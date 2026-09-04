Încep plățile pentru alocații și indemnizații în luna septembrie. Calendarul anunțat de ANPIS

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) începe din 8 septembrie plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii august. Calendarul include alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului, drepturile persoanelor cu dizabilități și venitul minim de incluziune, iar datele diferă în funcție de modalitatea de plată aleasă.

Primele plăți vor fi efectuate începând cu 8 septembrie pentru beneficiarii care au ales virarea banilor într-un cont bancar.

La această dată vor fi plătite alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Persoanele care primesc aceste drepturi prin mandat poștal vor trebui să aștepte câteva zile în plus. Distribuirea sumelor prin poștă va începe pe 10 septembrie.

Plățile sunt realizate de ANPIS prin agențiile teritoriale.

Un calendar diferit este stabilit pentru drepturile acordate persoanelor cu dizabilități.

Pentru beneficiarii care primesc banii în conturile bancare, plata va fi efectuată pe 14 septembrie.

În cazul persoanelor care au optat pentru mandat poștal, distribuirea banilor va începe pe 18 septembrie.

O altă serie de plăți este programată pentru 21 septembrie. La această dată vor fi achitate, atât în conturile bancare, cât și prin mandat poștal, alocația de plasament și mai multe beneficii destinate persoanelor cu anumite afecțiuni.

Este vorba despre alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC.

Tot pe 21 septembrie vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI). Acesta cuprinde ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială gestionează lunar plata acestor beneficii prin cele 41 de agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin agenția pentru Municipiul București.

În total, sistemul asigură plata beneficiilor de asistență socială pentru aproape șapte milioane de copii, familii și persoane vulnerabile.

Primele viramente din calendarul lunii septembrie vor avea loc, așadar, pe 8 septembrie, iar ultima serie de plăți menționată de ANPIS este programată pentru 21 septembrie.