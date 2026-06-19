Anunț Registrul Auto Român (RAR) pentru șoferi. Se oprește serviciul de programări online. Când nu va mai fi disponibilă platforma

Registrul Auto Român (RAR) a transmis un anunț important pentru șoferii care intenționează să își facă programări online în acest weekend. Instituția va efectua lucrări de mentenanță asupra sistemelor informatice, iar platforma de programări nu va fi disponibilă timp de mai multe ore. Totodată, și alte servicii online destinate clienților ar putea funcționa cu întreruperi.

Registrul Auto Român a informat că, în perioada 20 iunie 2026, ora 15:00 – 21 iunie 2026, ora 02:00, platforma de programări online disponibilă pe site-ul instituției nu va putea fi utilizată.

Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță asupra sistemelor informatice, care au scopul de a asigura funcționarea optimă a serviciilor oferite clienților.

În intervalul menționat, persoanele care doresc să își facă o programare pentru activitățile desfășurate de RAR nu vor putea utiliza serviciul online.

Reprezentanții Registrului Auto Român avertizează că lucrările de mentenanță nu vor afecta doar sistemul de programări.

Instituția precizează că și celelalte servicii electronice puse la dispoziția clienților prin intermediul site-ului oficial ar putea funcționa cu întreruperi sau pot înregistra dificultăți de acces pe durata intervenției tehnice.

Din acest motiv, utilizatorii sunt sfătuiți să ia în calcul aceste restricții atunci când intenționează să acceseze platformele online ale instituției.

Pentru a evita eventualele neplăceri, Registrul Auto Român îi îndeamnă pe cei care au nevoie de o programare să o realizeze înainte de începerea perioadei de mentenanță.

„Vă informăm că în intervalul 20 iunie 2026 (ora 15:00) – 21 iunie 2026 (ora 02:00), serviciul de programări online oferit de Registrul Auto Român pe site-ul www.rarom.ro nu va fi funcțional. Totodată ar putea funcționa cu întreruperi și celelalte servicii dedicate clienților. În această perioadă vom face operațiuni de mentenanță. Prin urmare, vă recomandăm să faceți programări pentru activitățile de care aveți nevoie înainte de perioada menționată mai sus.”, a transmis Registrul Auto Român.

Instituția precizează că lucrările sunt necesare pentru întreținerea infrastructurii informatice și pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a serviciilor digitale.

Reprezentanții RAR și-au cerut scuze pentru eventualele inconveniente create și au transmis că rămân la dispoziția clienților pentru informații suplimentare.

„Ne prezentăm scuzele pentru eventualele inconveniente și vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații.”, au transmis reprezentanții Registrului Auto Român.

Șoferii care intenționează să efectueze în perioada următoare operațiuni precum programarea pentru identificarea vehiculelor, omologări, verificări tehnice sau alte servicii oferite de Registrul Auto Român sunt sfătuiți să își planifice din timp accesarea platformei online, astfel încât să evite intervalul în care sistemul va fi indisponibil.