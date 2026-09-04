Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile cresc peste normal în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în România până la începutul lunii octombrie. Temperaturile vor depăși valorile obișnuite în mai multe regiuni, în special în vestul și sud-vestul țării. În celelalte zone, regimul termic va rămâne apropiat de normalul perioadei, iar precipitațiile nu vor înregistra abateri semnificative.

Prognoza meteo pentru prima săptămână analizată arată că temperaturile vor depăși valorile caracteristice intervalului în regiunile vestice și sud-vestice, precum și local în centrul României. În restul teritoriului, mediile termice se vor situa, în general, în apropierea celor normale pentru această perioadă a anului.

În privința ploilor, meteorologii estimează că regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit în toate regiunile țării. Astfel, pentru intervalul 7–14 septembrie nu sunt anticipate diferențe importante între cantitățile de precipitații prognozate și mediile specifice perioadei.

Estimarea a fost realizată pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Acest tip de produs meteorologic prezintă abaterile săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor raportate la perioada de referință 2006–2025.

ANM precizează că estimările pentru patru săptămâni descriu tendințele generale ale vremii și nu pot anticipa fenomenele extreme cu o durată scurtă. Prin urmare, eventualele furtuni puternice, ploi torențiale sau episoade de caniculă nu pot fi prognozate cu ajutorul acestor date.

În cea de-a doua săptămână inclusă în prognoză, regiunile sud-vestice vor continua să înregistreze o vreme ceva mai caldă decât cea obișnuită pentru jumătatea lunii septembrie. Temperaturile medii vor avea valori ușor mai ridicate decât normele climatologice ale intervalului.

Pentru celelalte regiuni ale României, meteorologii estimează temperaturi apropiate de cele specifice perioadei. Diferențele față de mediile climatologice nu vor fi semnificative în nordul, estul, sud-estul și centrul țării.

Cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de normal în toate regiunile. Estimarea ANM nu indică un deficit sau un excedent pluviometric important pentru săptămâna 14–21 septembrie.

În ultima parte a lunii septembrie, temperaturile vor crește ușor peste valorile normale în vestul, sud-vestul și centrul României. În aceste regiuni, media săptămânală a temperaturii aerului va fi mai ridicată decât cea caracteristică intervalului 21–28 septembrie.

În restul țării, valorile termice se vor menține, în general, în limitele normale pentru această etapă a toamnei. Prognoza nu indică abateri termice importante pentru regiunile care nu sunt cuprinse în zona de vest, sud-vest și centru.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pe întreg teritoriul României. Cantitățile de apă estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de mediile climatologice corespunzătoare perioadei.

În ultima săptămână analizată, cuprinsă între 28 septembrie și 5 octombrie, temperaturile medii vor reveni la valori apropiate de cele obișnuite în majoritatea regiunilor României. O posibilă abatere pozitivă este indicată pentru sud-vestul țării, unde vremea ar putea rămâne ușor mai caldă decât în mod normal.

Precipitațiile estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul mediilor climatologice în toate regiunile. ANM nu anticipează diferențe semnificative față de regimul pluviometric specific începutului lunii octombrie.