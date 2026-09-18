Comisia Europeană a virat 3,3 miliarde de euro Ucrainei pentru drone și rachete

Comisia Europeană va vira vineri, 18 septembrie, 3,3 miliarde de euro Ucrainei pentru drone și rachete, în cadrul împrumutului de 90 de miliarde de euro. Fondurile sunt destinate apărării teritoriului și spațiului aerian ucrainean.

Comisia Europeană va vira vineri, 18 septembrie, încă 3,3 miliarde de euro Ucrainei pentru achiziționarea de echipamente de apărare, în cadrul împrumutului în valoare totală de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii acestei țări.

Potrivit Comisiei Europene, suma va fi folosită pentru cumpărarea de drone și rachete și va contribui la capacitatea Ucrainei de a-și apăra teritoriul și spațiul aerian în fața agresiunii Rusiei.

Aceasta este a patra plată efectuată către Ucraina prin componenta de apărare a împrumutului. În total, Comisia Europeană va vira Kievului aproape 15 miliarde de euro în acest an, atât pentru apărare, cât și pentru măsuri mai ample de sprijin.

Împrumutul are o valoare totală de 90 de miliarde de euro și include 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar și 60 de miliarde de euro pentru apărare, în perioada 2026-2027.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri, în discursul privind starea Uniunii, și joi, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, că executivul european este pregătit să folosească fondurile rămase din instrumentul „Acțiune de securitate pentru Europa” pentru lansarea unui nou program comun între Uniunea Europeană și Ucraina.

Inițiativa urmărește dezvoltarea unui sistem european de apărare antiaeriană și antirachetă, construit pe baza sistemului existent de rachete antibalistice Freyja. Comisia Europeană a precizat că proiectul ar combina experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă cu capacitățile industriale și tehnologice ale Europei.

Virarea fondurilor de vineri are loc după decizia Comisiei Europene din 11 septembrie de a aproba 6,1 miliarde de euro pentru apărarea antiaeriană și antirachetă a Ucrainei, precum și pentru alte necesități de apărare, inclusiv achiziționarea de rachete PAC-3 destinate sistemelor Patriot.

Ucraina și-a prezentat strategia de finanțare în luna martie, iar în aprilie Consiliul UE, format din statele membre, a decis să îi aloce până la 45 de miliarde de euro în 2026.

Din această sumă, 16,7 miliarde de euro reprezintă ajutor bugetar, împărțit în mod egal între Mecanismul pentru Ucraina și asistența macrofinanciară acordată acestei țări. Fiecare dintre cele două componente poate primi maximum 8,35 miliarde de euro. Alte 28,3 miliarde de euro sunt destinate dezvoltării capacităților industriale de apărare.

Componenta de apărare se concentrează pe reconstrucția și modernizarea bazei tehnologice și industriale de apărare a Ucrainei. În același timp, aceasta urmărește sprijinirea integrării treptate a industriei ucrainene în structura industrială militară europeană.

De la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în 2022, Uniunea Europeană și statele sale membre au oferit acestei țări un sprijin total de 224,5 miliarde de euro, potrivit datelor Comisiei Europene. Din această sumă, 3,8 miliarde de euro provin din veniturile generate de activele rusești înghețate.