Volodimir Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin. Locul ales de liderul ucrainean

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să aibă o întâlnire față în față cu Vladimir Putin în Statele Unite, în cazul în care președintele rus va participa la summitul Grupului celor 20 (G20), programat în decembrie, la Miami, în Florida.

Volodimir Zelenski a făcut declarația într-un interviu acordat Deutsche Welle, în care a confirmat că ar merge la Miami pentru reuniunea G20 dacă Vladimir Putin ar fi prezent. Participarea liderului rus la summit nu a fost însă confirmată de Kremlin până în acest moment.

Președintele ucrainean a indicat că o eventuală discuție directă cu Vladimir Putin ar trebui să fie orientată către rezultate concrete și către evoluții diplomatice.

„Nu este vorba despre cuvinte. Ce îi spun eu sau ce vrea el să-mi spună – asta nu contează. Ceea ce contează sunt rezultatele”, a declarat Volodimir Zelenski.

O astfel de întâlnire ar avea loc după o perioadă îndelungată în care cei doi lideri nu s-au mai întâlnit direct. Ultima întrevedere fizică dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin a avut loc în decembrie 2019, la Paris.

Cei doi președinți s-au întâlnit atunci în capitala Franței, alături de liderii de la acea vreme ai Franței și Germaniei. Discuțiile au avut loc în formatul de negociere „Cvartetul din Normandia”, destinat abordării situației din Ucraina.

De atunci, Zelenski și Putin nu au mai avut o întrevedere directă. O eventuală întâlnire la summitul G20 de la Miami ar reprezenta, astfel, prima discuție față în față dintre cei doi lideri din decembrie 2019.

Kremlinul nu a anunțat până acum că Vladimir Putin va participa la reuniunea G20 din Statele Unite. Prezența sa la summit rămâne, prin urmare, neconfirmată, în timp ce Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a participa dacă liderul rus va fi prezent.

În paralel, Moscova a transmis informații despre posibile alte contacte la nivel înalt. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat la începutul acestei săptămâni că ar putea avea loc o întâlnire trilaterală între președintele SUA, Donald Trump, Vladimir Putin și președintele Chinei, Xi Jinping, în marja summitului APEC.

Summitul APEC este programat pentru 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen, în China. Potrivit agenției de știri de stat ruse TASS, posibilitatea unei astfel de întâlniri a fost discutată în timpul unei convorbiri telefonice între Vladimir Putin și Donald Trump, care a avut loc marți, 8 septembrie.

Dmitri Peskov a mai afirmat că Moscova se așteaptă ca negocierile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia să fie reluate în „viitorul apropiat”. Potrivit declarațiilor sale, există discuții cu administrația Trump pentru stabilirea unei formule de negocieri considerate potrivite de părțile implicate.

În acest context, Zelenski a reiterat disponibilitatea de a participa la o întâlnire directă cu Putin dacă aceasta ar deveni posibilă la Miami. Președintele ucrainean a transmis că o asemenea deplasare ar avea ca obiectiv participarea la reuniune și discuțiile directe în cazul prezenței liderului rus.

„Da, desigur. Trebuie să mergem. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”, a spus Volodimir Zelenski.

El a precizat că, în eventualitatea unei întâlniri cu Vladimir Putin, accentul ar trebui pus pe obținerea unor rezultate efective prin negocieri diplomatice. Zelenski a făcut astfel diferența între o simplă întâlnire și una orientată către decizii și rezultate concrete, într-un context în care discuțiile dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite continuă să fie purtate pentru stabilirea unui format de negociere.