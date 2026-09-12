România, între ploi și temperaturi în creștere. Cum evoluează vremea până marți

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru acest weekend. Meteorologii anunță o instabilitate atmosferică care se va accentua temporar în jumătatea de est a țării, unde sunt prognozate înnorări și perioade cu averse.

Ploile vor avea izolat caracter torențial și vor fi însoțite de descărcări electrice, iar local este posibilă și căderea grindinei de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10-20 de litri pe metru pătrat. În special în centrul și sudul Moldovei, precum și în nord-estul Munteniei, pe arii restrânse se pot acumula peste 30 de litri pe metru pătrat.

În restul teritoriului, cerul va deveni variabil, iar perioadele cu instabilitate atmosferică vor fi mai restrânse. Evoluția vremii va fi diferită de la o zi la alta, cu o răcire mai evidentă în sud și sud-est în prima parte a intervalului.

Duminică, vremea se va răci și în regiunile sudice și sud-estice, astfel că în cea mai mare parte a țării temperaturile maxime se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade. În Dobrogea, nebulozitatea va fi persistentă pe parcursul zilei și temporar va ploua.

Înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice sunt așteptate mai ales după-amiaza și seara, local în Muntenia, în estul și nord-estul Olteniei, precum și în zonele de munte. Fenomenele se vor manifesta pe arii restrânse și în Transilvania și Moldova. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor ajunge la 10-20 de litri pe metru pătrat. Mai ales în sudul țării este posibilă și căderea grindinei de mici dimensiuni.

Pe timpul nopții, aria ploilor se va restrânge, iar cerul va deveni variabil în majoritatea regiunilor. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vest, în est, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură. În timpul ploilor, intensificările vor fi de scurtă durată, cu viteze în general de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime de duminică vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și în Podișul Moldovei și 27 de grade în sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime se vor situa între 4-5 grade în depresiunile intramontane și 15-16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

În București, vremea se va răci duminică, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara vor fi averse, cu cantități de apă în general de 5-10 litri pe metru pătrat.

Sunt posibile și descărcări electrice, în timp ce vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 11-12 grade, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie.

Luni, vremea va fi în general frumoasă, însă valorile termice diurne se vor situa local sub mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe timpul zilei.

După-amiaza și seara, izolat vor fi ploi de scurtă durată, cu cantități de apă în general de 2-5 litri pe metru pătrat, în Muntenia, Moldova, Dobrogea și la munte, în special în zona Carpaților Orientali.

Ploi de scurtă durată sunt posibile izolat și în Banat și Crișana. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, de regulă cu viteze de 40-45 km/h, pe parcursul zilei.

Intensificările vântului vor apărea local în est, sud-est și în zona montană înaltă și doar izolat în sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade în estul Transilvaniei și 27-28 de grade în vestul și sudul Olteniei.

Temperaturile minime de luni vor fi cuprinse între 5-6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 15-16 grade pe litoral. Cerul va rămâne variabil, iar perioadele cu înnorări vor fi temporare.

În București, valorile termice se vor situa ușor sub normalul climatologic al perioadei. Cerul va avea înnorări trecătoare, însă probabilitatea pentru ploi slabe va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 24-25 de grade. Noaptea, temperatura minimă va fi de 11-13 grade.

Marți, valorile termice vor crește ușor, astfel că în cea mai mare parte a țării acestea vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Pe parcursul zilei, cerul va fi temporar noros și pe alocuri va ploua slab.

Cantitățile de apă vor fi sub 10 litri pe metru pătrat, iar probabilitatea de ploaie va fi mai mare în nordul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte. Noaptea, cerul va deveni variabil și izolat se va forma ceață.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în nord-estul Transilvaniei și 28-29 de grade în vest-sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5-6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade pe litoral.