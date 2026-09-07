Vremea se dă peste cap în România. Temperaturile scad de la 30 de grade ziua la numai 3 grade noaptea

Vremea va aduce luni, 7 septembrie, temperaturi specifice verii în timpul zilei și valori mult mai scăzute după lăsarea nopții. Maximele vor ajunge la 30 de grade în unele regiuni din România. În zonele depresionare, minimele vor coborî până la 3-5 grade. Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie indică o zi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării.

Vremea va rămâne în general frumoasă luni, 7 septembrie, însă România va înregistra contraste termice puternice între orele zilei și cele ale nopții. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sudice și sud-estice va deveni predominant senin.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între aproximativ 21 de grade în estul Transilvaniei și în Podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Valorile termice ridicate din timpul zilei vor fi urmate de o răcire accentuată pe parcursul nopții.

Minimele vor ajunge la numai 3-5 grade în zonele depresionare. În Dealurile de Vest și pe litoral, temperaturile nocturne se vor situa între 17 și 18 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în unele zone se va forma ceață.

Locuitorii Capitalei vor avea parte la începutul săptămânii de o zi însorită, cu temperaturi caracteristice primei părți a lunii septembrie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, fără să provoace disconfort.

Temperatura maximă va ajunge în București la aproximativ 28 de grade. După lăsarea nopții, aerul se va răcori considerabil, iar minimele vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 14 grade.

Persoanele care se vor afla la munte sau pe litoral vor beneficia de condiții meteorologice în general favorabile pe parcursul zilei de 7 septembrie. În zonele montane, temperaturile se vor menține în limitele normale pentru începutul lunii, iar cerul va fi variabil și predominant senin în masivele sudice.

Vântul va sufla slab până la moderat în regiunile montane. În timpul nopții, ceața se va putea forma izolat pe văi și în depresiuni.

Pe litoral, soarele va domina în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. În cursul nopții, valorile termice vor coborî până la 13-18 grade.

Temperatura apei mării se va situa între 21 și 23 de grade. Vântul va sufla în general slab până la moderat și va avea ușoare intensificări pe parcursul zilei.