Avertisment pentru șoferi. Modificările interzise la mașini. Polițiștii și inspectorii RAR fac controale. Se reține certificatul și permisul

Polițiștii Brigăzii Rutiere din București, împreună cu inspectorii Registrului Auto Român (RAR), au desfășurat în perioada 26 – 27 iunie 2026 o amplă acțiune de control în trafic, având ca obiectiv depistarea autovehiculelor cu deficiențe tehnice și prevenirea accidentelor rutiere generate de acestea. În urma verificărilor au fost aplicate zeci de amenzi, au fost reținute certificate de înmatriculare și permise de conducere, iar mai multe vehicule au fost scoase temporar din circulație.

Autoritățile au urmărit, totodată, combaterea disconfortului fonic produs de autovehiculele și motocicletele care circulă cu sisteme de evacuare modificate neomologat.

În timpul acțiunii, echipele mixte au verificat starea tehnică a vehiculelor și respectarea normelor prevăzute de legislația rutieră.

Controalele au vizat funcționarea sistemelor de reducere a zgomotului și a emisiilor poluante, existența și valabilitatea inspecției tehnice periodice, legalitatea montării luminilor de altă culoare sau intensitate decât cele omologate, precum și aplicarea foliilor sau tratamentelor chimice pe geamurile autovehiculelor.

Acțiunea a urmărit identificarea vehiculelor care circulă cu modificări neomologate sau cu defecțiuni ce pot pune în pericol siguranța traficului.

În urma verificărilor, polițiștii și inspectorii RAR au aplicat 70 de sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, 13 au fost aplicate pentru modificări ale sistemului de evacuare al noxelor, majoritatea fiind constatate la motociclete. Alte 53 de sancțiuni au vizat diferite deficiențe tehnice ale autovehiculelor, iar două amenzi au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și alte două pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate s-a ridicat la aproximativ 37.000 de lei.

Pe lângă amenzi, au fost reținute 27 de certificate de înmatriculare și cinci seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare, până la remedierea deficiențelor constatate.

Motociclist amendat după ce și-a modificat vehiculul

Printre cazurile descoperite în timpul acțiunii s-a numărat cel al unui motociclist în vârstă de 38 de ani.

Inspectorii RAR au constatat că motocicleta avea modificări neomologate la sistemul de evacuare al noxelor, iar anvelopa din spate avea alte dimensiuni decât cele înscrise în Cartea de Identitate a Vehiculului.

În urma verificărilor, certificatul de înmatriculare a fost reținut, iar conducătorul auto a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.215 lei.

Un alt șofer, în vârstă de 46 de ani, a rămas fără certificatul de înmatriculare după ce inspectorii Registrului Auto Român au identificat mai multe deficiențe tehnice majore.

Autoturismul prezenta probleme la sistemul de direcție, emana noxe peste limitele legale admise, avea anvelope uzate atât pe puntea față, cât și pe cea din spate și deficiențe la sistemul de iluminare.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu 2.025 de lei.

În cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii Brigăzii Rutiere au reținut și trei permise de conducere.

Doi conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce din cauza comportamentului agresiv în trafic.

De asemenea, un motociclist în vârstă de 23 de ani a fost sancționat după ce nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor.

În urma controlului, oamenii legii au constatat că motocicleta avea modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare al noxelor.

Conducătorul auto a rămas fără permis pentru o perioadă de 30 de zile, a primit o amendă de 2.025 lei, iar certificatul de înmatriculare al motocicletei a fost reținut până la remedierea problemelor constatate.

Brigada Rutieră a anunțat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea siguranței rutiere și eliminarea din trafic a vehiculelor care prezintă defecțiuni tehnice sau modificări neomologate.

Autoritățile reamintesc că circulația cu vehicule care nu respectă condițiile tehnice impuse de lege poate atrage amenzi, reținerea certificatului de înmatriculare și, în anumite situații, suspendarea dreptului de a conduce.