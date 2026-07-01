Ți-ai schimbat adresa din buletin. Ce acte trebuie actualizate în termen de 30 de zile

La schimbarea nu trebuie doar să obții o nouă carte de identitate. Odată cu noua adresă pot apărea și alte obligații administrative, iar unele dintre ele sunt adesea trecute cu vederea.

Dacă deții un autoturism, de exemplu, este important să știi că schimbarea domiciliului implică și actualizarea unor documente ale mașinii. În caz contrar, te poți trezi cu probleme la un control rutier sau chiar cu sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege.

Orice schimbare de domiciliu începe cu actualizarea cărții de identitate. Cererea se depune la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor competent, iar după emiterea noului act de identitate toate documentele care conțin vechea adresă ar trebui verificate pentru a vedea dacă necesită sau nu actualizare.

Mulți români cred că, odată obținut noul buletin, toate celelalte instituții primesc automat informația privind schimbarea domiciliului. În realitate, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, iar în numeroase situații titularul trebuie să facă demersuri separate.

Una dintre cele mai importante obligații îi privește pe proprietarii de autovehicule. Atunci când domiciliul înscris în cartea de identitate se schimbă, iar certificatul de înmatriculare conține vechea adresă, documentul trebuie preschimbat.

Legislația privind înmatricularea vehiculelor stabilește că această modificare trebuie solicitată în termen de 30 de zile de la schimbarea domiciliului.

Este una dintre obligațiile pe care mulți șoferi o omit, considerând că este suficientă schimbarea cărții de identitate.

În practică însă, certificatul de înmatriculare trebuie să conțină date actualizate despre proprietarul vehiculului. Dacă informațiile din talon nu mai corespund cu cele din actul de identitate, proprietarul are obligația de a solicita eliberarea unui nou certificat de înmatriculare.

Preschimbarea certificatului de înmatriculare se face prin serviciile de înmatriculări ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

În general, sunt necesare actul de identitate cu noul domiciliu, certificatul de înmatriculare în original, cartea de identitate a vehiculului (CIV), cererea pentru emiterea noului certificat, dovada înregistrării în evidențele fiscale locale și dovada achitării contravalorii noului document.

În funcție de situația concretă, autoritățile pot solicita și alte documente, motiv pentru care este recomandată verificarea listei actualizate înainte de depunerea cererii.

Deși permisul de conducere rămâne valabil, situația este diferită în cazul certificatului de înmatriculare.

Dacă datele din talon nu mai corespund cu cele din actul de identitate și termenul legal pentru actualizare este depășit, proprietarul autoturismului poate fi sancționat contravențional.

În plus, neactualizarea certificatului poate crea dificultăți și în alte situații, cum ar fi vânzarea autoturismului, efectuarea unor formalități administrative sau verificările efectuate de autorități.

Din acest motiv, preschimbarea certificatului de înmatriculare nu ar trebui amânată după obținerea noii cărți de identitate.

O confuzie întâlnită frecvent este legată de permisul de conducere. Mulți șoferi cred că schimbarea domiciliului îi obligă automat să solicite emiterea unui nou permis. În realitate, simpla modificare a adresei nu afectează valabilitatea permisului de conducere.

Acesta nu trebuie preschimbat doar pentru că titularul are un nou domiciliu.

Permisul se schimbă în alte situații prevăzute de lege, cum ar fi expirarea perioadei de valabilitate, pierderea, furtul, deteriorarea documentului sau schimbarea numelui titularului.

Schimbarea domiciliului poate avea efecte și asupra evidențelor fiscale. În cazul persoanelor care se mută într-o altă localitate și dețin bunuri impozabile, precum un autoturism sau o locuință, pot fi necesare formalități privind actualizarea datelor la direcțiile locale de taxe și impozite.

Acest aspect este important inclusiv pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare, deoarece dovada înregistrării în evidențele fiscale locale face parte, de regulă, din documentația necesară.

În funcție de situație, poate fi necesară radierea fiscală de la vechea autoritate locală și înregistrarea bunurilor la noua direcție de taxe și impozite.

Dincolo de documentele obligatorii, schimbarea domiciliului ar trebui comunicată și altor instituții sau entități cu care ai raporturi juridice. Printre acestea se pot număra banca, compania de asigurări, angajatorul, furnizorii de utilități, medicul de familie sau alte instituții publice.

Dacă ai polițe RCA, CASCO sau asigurare pentru locuință, este recomandat să informezi și asigurătorul cu privire la schimbarea adresei. Același lucru este valabil și în relația cu banca, pentru ca eventualele notificări sau alte documente importante să fie trimise la noul domiciliu.

Actualizarea acestor informații poate preveni situațiile în care corespondența oficială continuă să ajungă la vechea adresă.

De asemenea, în funcție de situația fiecărei persoane, pot exista și alte documente care necesită actualizarea adresei.

De exemplu, dacă desfășori activități ca persoană fizică autorizată sau ai alte obligații fiscale, este posibil să fie necesare notificări suplimentare către instituțiile competente.

În plus, persoanele care beneficiază de anumite drepturi sociale, indemnizații sau alte prestații ar trebui să verifice dacă schimbarea domiciliului trebuie comunicată instituțiilor care gestionează respectivele beneficii.