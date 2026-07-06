RAR anunță schimbări importante pentru mașinile noi. Intră în vigoare certificatul electronic obligatoriu în Uniunea Europeană

Începând cu 5 iulie 2026, la nivelul Uniunii Europene a intrat în vigoare o nouă etapă a digitalizării documentelor pentru autovehicule. Este vorba despre introducerea Certificatului de Conformitate în format electronic (eCOC-IVI 2.0), document care va înlocui treptat certificatul clasic pe hârtie pentru anumite categorii de vehicule noi.

Registrul Auto Român (RAR) a explicat modul în care această schimbare va influența emiterea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) și ce documente vor trebui prezentate în perioada de tranziție.

Noile reguli se aplică vehiculelor noi din categoriile M, N și O, care dețin omologare de tip UE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/858.

Certificatul de Conformitate (Certificate of Conformity – COC) este documentul prin care producătorul confirmă că vehiculul respectă toate cerințele tehnice și legislative aplicabile în Uniunea Europeană. Fără acest document, un autovehicul nu poate fi înmatriculat.

Începând din această lună, certificatul va fi disponibil și în format electronic, sub denumirea eCOC-IVI 2.0, însă implementarea completă nu va avea loc simultan în toate statele membre.

Registrul Auto Român precizează că statele membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei perioade de tranziție pentru implementarea noului sistem.

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Grupului de Lucru pentru Vehicule cu Motor al Comisiei Europene (MVWG), desfășurată în 6 mai 2026.

Scopul acestei perioade este evitarea blocajelor administrative și facilitarea înmatriculării vehiculelor noi până când toate sistemele informatice naționale vor deveni complet funcționale.

Perioada de tranziție va putea dura cel târziu până la 29 noiembrie 2026.

Până atunci, statele membre pot utiliza atât noul certificat electronic, cât și documentul în format tipărit.

Registrul Auto Român anunță că instituția este pregătită încă din 5 iulie 2026 să emită Cărți de Identitate ale Vehiculului utilizând noul sistem eCOC-IVI 2.0, însă numai în anumite condiții.

Emiterea documentelor va fi posibilă pentru producătorii, distribuitorii și importatorii deja înrolați în aplicațiile informatice ale RAR și numai dacă informațiile sunt disponibile în sistemul european EUCARIS.

Noul certificat electronic va funcționa prin intermediul platformei EUCARIS (European Car and Driving Licence Information System).

Acesta reprezintă sistemul european prin care autoritățile din statele participante schimbă în condiții de securitate informații privind:

înmatricularea vehiculelor;

caracteristicile tehnice;

permisele de conducere;

alte date relevante privind siguranța rutieră.

Prin intermediul acestei platforme, autoritățile vor putea verifica rapid autenticitatea documentelor emise de producători.

Deși certificatul electronic a intrat oficial în vigoare, persoanele care solicită eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului vor avea nevoie, în continuare, de documentul în format tipărit.

RAR precizează că, până la finalizarea noii proceduri informatice, va continua să solicite certificatul de conformitate pe hârtie sau o copie tipărită a certificatului electronic, semnată și ștampilată de producător.

Noua procedură informatică este estimată să devină disponibilă începând cu august 2026, urmând să fie utilizată atât prin aplicațiile online, cât și în toate reprezentanțele Registrului Auto Român.

După implementarea noii proceduri, fișierele eCOC-IVI 2.0 vor putea fi utilizate pe scară largă la emiterea Cărții de Identitate a Vehiculului pentru:

persoane fizice;

importatori;

distribuitori;

producători.

Chiar și după această etapă, certificatul tipărit va putea fi folosit ca alternativă până la expirarea perioadei de tranziție stabilite la nivel european.

RAR lucrează în prezent și la dezvoltarea Punctului Național de Acces (National Access Point – NAP), care va permite producătorilor și constructorilor să genereze, valideze și transmită certificatele electronice direct în sistemul european EUCARIS.

Autoritatea estimează că această platformă va deveni operațională până în luna septembrie 2026.

Până atunci, constructorii români care dețin omologare europeană vor putea continua să utilizeze certificatul de conformitate în format hârtie.

Pentru implementarea noilor reguli, Registrul Auto Român anunță că va organiza întâlniri cu reprezentanții producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de vehicule din categoriile vizate.

Scopul acestor întâlniri este prezentarea noilor proceduri privind emiterea Cărții de Identitate a Vehiculului în baza certificatului electronic.

Instituția precizează că va comunica ulterior calendarul acestor reuniuni.

RAR reamintește că Certificatul de Conformitate reprezintă unul dintre documentele esențiale pentru înmatricularea unui vehicul nou.

Acesta confirmă faptul că automobilul respectă toate standardele tehnice și legislative europene, iar lipsa lui poate împiedica finalizarea procedurii de înmatriculare.

Prin introducerea certificatului electronic, Uniunea Europeană urmărește simplificarea schimbului de informații între autorități, reducerea documentelor pe suport de hârtie și accelerarea proceselor administrative privind omologarea și înmatricularea vehiculelor noi.