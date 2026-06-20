Noua modificare anunțată de o companie celebră: sunt vizați toți abonații

DIGI anunță implementarea unei noi opțiuni pentru plata facturilor aferente serviciilor de internet, telefonie și televiziune. Compania devine primul operator de telecomunicații din România care integrează sistemul național RoPay, printr-un parteneriat realizat împreună cu ING Bank România și TRANSFOND.

Noua soluție le oferă clienților posibilitatea de a efectua plăți instant direct din aplicațiile bancare, fără a mai fi necesară introducerea manuală a datelor cardului. Funcționalitatea este disponibilă atât pentru tranzacțiile online de tip e-commerce, cât și pentru plățile realizate prin scanarea codului QR imprimat pe factură.

Reprezentanții companiei susțin că implementarea sistemului urmărește simplificarea procesului de achitare a facturilor și creșterea nivelului de securitate al tranzacțiilor efectuate de utilizatori.

Potrivit DIGI, noua opțiune este destinată clienților care utilizează aplicații bancare compatibile cu sistemul RoPay și doresc să finalizeze plățile într-un mod mai rapid.

Datele prezentate de companie arată că peste 8,6 milioane de români sunt deja înrolați în sistemul RoPay. Pentru aceștia, metoda de plată poate fi utilizată indiferent de operatorul către care este efectuată plata și indiferent de banca la care dețin conturile.

„Adoptarea RoPay la nivel național reprezintă o oportunitate majoră de a simplifica și de a securiza plățile online pentru milioane de români. Integrarea acestui sistem în fluxul nostru operațional este un pas firesc pe care îl facem pentru a veni în sprijinul clienților noștri astfel încât achitarea facturilor să fie o experiență facilă, rapidă și extrem de sigură.”, a explicat Serghei Bulgac, Director General DIGI România.

Reprezentanții sistemului de plăți subliniază că utilizatorii nu mai sunt nevoiți să introducă informațiile cardului pe site-uri pentru finalizarea tranzacțiilor, aspect care contribuie la sporirea nivelului de siguranță. Totodată, noul mecanism promite reducerea timpului necesar pentru achitarea unei facturi și eliminarea unor etape considerate suplimentare în procesul de plată.

Anunțul vine după o altă modificare comunicată de DIGI la finalul lunii mai, referitoare la modul de exprimare și facturare a tarifelor pentru serviciile din portofoliu. Compania a precizat atunci că măsura este determinată de „pe fondul evoluției generalizate și constante a cheltuielilor operaționale și a deprecierii monedei naționale în raport cu principalele valute internaționale”.

„Extinderea RoPay în sectorul de telecomunicații, prin parteneriatul cu DIGI, oferă clienților o soluție digitală modernă, pentru o activitate pe care o realizează lunar și care le ”economisește” minutele bune pe care le-ar fi irosit introducând detaliile facturii, ale cardului și alte informații. Prin noul flux optimizat, plata unei facturi devine un proces simplu, intuitiv și rapid, fără pași inutili, garantând în același timp siguranța tranzacției și controlul deplin al clientului asupra fiecărei plăți”, a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

Conform informațiilor prezentate de operator, prețurile tuturor serviciilor și echipamentelor furnizate vor fi exprimate în moneda de referință euro. Facturarea către clienți va continua să fie realizată în lei, utilizând cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a României în ziua emiterii facturii. Modificarea vizează serviciile de internet fix, televiziune, telefonie fixă și telefonie mobilă comercializate de companie pe piața locală.

DIGI este lider pe piața telecomunicațiilor din România pe segmentele de internet broadband, distribuție de televiziune cu plată și telefonie fixă. Compania deține, de asemenea, o poziție importantă pe segmentul comunicațiilor mobile și dispune de cea mai extinsă acoperire la nivel național. Operatorul desfășoară activități în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.