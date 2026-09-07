Vremea se dă peste cap în România. Temperaturile scad de la 30 de grade ziua la numai 3 grade noaptea
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Vremea, prognoza meteo
Vremea va aduce luni, 7 septembrie, temperaturi specifice verii în timpul zilei și valori mult mai scăzute după lăsarea nopții. Maximele vor ajunge la 30 de grade în unele regiuni din România. În zonele depresionare, minimele vor coborî până la 3-5 grade. Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie indică o zi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării.
Vremea va fi însorită, dar diferențele termice vor deveni accentuate
Vremea va rămâne în general frumoasă luni, 7 septembrie, însă România va înregistra contraste termice puternice între orele zilei și cele ale nopții. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sudice și sud-estice va deveni predominant senin.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între aproximativ 21 de grade în estul Transilvaniei și în Podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Valorile termice ridicate din timpul zilei vor fi urmate de o răcire accentuată pe parcursul nopții.
Minimele vor ajunge la numai 3-5 grade în zonele depresionare. În Dealurile de Vest și pe litoral, temperaturile nocturne se vor situa între 17 și 18 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în unele zone se va forma ceață.
Bucureștiul va înregistra 28 de grade în timpul zilei
Locuitorii Capitalei vor avea parte la începutul săptămânii de o zi însorită, cu temperaturi caracteristice primei părți a lunii septembrie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, fără să provoace disconfort.
Temperatura maximă va ajunge în București la aproximativ 28 de grade. După lăsarea nopții, aerul se va răcori considerabil, iar minimele vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 14 grade.
Cum va fi vremea la munte și pe litoral
Persoanele care se vor afla la munte sau pe litoral vor beneficia de condiții meteorologice în general favorabile pe parcursul zilei de 7 septembrie. În zonele montane, temperaturile se vor menține în limitele normale pentru începutul lunii, iar cerul va fi variabil și predominant senin în masivele sudice.
Vântul va sufla slab până la moderat în regiunile montane. În timpul nopții, ceața se va putea forma izolat pe văi și în depresiuni.
Pe litoral, soarele va domina în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. În cursul nopții, valorile termice vor coborî până la 13-18 grade.
Temperatura apei mării se va situa între 21 și 23 de grade. Vântul va sufla în general slab până la moderat și va avea ușoare intensificări pe parcursul zilei.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.