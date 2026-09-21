Roboții umanoizi rămân o raritate în fabrici. Până în 2030, livrările globale ar putea ajunge la 1,2 milioane de unități anual

Aproximativ 7.000 de roboți umanoizi au fost vânduți la nivel mondial anul trecut pentru utilizări industriale și servicii profesionale, potrivit datelor compilate de Federația Internațională de Robotică (IFR).

Numărul este relativ redus în comparație cu estimările privind o creștere puternică a pieței în următorii ani. China este considerată una dintre principalele piețe pentru această tehnologie, fiind și cea mai mare piață din lume pentru roboții industriali. Luna trecută, China a prezentat roboți umanoizi capabili să alerge și să boxeze în cadrul propriilor jocuri dedicate roboticii, conform Reuters.

Potrivit criteriilor IFR, pentru ca un robot să fie considerat umanoid, acesta trebuie să aibă un aspect asemănător celui uman și să poată funcționa autonom într-un mediu conceput pentru oameni. Prezența picioarelor nu este o condiție obligatorie pentru încadrarea în această categorie.

Datele IFR, analizate de Reuters înainte de publicare, reprezintă una dintre primele evaluări la nivelul întregii industrii privind această tehnologie. Roboții umanoizi atrag investiții de ordinul miliardelor de dolari și sunt utilizați în demonstrații care evidențiază capacități tot mai avansate.

Cu toate acestea, numărul roboților umanoizi rămâne o fracțiune din populația totală de roboți existentă la nivel mondial, potrivit Susannei Bieller, secretarul general al IFR, organizație cu sediul la Frankfurt.

Pentru comparație, în 2024 au fost instalați aproximativ 542.000 de roboți industriali obișnuiți. În același an, au fost vânduți aproximativ 199.000 de roboți pentru servicii, utilizați în domenii precum transportul, industria ospitalității și activitățile de curățenie.

Datele pentru 2025 referitoare la roboții industriali și roboții pentru servicii urmează să fie publicate pe 24 septembrie.

În cazul roboților umanoizi vânduți în 2025, o parte importantă nu a fost utilizată pentru activități productive. Mulți dintre aceștia au fost cumpărați de instituții de cercetare sau de companii care îi folosesc pentru a genera date necesare îmbunătățirii modelelor de inteligență artificială.

Constructorii auto se numără printre primii utilizatori ai roboților umanoizi și desfășoară proiecte-pilot în fabricile lor. În aceste proiecte sunt folosite, în funcție de caz, un număr de roboți format dintr-o singură cifră sau uneori din două cifre.

IFR colectează statistici privind industria roboticii de aproximativ trei decenii. Pentru prima dată, organizația a început să adune date despre roboții umanoizi alături de statisticile sale mult mai ample privind roboții industriali și roboții pentru servicii.

Dimensiunea actuală a pieței evidențiază diferența dintre roboții umanoizi și roboții industriali convenționali. La nivel mondial există un parc de peste 4 milioane de roboți industriali, iar aproximativ 500.000 de unități noi sunt adăugate în fiecare an. Prin comparație, în 2025 au fost vânduți doar 7.000 de roboți umanoizi.

Estimările privind evoluția acestei piețe indică însă o creștere accelerată. Bank of America Global Research estimează că în acest an vor fi livrați 90.000 de roboți umanoizi, iar până în 2030 numărul acestora ar putea ajunge la 1,2 milioane.

Datele IFR sunt compilate pe baza informațiilor furnizate de producători și de asociațiile naționale din industria roboticii. Statisticile exclud roboții umanoizi destinați consumatorilor și aplicațiilor militare. Roboții medicali sunt încadrați separat.

Proiecțiile indică o creștere semnificativă a numărului de roboți umanoizi livrați la nivel mondial în următorii ani. Estimările arată că livrările anuale ar putea ajunge la 1,2 milioane de unități până în 2030.

Cea mai mare parte a acestor roboți este estimată să provină din China, ceea ce reflectă rolul important pe care această țară îl are deja în industria mondială a roboticii.