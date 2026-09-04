Doliu în lumea filmului: Actorul Richard O’Sullivan s-a stins din viață. Milioane de oameni l-au iubit

Un zâmbet devenit emblematic pentru comedia britanică se stinge după mai bine de șase decenii de carieră. Richard O’Sullivan, îndrăgit pentru rolurile din „Man About the House” și „Robin’s Nest”, a murit.

Actorul britanic Richard O’Sullivan, devenit celebru în anii ’70 și ’80 datorită unor seriale de comedie precum „Man About the House” și „Robin’s Nest”, a încetat din viață. A murit vineri, 4 septembrie 2026, la vârsta de 82 de ani.

Richard O’Sullivan a decedat la Brinsworth House, un cămin destinat profesioniștilor din domeniul teatrului și al divertismentului, situat în sud-vestul Londrei. Actorul locuia acolo de 23 de ani, după ce un accident vascular cerebral sever suferit în 2003 l-a determinat să se retragă definitiv din viața publică.

Cauza exactă a decesului nu a fost precizată în comunicatul făcut public de Brinsworth House. Fiul actorului, James O’Sullivan, l-a descris drept un om la fel de amuzant și de fermecător în viața de zi cu zi precum personajul pe care publicul l-a urmărit ani la rând la televizor. Acesta a mai spus că tatăl său a fost mereu bine dispus, un tată fantastic și un bunic iubitor.

Richard O’Sullivan s-a născut pe 7 mai 1944, în Chiswick, Middlesex, Londra, și a crescut în capitala britanică. Părinții săi au fost John O’Sullivan, care lucra ca mecanic, și Ellen O’Sullivan, născută Fleming. A crescut într-o familie romano-catolică strictă, alături de un frate mai mic, și a fost ministrant la biserica locală în copilărie.

A urmat cursurile Școlii Primare Catolice St. John the Evangelist din Brentford, Middlesex. După o vacanță petrecută în Irlanda împreună cu familia, s-a întors acasă cu un accent irlandez foarte puternic. Pentru a-l ajuta să-și atenueze accentul, părinții l-au înscris la Corona Theatre School din Londra, unde și-a descoperit talentul actoricesc și a început să primească primele roluri.

Cea mai mare parte a vieții și-a petrecut-o în Londra. După accidentul vascular cerebral suferit în 2003, O’Sullivan a părăsit definitiv scena publică și s-a mutat la Brinsworth House. A rămas în această comunitate dedicată artiștilor și profesioniștilor din industria divertismentului până la moarte.

Fiul său, James, a păstrat imaginea unui tată apropiat de familie, pe care l-a descris drept un om vesel, fermecător și iubitor, atât în viața privată, cât și în relația cu copiii și nepoții săi.

Richard O’Sullivan a avut o carieră începută încă din copilărie și întinsă pe mai multe decenii. A debutat în cinematografie la doar 8 ani, când a jucat rolul principal în filmul „The Stranger’s Hand” (1954), alături de actorul Trevor Howard.

La 12 ani, a fost invitat să se alăture prestigioasei Shakespeare Memorial Company din Stratford. În anii care au urmat, a obținut roluri în producții britanice și internaționale importante. Printre acestea s-au numărat „Dangerous Exile” (1957), în care l-a interpretat pe fiul lui Ludovic al XVI-lea, și „Cleopatra” (1963), superproducția istorică în care a jucat rolul lui Ptolemeu, fratele mai mic al personajului interpretat de Elizabeth Taylor.

Consacrarea sa deplină a venit însă odată cu trecerea către televiziune și serialele de comedie. În anii ’70 și ’80, O’Sullivan a devenit unul dintre cei mai populari actori britanici de sitcom, fiind apreciat pentru sincronizarea comică și farmecul său.

Cele mai cunoscute roluri ale sale au fost cele ale lui Robin Trip din serialele „Man About the House”, difuzat între 1973 și 1976, și „Robin’s Nest”, difuzat între 1977 și 1981. Producțiile au avut succes în Marea Britanie și au fost difuzate în numeroase țări, transformându-l pe O’Sullivan într-o vedetă internațională.

Deși a continuat să lucreze și după aceste succese, cariera sa a intrat treptat în declin. Cele două sitcomuri în care l-a interpretat pe Robin Trip au rămas însă rolurile care i-au definit cariera și pentru care a fost cel mai bine cunoscut de public.