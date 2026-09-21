Petrișor Peiu răspunde acuzațiilor lansate de Siegfried Mureșan: UE nu înseamnă și nu se reduce la Ursula von der Leyen

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a publicat un mesaj pe Facebook în care a explicat poziția formațiunii față de Uniunea Europeană și a răspuns acuzațiilor potrivit cărora AUR ar fi un partid „extremist” și „anti-european”.

Peiu a susținut că Siegfried Mureșan a acuzat în repetate rânduri AUR de „extremism” și de atitudine „anti-europeană”. Liderul senatorilor AUR a precizat că partidul nu urmărește ieșirea României din Uniunea Europeană.

Potrivit lui Peiu, criticile formulate de AUR sunt îndreptate către politica dusă de Comisia Europeană, și nu către Uniunea Europeană ca organizație. El a făcut astfel o distincție între criticarea guvernului și opoziția față de organizația în sine. Peiu a amintit și poziția lui Siegfried Mureșan în cadrul Partidului Popular European, formațiune care a propus-o și o susține pe Ursula von der Leyen.

„Siegfried Mureșan ne-a acuzat de multe ori ca suntem „extremisti” și „anti-europeni” . De ce? Vrea AUR să iasă România din UE? În niciun caz. Și atunci pe ce se bazează Mureșan și ciracii săi? Pe faptul ca AUR a criticat și critică politică dusă de „guvernul UE”, adică de Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen. Este, însă, o distincție clară între a critica guvernul și a fi împotriva unei organizații. Mureșan este vicepreședinte în partidul care a propus-o pe von der Leyen și care o susține: PPE, Partidul Popular European”, a scris acesta pe Facebook.

Liderul senatorilor AUR a enumerat trei motive pentru care, potrivit lui, formațiunea critică politica dusă de Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen.

Primul motiv invocat de Peiu este legat de cheltuielile Uniunii Europene. Acesta susține că administrația europeană a cheltuit nesăbuit banii UE, iar datoriile au ajuns la peste 1.000 de miliarde de euro. În opinia prezentată de liderul senatorilor AUR, situația a dus la triplarea dobânzii la care se împrumută Uniunea Europeană.

Al doilea motiv invocat este reprezentat de politicile energetice asociate Green Deal. Peiu subliniază că presiunile pentru aceste politici au dus prețul energiei în Uniunea Europeană la un nivel de trei ori mai mare decât cel din China și de două ori mai mare decât cel din Statele Unite ale Americii.

Al treilea motiv menționat de liderul senatorilor AUR este suprareglementarea. Potrivit acestuia, aceasta a afectat competitivitatea economiei europene. Peiu a indicat drept exemplu al deciziilor pe care le consideră problematice legiferarea atașării dopului de ambalajul din plastic.

„De ce critică AUR guvernul von der Leyen? Pentru următoarele motive: 1. A cheltuit nesăbuit banii UE, ajungând la datorii de peste 1000 de miliarde de euro , ceea ce a triplat dobânda la care se împrumută UE.

2. A presat pentru politicile energetice ,,green deal” care au adus prețul energiei în UE la un nivel triplu față de prețul energiei din China și dublu față de cel din SUA.

3. A impus o supra-reglementare care a distrus competitivitatea economiei europene, simbolul suprem al unor decizii tragice fiind legiferarea legarii dopului de ambalajul din plastic!”, a mai scris Peiu pe Facebook.

Petrișor Peiu a mai susținut că motivele pentru care AUR critică politica dusă de Comisia Europeană trebuie înțelese în contextul poziției partidului față de Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, AUR nu urmărește ieșirea României din Uniunea Europeană, ci dorește respectarea tratatelor UE.

În mesajul său, Peiu a acuzat-o pe Ursula von der Leyen de încălcarea tratatelor Uniunii Europene în favoarea unor acțiuni pe care le consideră abuzive din partea Comisiei Europene conduse de aceasta.

Printre exemplele invocate de liderul senatorilor AUR se numără achiziția pe care o consideră nejustificată și realizată fără licitație a unor sute de milioane de doze de vaccin. Un alt exemplu menționat este extinderea puterii Comisiei Europene în ceea ce privește influențarea politicilor naționale.

„Motivele pentru care AUR critică ,,guvernul ” UE trebuie clar înțelese. AUR nu vrea să iasă România din UE, ci vrea ca tratatele UE sa fie respectate! Ursula von der Leyen a încălcat tratatele UE în favoarea unor abuzuri ale Comisiei conduse de ea, precum achiziția nejustificată și fara licitație a unor sute de milioane de doze de vaccin sau extinderea puterii Comisiei Europene în influențarea politicilor naționale”, a subliniat Petrișor Peiu.

În finalul mesajului său, Petrișor Peiu a subliniat că Uniunea Europeană nu trebuie confundată cu Ursula von der Leyen sau cu Siegfried Mureșan.

Liderul senatorilor AUR a susținut că faptul că formațiunea critică politica Ursulei von der Leyen nu înseamnă că este „extremistă”, ci reprezintă o formă de exprimare democratică.

„UE nu înseamnă și nu se reduce la Ursula von der Leyen sau la Siegfried Mureșan. A o critica pe Ursula von der Leyen nu se numește extremism, ci democrație!”, a conchis liderul senatorilor AUR.

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