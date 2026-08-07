Mai puțină birocrație la alegeri? Proiectul AEP care introduce o procedură digitală pentru cetățenii UE

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat un proiect de lege care prevede modificarea și completarea unor acte normative din domeniul electoral, cu scopul de a simplifica procedurile administrative și de a facilita exercitarea drepturilor electorale de către cetățenii Uniunii Europene care au reședința în România.

Propunerea legislativă include măsuri de digitalizare a serviciilor electorale și transpune în legislația națională prevederi europene referitoare la exercitarea dreptului de a alege și de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European, precum și la alegerile locale de către cetățenii Uniunii Europene care locuiesc într-un alt stat membru decât cel al cărui cetățeni sunt.

„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală. Proiectul de lege transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2025/1788 privind exercitarea dreptului de a alege și de a fi ales în Parlamentul European și ale Directivei (UE) 2026/1194 privind exercitarea dreptului de a vota și de a candida la alegerile locale de către cetățeni ai Uniunii Europene care au reședința într-un alt stat membru decât cel al cărui cetățeni sunt”, se arată în comunicatul transmis de AEP.

Una dintre principalele modificări propuse vizează procedura de înscriere în listele electorale speciale. Potrivit proiectului, cetățenii Uniunii Europene cu reședința în România nu vor mai fi obligați să depună cererea exclusiv la primărie, această operațiune urmând să poată fi realizată și online.

Noua procedură prevede utilizarea unui formular electronic disponibil pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Prin intermediul acestuia, solicitanții vor putea transmite documentele necesare, respectiv copia actului de identitate sau a pașaportului și declarația pe propria răspundere.

„În baza noilor reglementări, cetățenii Uniunii Europene nu vor mai fi obligați să depună exclusiv la primărie cererea de înscriere în listele electorale speciale. Aceasta va putea fi transmisă online, prin intermediul unui formular dedicat, disponibil pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Documentele necesare, respectiv copia actului de identitate sau a pașaportului și declarația pe propria răspundere, vor putea fi atașate formularului online, iar solicitantul va primi răspuns în cel mult 10 zile”, a precizat AEP.

Proiectul de lege prevede și centralizarea administrării listelor electorale speciale la nivelul Autorității Electorale Permanente. Potrivit instituției, această schimbare ar permite gestionarea unitară a datelor și un schimb mai eficient de informații cu autoritățile din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu obligațiile prevăzute de legislația europeană.

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat că proiectul urmărește reducerea procedurilor administrative și adaptarea legislației naționale la noile cerințe europene.

„Prin acest proiect de lege, Autoritatea Electorală Permanentă face un nou pas în procesul de digitalizare a administrației electorale și de facilitare a exercitării drepturilor electorale de către cetățenii Uniunii Europene cu reședința în România. Simplificăm procedurile, reducem birocrația și aliniem legislația națională la noile standarde europene”, a declarat președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu.

Pentru aplicarea noilor prevederi, Autoritatea Electorală Permanentă va adopta, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, procedura tehnică pentru verificarea și înregistrarea datelor. Ulterior, în maximum 45 de zile, instituția va operaționaliza formularul online destinat transmiterii cererilor.

Până la implementarea completă a noilor mecanisme, solicitările vor putea fi depuse în continuare în format fizic sau prin e-mail, la primării ori direct la Autoritatea Electorală Permanentă.

Proiectul introduce și noi cerințe privind modul de comunicare publică a informațiilor electorale. Autoritatea Electorală Permanentă va publica date despre organizarea alegerilor, procedurile de vot, secțiile de votare, listele definitive de candidatură și regulile aplicabile cetățenilor Uniunii Europene atât în limba română, cât și în cel puțin o altă limbă oficială de circulație largă a Uniunii Europene.

Totodată, informațiile electorale vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele care au nevoie de măsuri speciale de accesibilitate.

„Un alt element de noutate este că toate informațiile publicate de Autoritatea Electorală Permanentă privind organizarea alegerilor, procedurile de vot, secțiile de votare, listele definitive de candidatură și regulile aplicabile cetățenilor Uniunii Europene vor fi disponibile atât în limba română, cât și în cel puțin o altă limbă oficială de circulație largă a Uniunii Europene și vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități sau cu nevoi speciale de accesibilitate”, mai arată AEP.

Autoritatea Electorală Permanentă va colecta și publica, de asemenea, date statistice privind participarea cetățenilor Uniunii Europene la alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile locale din România. Aceste informații vor fi transmise Comisiei Europene, potrivit noilor obligații stabilite prin legislația europeană.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 06.08.2026 și poate fi consultat pe website-ul AEP, la secțiunea dedicată legislației electorale și transparenței decizionale. Observațiile și propunerile privind proiectul pot fi transmise până la data de 01.09.2026, la adresa de e-mail indicată de instituție.