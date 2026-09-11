Caniculă și disconfort termic, apoi furtuni. Prognoza meteo pentru 11 septembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru vineri, 11 septembrie. Meteorologii anunță o vreme caniculară în majoritatea zonelor țării, iar in restul zonelor vremea se va schimba radical.

Vremea se menține caniculară în cea mai mare parte a țării vineri, 11 septembrie 2026. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sud-vestul Munteniei, unde valorile maxime vor ajunge până la 36 de grade.

În județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt va fi caniculă și disconfort termic. Potrivit prognozei, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în aceste zone.

În restul teritoriului, vremea va fi caldă, iar la câmpie va fi călduroasă. Temperaturile maxime se vor situa între 24 de grade pe litoral și 32-33 de grade local în restul Munteniei.

În jumătatea de nord-vest a țării, vremea va deveni instabilă. Fenomenele vor fi mai pronunțate în special seara și în timpul nopții, când sunt prognozate perioade cu înnorări accentuate și averse care pot avea caracter torențial.

Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și, izolat, de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri. De asemenea, sunt posibile vijelii, cu viteze ale vântului de 50-60 km/h.

În intervale scurte de timp, de aproximativ 1-3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate atmosferică sunt posibile doar izolat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă pe parcursul zilei sunt așteptate intensificări în Banat, Crișana și la munte, precum și izolat în celelalte zone ale țării.

Rafalele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral.

Dimineața și noaptea, ceața va apărea izolat. În rest, vremea va păstra caracteristicile unei zile calde, cu diferențe importante între regiunile în care persistă temperaturile ridicate și zonele în care instabilitatea atmosferică se accentuează.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza și pentru București. Mai exact, în Capitală, ziua de 11 septembrie va aduce vreme frumoasă și călduroasă. Cerul va fi mai mult senin pe timpul zilei, urmând să devină variabil noaptea.

Vântul va avea intensitate moderată în prima parte a intervalului, cu viteze la rafală de 30-35 km/h, după care va slăbi. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 32 de grade. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî, iar minima se va situa între 14 și 17 grade.