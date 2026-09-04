Data pe care o așteaptă milioane de români: banii încep să intre în conturi din 8 septembrie

Plățile pentru principalele beneficii sociale aferente lunii august încep din 8 septembrie. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va începe virarea sumelor direct în conturile bancare ale beneficiarilor.

Printre primele drepturi achitate se află alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. Potrivit unui comunicat transmis de instituție și citat de Agerpres, plățile prin virament bancar vor începe la data de 8 septembrie.

Beneficiarii care primesc aceste drepturi prin cont bancar sunt astfel primii care vor avea acces la sumele aferente lunii august. Pentru persoanele care au optat pentru primirea banilor prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe câteva zile mai târziu.

Calendarul plăților diferă în funcție de tipul beneficiului social și de modalitatea aleasă pentru primirea banilor. Astfel, pentru o parte dintre beneficiari, viramentele bancare încep pe 8 septembrie, în timp ce pentru cei care primesc drepturile prin poștă distribuirea este programată ulterior.

Pentru beneficiarii care au ales mandatul poștal, plata drepturilor sociale va începe din 10 septembrie. Data este diferită față de cea stabilită pentru virarea banilor în conturile bancare, unde plățile pentru principalele beneficii încep pe 8 septembrie.

Un calendar distinct este valabil pentru persoanele cu dizabilități. În cazul acestora, sumele vor fi virate în conturile bancare pe 14 septembrie, iar beneficiarii care au optat pentru mandat poștal vor începe să primească banii din 18 septembrie.

Pe 21 septembrie sunt programate plățile pentru alte trei categorii de beneficii sociale. Este vorba despre alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană acordată bolnavilor de TBC.

Pentru aceste trei categorii, plata este stabilită în aceeași zi, 21 septembrie, atât pentru beneficiarii care primesc banii prin virament în conturile bancare, cât și pentru cei care au ales mandatul poștal.

Tot la data de 21 septembrie sunt programate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI). Sumele vor fi achitate atât prin virament în conturile bancare, cât și prin mandat poștal.

Venitul minim de incluziune se adresează persoanelor care beneficiază de ajutor pentru familia cu copii și de ajutor de incluziune. Pentru aceste categorii, plata este inclusă în calendarul stabilit pentru data de 21 septembrie.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin cele 41 de agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin agenția pentru Municipiul București, asigură lunar plata beneficiilor de asistență socială.

Aceste plăți ajung la aproape șapte milioane de copii, familii și persoane vulnerabile, potrivit informațiilor transmise de ANPIS. Calendarul pentru luna august stabilește date diferite de plată în funcție de categoria de beneficiar și de modalitatea prin care sunt primite drepturile sociale.