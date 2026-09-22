A nins în România, pentru prima dată în această toamnă. Temperaturile au coborât sub 0°C

Vremea s-a răcit în întreaga țară, iar temperaturile au coborât sub pragul de îngheț în zonele montane, în timpul nopții trecute. La altitudini mari, precipitațiile au fost și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Prima ninsoare din această toamnă a fost semnalată la Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, unde temperatura a coborât până la minus 2 grade Celsius. Acolo s-a depus și un strat subțire de zăpadă.

Schimbarea vremii va continua marți, când temperaturile vor scădea semnificativ și în regiunile sudice și sud-estice. Astfel, vremea va deveni rece pentru această perioadă în toată țara, iar în nord-vest și în centrul teritoriului va fi local deosebit de rece.

Potrivit meteorologilor de la ANM, valorile maxime se vor încadra între 12 grade Celsius în Transilvania și 23 de grade Celsius în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei.

Cerul va fi mai mult noros în mai multe zone, iar ploile vor apărea în zona montană și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, precum și local în celelalte regiuni.

Cantitățile de apă vor fi cuprinse, în general, între 2 și 10 litri pe metru pătrat, însă izolat pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în special în sudul țării pot fi însoțite de descărcări electrice.

Izolat sunt posibile și căderi de grindină, mai ales în timpul averselor. La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile se vor transforma și în lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Oltenia și local în Muntenia, unde vitezele vor ajunge la 45-50 km/h.

În zonele montane înalte, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, vântul va avea rafale de 60-70 km/h. Aceste intensificări se vor resimți mai ales la altitudini mari.

Dimineața, izolat, vor exista și condiții de ceață. Temperaturile scăzute de la munte au favorizat deja apariția primelor precipitații sub formă de ninsoare din această toamnă.

La Bâlea Lac, termometrele au indicat minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-a depus un strat subțire de zăpadă. Fenomenul apare pe fondul răcirii accentuate a vremii și al precipitațiilor de la altitudini ridicate.

Marți, răcirea se va resimți și în sudul și sud-estul țării, în timp ce diferențele dintre valorile maxime vor fi importante, de la 12 grade în Transilvania până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.