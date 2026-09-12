Schimbare bruscă a vremii în România. Ce urmează pe 12 septembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru sâmbătă, 12 septembrie. Meteorologii anunță o vreme instabilă cu ploi, vijelii si grindină în mai multe zone ale țării.

Vremea se schimbă semnificativ în mare parte din România, iar temperaturile vor scădea accentuat în vestul, centrul și nordul țării. În aceste regiuni, maximele termice vor ajunge local la doar 17 grade, în timp ce în sud-est se va menține o vreme călduroasă, cu temperaturi de până la 32 de grade.

Jumătatea de est a țării va fi afectată de o instabilitate atmosferică accentuată. Sunt prognozate averse care pot avea caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar izolat poate apărea și grindina de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 10-20 de litri pe metrul pătrat. În anumite zone din centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, mai ales spre seară și în timpul nopții, ploile pot aduce pe arii restrânse cantități de peste 40 de litri pe metrul pătrat.

În restul teritoriului, cerul va avea temporar înnorări pe parcursul zilei, când izolat se vor mai semnala averse slabe cantitativ și posibil descărcări electrice. Pe timpul nopții, cerul va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, însă vor exista intensificări temporare în sud-vest, est și la munte, precum și în timpul ploilor. Vitezele vor ajunge, în general, la 40-60 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și în partea continentală a Dobrogei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6-7 grade în nord-vest și în zonele depresionare și 19 grade în extremitatea de sud-est.

Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață. În vestul, centrul și nordul țării, valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale, în timp ce în sud-est și local în sud va fi în continuare o zi călduroasă.

În jumătatea de est, perioadele cu ploi vor fi asociate pe alocuri cu fenomene electrice și intensificări ale vântului. Aversele vor avea local caracter torențial, iar izolat poate apărea grindina de mici dimensiuni.

În București, în cursul nopții, cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre dimineață. Vântul va sufla slab, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 14 și 17 grade.

Pe parcursul zilei, vremea va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar mai ales spre seară și la începutul nopții sunt prognozate averse și descărcări electrice.

Cantitățile de apă estimate pentru Capitală vor fi în jurul valorii de 5 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 28-30 de grade, în timp ce minima se va situa între 14 și 16 grade.

Pe litoral, ziua va fi caldă, însă vremea va deveni ulterior în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în timpul nopții, când sunt prognozate averse cu caracter torențial.

Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor avea, în general, viteze de 45-55 km/h.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general de 10-15 litri pe metrul pătrat.

Temperaturile maxime de pe litoral se vor situa între 25 și 27 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 20-22 de grade.

La munte, vremea va fi în general instabilă și se va răci, devenind pe alocuri chiar puțin mai rece decât valorile normale pentru această perioadă. În Carpații Orientali și local în Carpații Meridionali, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată. Aceasta se va manifesta prin înnorări și perioade cu averse, care pot avea caracter torențial, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor fi local de 10-20 de litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse se pot acumula 30-40 de litri pe metrul pătrat.

În Carpații Occidentali, cerul va avea unele înnorări, iar aversele, în general slabe cantitativ, cu valori de 5-10 litri pe metrul pătrat, și posibile descărcări electrice se vor produce pe arii restrânse, mai ales în timpul zilei. Temporar, vântul va avea intensificări, mai ales în timpul ploilor, cu viteze de 40-60 km/h.