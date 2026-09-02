Digi a virat peste 1,1 miliarde de lei la bugetul de stat. Ce reprezintă suma plătită în primele opt luni din 2026
SURSA FOTO: Facebook, DIGI Romania - DIGI RCS RDS
Grupul Digi a achitat peste 1,1 miliarde de lei la bugetul consolidat al României în perioada ianuarie–august 2026. Valoarea include taxele, impozitele și contribuțiile datorate de companiile grupului care desfășoară activități pe piața locală. Informațiile au fost comunicate de operatorul de telecomunicații.
Digi a plătit statului peste 1,1 miliarde de lei în opt luni
Digi a transferat către bugetul consolidat al României, în primele opt luni din 2026, o sumă care depășește 1,1 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de grup.
Plățile însumează toate obligațiile fiscale generate de activitatea Digi Romania, inclusiv taxele, impozitele și celelalte contribuții datorate statului. În valoarea comunicată sunt incluse și obligațiile fiscale aferente celorlalte entități ale grupului care operează în România.
Compania investește constant în dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații
Cu o prezență de peste trei decenii pe piața românească a telecomunicațiilor, compania furnizează servicii fixe și mobile bazate pe tehnologii moderne. Oferta operatorului se adresează unei baze extinse de utilizatori și urmărește menținerea unor tarife accesibile pentru serviciile de conectivitate.
Modelul de afaceri aplicat de grup este construit în jurul investițiilor continue în infrastructura de telecomunicații. Proiectele de extindere și modernizare a rețelelor au ca obiectiv adaptarea serviciilor la cererea tot mai mare a consumatorilor pentru conexiuni rapide și stabile.
Grupul Digi desfășoară operațiuni în șase țări europene
Pe piața din România, Digi ocupă poziția de lider pe segmentele serviciilor de internet în bandă largă, distribuție de televiziune contra cost, telefonie fixă și comunicații mobile. Operatorul dispune, de asemenea, de cea mai extinsă acoperire la nivel național, conform informațiilor prezentate de companie.
Activitatea grupului nu se limitează la piața românească. Compania desfășoară operațiuni și în Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.
Serviciile de comunicații sunt completate de conținut radio, TV și online
Soluțiile convergente de conectivitate și comunicații electronice oferite clienților sunt susținute de rețele moderne de fibră optică și de tehnologii de ultimă generație.
Portofoliul companiei include și conținut radio și TV din mai multe domenii. Clienții au acces la programe sportive prin Digi Sport, la știri prin Digi24, precum și la filme, documentare și muzică. Oferta este completată de serviciul de conținut online Digi TV.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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