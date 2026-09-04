Trei râuri din Bihor au fost dotate cu „capcane” pentru gunoaie. Cum sunt colectate deșeurile plutitoare

Administrația Bazinală de Apă Crișuri a finalizat vineri instalarea unor sisteme pentru colectarea deșeurilor plutitoare de pe trei râuri din Bihor. Echipamentele au fost amplasate pe Crișul Repede, Crișul Negru și Barcău. Acestea vor direcționa gunoaiele și resturile transportate de apă către puncte speciale de colectare. Proiectul este finanțat din fonduri europene și va permite testarea soluției în condiții hidrologice diferite.

Sistemele pentru deșeuri plutitoare au fost instalate la Girișu de Criș, pe Crișul Repede, la Zerind, pe Crișul Negru, și la Hodoș, pe râul Barcău, potrivit unui comunicat transmis publicației Bihoreanul de Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

Valoarea totală a echipamentelor se ridică la 3.463.071 de lei, inclusiv TVA. Achiziția a fost realizată prin DALIA, un proiect european în cadrul căruia sunt analizate și testate soluții destinate reducerii poluării apelor din regiunea Dunării.

Elementele amplasate la suprafața apei sunt concepute pentru a opri atât deșeurile aruncate de oameni, cât și vegetația ori resturile organice transportate de curenți. Materialele captate vor fi îndrumate către punctele de colectare, scoase din apă și păstrate temporar pe platformele amenajate în apropierea râurilor.

Cele trei cursuri de apă au fost selectate deoarece prezintă debite și particularități distincte, ceea ce le va permite specialiștilor să evalueze funcționarea instalațiilor în mai multe tipuri de condiții. Administrația Bazinală de Apă Crișuri va monitoriza comportamentul sistemelor și va stabili ce operațiuni de întreținere sunt necesare.

„Este un proiect-pilot prin care testăm aceeași soluție pe trei râuri diferite. Astfel observăm comportamentul sistemelor în funcție de regimul hidrologic și acumulăm experiență care ne va ajuta să adaptăm soluția la râu”, a declarat Pásztor Sándor, directorul ABA Crișuri.

Proiectul beneficiază de fonduri europene nerambursabile în valoare de 649.997,50 euro, la care se adaugă cofinanțarea asigurată de Administrația Națională „Apele Române”.

Până la sfârșitul anului, ABA Crișuri intenționează să achiziționeze și două utilaje cu o valoare totală estimată la aproximativ un milion de lei. Echipamentele vor fi utilizate pentru întreținerea sistemelor și pentru intervențiile necesare în perioadele în care nivelul râurilor crește.

Proiectul DALIA este finanțat prin programul Horizon Europe, dispune de un buget total de aproximativ 8,5 milioane de euro și implică 22 de parteneri din nouă țări. Administrația Bazinală de Apă Crișuri coordonează testele privind reducerea poluării generate de materialele plutitoare.

Punerea în funcțiune a noilor sisteme pentru colectarea deșeurilor plutitoare are loc într-o perioadă în care seceta a diminuat considerabil debitele râurilor din Bihor. La mijlocul lunii august, Crișul Repede înregistra la Oradea un debit de 3,42 metri cubi pe secundă, echivalentul a aproximativ 21% din media obișnuită pentru această lună.

Scăderea nivelului apei a scos la suprafață, în zona centrală a orașului, plante acvatice, crengi, fragmente de trunchiuri și diferite gunoaie. ABA Crișuri intervine din luna august cu utilajul Truxor T50, folosit pentru cosirea vegetației din albia râului.

Resturile rezultate sunt transportate de curent către barierele de colectare. Din cauza debitului redus al Crișului Repede, acestea pot rămâne însă pe luciul apei timp de două sau trei zile.