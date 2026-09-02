Digi a virat peste 1,1 miliarde de lei la bugetul de stat. Ce reprezintă suma plătită în primele opt luni din 2026

Grupul Digi a achitat peste 1,1 miliarde de lei la bugetul consolidat al României în perioada ianuarie–august 2026. Valoarea include taxele, impozitele și contribuțiile datorate de companiile grupului care desfășoară activități pe piața locală. Informațiile au fost comunicate de operatorul de telecomunicații.

Digi a transferat către bugetul consolidat al României, în primele opt luni din 2026, o sumă care depășește 1,1 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de grup.

Plățile însumează toate obligațiile fiscale generate de activitatea Digi Romania, inclusiv taxele, impozitele și celelalte contribuții datorate statului. În valoarea comunicată sunt incluse și obligațiile fiscale aferente celorlalte entități ale grupului care operează în România.

Cu o prezență de peste trei decenii pe piața românească a telecomunicațiilor, compania furnizează servicii fixe și mobile bazate pe tehnologii moderne. Oferta operatorului se adresează unei baze extinse de utilizatori și urmărește menținerea unor tarife accesibile pentru serviciile de conectivitate.

Modelul de afaceri aplicat de grup este construit în jurul investițiilor continue în infrastructura de telecomunicații. Proiectele de extindere și modernizare a rețelelor au ca obiectiv adaptarea serviciilor la cererea tot mai mare a consumatorilor pentru conexiuni rapide și stabile.

Pe piața din România, Digi ocupă poziția de lider pe segmentele serviciilor de internet în bandă largă, distribuție de televiziune contra cost, telefonie fixă și comunicații mobile. Operatorul dispune, de asemenea, de cea mai extinsă acoperire la nivel național, conform informațiilor prezentate de companie.

Activitatea grupului nu se limitează la piața românească. Compania desfășoară operațiuni și în Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.

Soluțiile convergente de conectivitate și comunicații electronice oferite clienților sunt susținute de rețele moderne de fibră optică și de tehnologii de ultimă generație.

Portofoliul companiei include și conținut radio și TV din mai multe domenii. Clienții au acces la programe sportive prin Digi Sport, la știri prin Digi24, precum și la filme, documentare și muzică. Oferta este completată de serviciul de conținut online Digi TV.