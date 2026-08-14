Un detaliu surprinde în noile date despre azil: cine a depus cele mai multe cereri în UE

În mai 2026, 42.525 de cetățeni din afara Uniunii Europene au depus pentru prima dată cereri de protecție internațională în statele UE. Numărul solicitanților a fost cu 22% mai mic decât în aceeași lună din 2025, când au fost înregistrate 54.765 de cereri.

Comparativ cu aprilie 2026, când s-au înregistrat 43.360 de solicitanți pentru prima dată, scăderea a fost de 2%. În aceeași perioadă, statele UE au înregistrat 8.050 de solicitanți ulteriori.

Față de mai 2025, când au fost consemnați 8.075 de astfel de solicitanți, cifra a rămas practic neschimbată. Comparativ cu aprilie 2026, însă, numărul a fost cu 12% mai mic, de la 9.150 de persoane.

Datele provin din statisticile lunare privind azilul publicate de Eurostat. Acestea prezintă evoluția cererilor de protecție internațională depuse în statele membre ale Uniunii Europene.

În mai 2026, cetățenii venezueleni au reprezentat cel mai mare grup de persoane care au solicitat pentru prima dată azil în UE. Au fost înregistrate 4.465 de cereri depuse de cetățeni din Venezuela.

Pe următoarele poziții s-au aflat cetățenii afgani, cu 3.425 de solicitanți pentru prima dată. Din Bangladesh au fost înregistrați 2.860 de solicitanți, iar din Sudan, 1.690.

Distribuția cererilor a fost diferită de la un stat membru la altul. Italia, Spania, Franța și Germania au înregistrat împreună cel mai mare număr de solicitanți pentru prima dată.

Italia a primit 10.660 de cereri, Spania 7.945, Franța 7.180, iar Germania 5.965. Cele patru state au concentrat astfel trei sferturi din totalul solicitanților pentru prima dată înregistrați în Uniunea Europeană în mai 2026. Raportat la populația fiecărui stat membru, în mai 2026 au fost înregistrate, la nivelul UE, 9,4 cereri de azil pentru prima dată la 100.000 de persoane.

Cele mai ridicate rate ale solicitanților pentru prima dată, raportate la populația statelor membre la 1 ianuarie 2026, au fost înregistrate în Grecia. Acolo au fost consemnate 34,8 cereri la 100.000 de persoane.

Italia s-a situat pe locul următor, cu 18,1 solicitanți pentru prima dată la 100.000 de locuitori. Irlanda a înregistrat o rată de 17,8 solicitanți la 100.000 de persoane.

La nivelul Uniunii Europene, aceste date reflectă atât diferențele dintre numărul absolut de cereri depuse în fiecare stat, cât și raportarea acestora la dimensiunea populației.

Statisticile Eurostat pentru luna mai includ, de asemenea, date privind cererile depuse de minori neînsoțiți. În total, 945 de minori neînsoțiți au solicitat pentru prima dată azil în statele UE în această lună.

Cel mai mare număr de cereri depuse de minori neînsoțiți a provenit din Somalia. Au fost înregistrate 205 astfel de solicitări din partea cetățenilor somalezi.

Sudanezii au reprezentat următorul grup, cu 110 cereri, în timp ce din Afganistan au fost înregistrate 95. Egiptul a fost menționat cu 85 de cereri, iar Venezuela cu 40.

În ceea ce privește statele membre în care au fost depuse aceste cereri, Germania a primit cel mai mare număr, respectiv 220 de solicitări de azil din partea minorilor neînsoțiți.

Olanda a înregistrat 195 de cereri, Grecia 135, Franța 80, iar Spania 75. Aceste cinci state au primit cele mai multe solicitări de azil pentru prima dată depuse de minori neînsoțiți în mai 2026.