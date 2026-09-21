Xi Jinping și Donald Trump se întâlnesc din nou față în față. Președintele Chinei va ajunge în SUA în această săptămână

Președintele Chinei, Xi Jinping, va efectua o vizită de stat în Statele Unite în perioada 23-25 septembrie 2026, a confirmat luni Ministerul de Externe de la Beijing. Vizita are loc la invitația președintelui american Donald Trump și va reprezenta un nou moment important în relația dintre cele două mari puteri economice mondiale.

Călătoria lui Xi Jinping era considerată de câteva săptămâni ca fiind practic stabilită, însă nu fusese confirmată oficial de partea chineză, în conformitate cu o practică obișnuită în ceea ce privește anunțarea vizitelor de acest nivel, conform AFP.

„La invitaţia preşedintelui SUA, Donald J. Trump, preşedintele Xi Jinping va efectua o vizită de stat în Statele Unite ale Americii în perioada 23-25 septembrie”, a transmis MAE din China într-un comunicat.

Vizita președintelui chinez va reprezenta al doilea summit între liderii celor două mari puteri economice mondiale în 2026, după vizita efectuată de Donald Trump la Beijing în luna mai. Va fi, de asemenea, a treia întâlnire față în față dintre cei doi lideri de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025.

În timpul vizitei, Xi Jinping și Donald Trump urmează să discute despre principalele probleme care afectează relațiile dintre China și Statele Unite, precum și despre teme cu implicații internaționale.

Cele două țări sunt angajate într-o competiție intensă, cu impact la nivel global, și au poziții diferite într-o serie de dosare. Printre acestea se numără comerțul și taxele vamale, inteligența artificială, conflictele din Iran și Ucraina, precum și situația din Taiwan.

Xi Jinping și Donald Trump ajunseseră la un armistițiu fragil în octombrie 2025, după mai multe luni de război comercial caracterizat prin taxe vamale foarte ridicate și diverse restricții.

Înțelegerea comercială a fost consolidată în cadrul summitului desfășurat la Beijing în luna mai 2026, când Donald Trump a efectuat o vizită de stat în China. Cele două părți au discutat atunci despre relațiile comerciale și economice și au convenit asupra unor măsuri menite să stabilizeze aceste relații.

Cu toate acestea, între China și Statele Unite nu există încă un acord durabil care să rezolve toate disputele comerciale.

În acest context, exporturile Chinei către Statele Unite au continuat să crească. Potrivit autorităților vamale chineze, exporturile către SUA au fost în august cu 34,4% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut.