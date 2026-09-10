România se pregătește pentru două zile de caniculă în prima lună de toamnă. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade în mai multe regiuni

România se pregătește pentru două zile cu temperaturi caniculare, în prima lună de toamnă. Meteorologii anunță maxime de până la 36 de grade în mare parte din țară, însă vremea va deveni instabilă începând de vineri seară, când sunt prognozate ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în mai multe regiuni.

Pentru vineri, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, de la prânz, o avertizare Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat pentru Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și pentru sud-vestul și centrul Transilvaniei.

ANM a anunțat că joi, de la prânz și până la ora 18.00, în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate.

Potrivit avertizării Cod galben, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul Banatului, unde va fi caniculă.

Situația se va accentua vineri. De la prânz și până la ora 18.00 este valabilă avertizarea Cod portocaliu pentru Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, sud-vestul și centrul Transilvaniei. În aceste regiuni, maximele termice vor ajunge la valori cuprinse între 33 și 36 de grade.

Cele mai ridicate temperaturi, precum și condițiile de caniculă și disconfort termic accentuat, sunt prognozate în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși aici pragul critic de 80 de unități.

„Cele mai mari valori, canicula şi disconfortul termic accentuat (indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi) vor fi în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj”, informează meteorologii.

În paralel cu temperaturile ridicate, meteorologii anunță o schimbare a vremii începând de vineri. De vineri, de la ora 12.00, și până duminică seară, la ora 22.00, sunt prognozate intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă în Banat, Crișana, la munte și, izolat, în restul țării.

La rafală, vântul va atinge în general viteze de 40-50 km/h.

Vremea va deveni instabilă vineri seară și în noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării. Sâmbătă și duminică, instabilitatea atmosferică se va extinde în sudul, estul și centrul țării.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Sunt posibile și vijelii, cu viteze ale vântului de 50-60 km/h.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse, acestea vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.