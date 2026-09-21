Vara dispare din termometre: ANM anunță zile reci, ploi și vânt puternic. Zonele cele mai afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o schimbare importantă a vremii în următoarele zile. Temperaturile vor scădea accentuat în mai multe regiuni ale țării, iar perioadele cu ploi și intensificările vântului vor deveni mai frecvente.

Potrivit informării meteorologice emise pentru intervalul 21 septembrie, ora 10 – 24 septembrie, ora 10, sunt vizate intensificări ale vântului, o răcire accentuată și ploi moderate cantitativ.

Luni, 21 septembrie, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, iar marți, 22 septembrie, acestea vor fi prezente în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte.

Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 45-55 km/h, în timp ce în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70-80 km/h. ANM precizează că valorile termice vor coborî accentuat, în medie cu 8-12 grade, astfel că vremea va deveni rece pentru această perioadă.

Răcirea se va resimți mai întâi în jumătatea de nord a țării, luni, iar marți și miercuri va cuprinde și regiunile sudice. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade.

În nopțile de marți spre miercuri, 22/23 septembrie, și de miercuri spre joi, 23/24 septembrie, minimele vor fi cuprinse între 2 și 11 grade. Cele mai scăzute valori sunt prognozate în depresiuni, unde vor exista condiții pentru apariția brumei.

Ploile vor apărea în mai multe etape. Luni, perioadele cu averse vor afecta nordul, centrul, estul și sud-estul țării, urmând ca ulterior acestea să se extindă și în celelalte regiuni.

Aversele vor fi temporar însoțite de descărcări electrice, iar izolat va cădea grindină. În seara zilei de luni, fenomenul este estimat în special în sud-est, în timp ce marți după-amiază sunt vizate zone din sud.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și, pe arii restrânse, la 20-30 l/mp. Începând din noaptea de luni spre marți, la munte, mai ales la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor putea fi trecător sub formă de măzăriche, lapoviță și ninsoare.

Pentru luni, 21 septembrie, ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă între orele 10 și 21. Sunt vizate Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor ajunge la 80-90 km/h. Intervalul de valabilitate al avertizării este stabilit pentru ziua de luni.

Și vremea din București va suferi o schimbare accentuată în următoarele zile. Prognoza specială emisă de ANM pentru municipiu este valabilă în perioada 21 septembrie 2026, ora 10:00 – 24 septembrie 2026, ora 10:00.

În intervalul 21 septembrie, ora 10:00 – 22 septembrie, ora 09:00, vremea se va menține caldă. Temperatura maximă va ajunge la 28-30 de grade, iar minima, mai scăzută decât în intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 11 grade.

Cerul va fi variabil în timpul zilei și temporar noros noaptea, când sunt prognozate averse slabe, cu acumulări de apă de 1-3 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar se va intensifica după-amiaza și seara, când rafalele vor ajunge la 40-45 km/h.

În intervalul 22 septembrie, ora 09:00 – 23 septembrie, ora 09:00, vremea se va răci accentuat. Cerul va avea înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse, cu cantități de apă în general de 5-10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele vor putea atinge 35-45 km/h.

Temperatura maximă din București va fi de 20-22 de grade, iar cea minimă se va situa între 8 și 10 grade. Pentru intervalul 23 septembrie, ora 09:00 – 24 septembrie, ora 10:00, ANM prognozează vreme rece, în special dimineața și noaptea.

Cerul va fi temporar noros în timpul zilei, când vor exista condiții pentru averse slabe, cu acumulări de apă de 1-2 l/mp. Noaptea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-21 de grade, în timp ce minimele vor coborî la 7-9 grade.