentru studenții de la Medicină din anii IV-VI, structura este modulară. De asemenea, studenții din anii terminali de la Stomatologie, Farmacie și FMAM au perioade specifice pentru activitățile de finalizare a studiilor. Prin urmare, calendarul nu este identic pentru toate programele.

La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, studenții de la programele de licență și masterat încep cursurile pentru anul universitar 2026-2027 pe 28 septembrie 2026.

Primul semestru se desfășoară până pe 20 decembrie 2026, iar vacanța de Crăciun este programată între 21 decembrie 2026 și 2 ianuarie 2027. Activitatea didactică este reluată pe 4 ianuarie 2027 și continuă până pe 17 ianuarie.

Prima sesiune de examene are loc între 18 ianuarie și 7 februarie 2027. Vacanța intersemestrială este programată între 8 și 14 februarie, iar sesiunea de restanțe se desfășoară între 15 și 21 februarie.

Semestrul al doilea începe pe 22 februarie 2027, iar vacanța de Paști este programată între 3 și 9 mai. Pentru studenții din anii neterminali, sesiunea de examene din vară are loc între 7 și 27 iunie 2027.

UBB are structuri distincte pentru studenții din anii terminali și pentru anumite linii și programe de studiu, astfel încât perioadele de finalizare a studiilor pot fi diferite.

La Universitatea Transilvania din Brașov, cursurile pentru anul universitar 2026-2027 încep pe 1 octombrie 2026.

Pentru majoritatea facultăților, primul semestru se desfășoară până pe 23 decembrie 2026, iar vacanța de iarnă este programată între 24 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Activitatea didactică este reluată pe 11 ianuarie, iar sesiunea de examene are loc între 23 ianuarie și 14 februarie 2027.

Semestrul al doilea începe pe 22 februarie 2027. Vacanța de Paște este programată între 24 aprilie și 3 mai, iar sesiunea de examene din vară se desfășoară între 5 și 27 iunie 2027. După sesiune urmează perioada destinată practicii profesionale.

Structura generală este valabilă pentru majoritatea facultăților, cu excepția Facultății de Medicină, care are un calendar academic distinct.

La Universitatea de Vest din Timișoara, cursurile pentru anul universitar 2026-2027 încep pe 28 septembrie 2026.

Înainte de începerea cursurilor, în perioada 21-27 septembrie, este programată săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”, iar festivitatea de deschidere are loc pe 25 septembrie.

Primul semestru se desfășoară până pe 18 decembrie 2026, urmat de vacanța de iarnă, între 19 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Activitatea didactică este reluată pe 11 ianuarie, iar prima sesiune de examene are loc între 23 ianuarie și 14 februarie 2027.

După vacanța intersemestrială, semestrul al doilea începe pe 1 martie 2027. Activitatea didactică continuă până pe 11 iunie, cu vacanța de Paște programată între 24 aprilie și 4 mai. Sesiunea de examene din vară are loc între 12 iunie și 4 iulie 2027.

Pentru studenții din anii terminali, perioadele de finalizare a studiilor sunt stabilite distinct, în funcție de facultate.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, studenții de la programele de licență și masterat încep cursurile pentru anul universitar 2026-2027 pe 28 septembrie 2026.

Primul semestru se desfășoară până pe 20 decembrie 2026, iar vacanța de iarnă este programată între 21 decembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. Activitatea didactică este reluată pe 4 ianuarie și continuă până pe 17 ianuarie.

Sesiunea de examene are loc între 18 ianuarie și 7 februarie 2027. În perioada 8-14 februarie este programată sesiunea de evaluare pentru examinări, reexaminări și măriri de note.

Semestrul al doilea începe pe 15 februarie 2027, iar vacanța este stabilită între 3 și 9 mai. Activitatea didactică continuă până pe 30 mai, după care sesiunea de examene are loc între 31 mai și 20 iunie. În perioada 21-27 iunie este programată sesiunea de evaluare.

Această structură se aplică studiilor de licență și masterat la formele de învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță. Pentru examenele de finalizare a studiilor sunt stabilite perioade distincte.

La Universitatea din Oradea, studenții încep cursurile pentru anul universitar 2026-2027 pe 1 octombrie 2026.

Primul semestru se desfășoară până pe 23 decembrie 2026, iar vacanța de iarnă este programată între 24 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Activitatea didactică este reluată pe 11 ianuarie, iar sesiunea de examene are loc între 25 ianuarie și 14 februarie 2027.

Urmează vacanța intersemestrială, în perioada 15-21 februarie, și sesiunea de restanțe și măriri de note, între 22 și 28 februarie 2027.

Semestrul al doilea începe pe 1 martie 2027. După vacanța din perioada 3-9 mai, activitatea didactică continuă până pe 13 iunie, iar sesiunea de examene este programată între 14 iunie și 4 iulie 2027.

Pentru studenții care au practică inclusă în planul de învățământ, perioada 12 iulie-29 august este împărțită între activitățile de practică și vacanță.

Pentru anii terminali sunt prevăzute perioade distincte pentru examenele de licență, diplomă și disertație, în funcție de durata programului de studii. Pentru majoritatea programelor, acestea pot avea loc între 28 iunie și 4 iulie 2027, iar o sesiune suplimentară este programată în perioada 6-12 septembrie 2027.

Facultățile care nu se pot încadra în structura generală pot avea un calendar propriu, aprobat de Senatul universității. În cazul programelor de Medicină și Farmacie, examenele de finalizare a studiilor au o programare distinctă.

La Universitatea „Ovidius” din Constanța, studenții de la programele de licență și masterat încep cursurile pentru anul universitar 2026-2027 pe 1 octombrie 2026.

Primul semestru se desfășoară până pe 23 decembrie 2026, urmat de vacanța de iarnă, programată între 24 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Activitatea didactică este reluată pe 11 ianuarie 2027, iar prima sesiune de examene este programată în lunile ianuarie și februarie, potrivit structurii aprobate de Senatul universității.

Semestrul al doilea începe în februarie 2027 și include perioade distincte pentru activitatea didactică, vacanțe și sesiuni de examene. Pentru anumite programe și ani de studiu pot exista calendare diferite, în special în cazul studenților din anii terminali.

Datele prezentate pot varia în funcție de universitate, facultate, programul de studiu și anul de pregătire. În cazul studenților din anii terminali, perioadele dedicate examenelor de licență, disertație sau altor forme de finalizare a studiilor sunt, de regulă, stabilite separat.

Studiile doctorale pot avea o structură academică diferită de cea aplicabilă programelor de licență și masterat. În cazul unor universități, calendarul pentru anul universitar 2026-2027 poate fi modificat sau publicat etapizat.

Pentru informații exacte și actualizate privind data începerii activității didactice, perioadele de vacanță și sesiunile de examene, studenții sunt sfătuiți să consulte site-ul oficial al universității și, după caz, pagina facultății sau a programului de studiu.