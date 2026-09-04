Măsuri ANPC în mai multe grădinițe din România. Ce nereguli au fost descoperite înainte de începerea școlii

Cu trei zile înainte de începerea noului an școlar, mai multe grădinițe din Constanța trebuie să găsească o altă soluție pentru odihna copiilor. ANPC, prin structura județeană, a suspendat temporar utilizarea unor pătuțuri considerate necorespunzătoare. Mobilierul se deforma sub greutatea celor mici, deși problema fusese semnalată anterior conducerilor unităților. Măsura vizează în principal grădinițe cu program prelungit.

ANPC, prin Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, a verificat condițiile în care se desfășoară programul de odihnă în unitățile de învățământ preșcolar și a dispus oprirea temporară a folosirii mobilierului necorespunzător.

Horia Constantinescu, comisar-șef adjunct al CJPC Constanța și fost președinte al ANPC, a precizat că situația privește aproximativ 20 de grădinițe. Cele mai multe dintre acestea au program prelungit, iar copiii dorm în unități după masa de prânz.

„Scuzele permanente că nu sunt bani nu ar trebui să se răsfrângă asupra sănătății micuților. Sunt în jur de 20 de unități de învățământ, care toate au mai fost consiliate, avertizate și îndrumate cu privire la această situație”, a declarat Horia Constantinescu.

Autoritatea nu a anunțat câți copii sunt afectați de măsură. Grădinițele nu au fost închise, însă nu mai pot asigura serviciul de odihnă prin intermediul pătuțurilor identificate ca fiind necorespunzătoare. Restricția rămâne valabilă până când mobilierul va fi înlocuit sau deficiențele vor fi remediate.

Reprezentantul CJPC susține că problema fusese semnalată cu mult timp înaintea intervenției și că unitățile vizate au avut posibilitatea de a adopta măsuri.

„Trebuia această măsură fermă pentru a atrage atenția asupra unui fenomen extrem de periculos”, a afirmat șeful CJPC Constanța.

Verificările desfășurate în grădinițe au arătat că suprafața flexibilă a anumitor pătuțuri se lăsa atunci când copiii erau așezați pe ele. În loc să rămână plană și să susțină corpul în mod corespunzător, aceasta forma o adâncitură asemănătoare unui hamac.

În aceste condiții, copiii dormeau pe o suprafață curbată, inclusiv atunci când erau așezați pe burtă sau pe una dintre părțile corpului.

Comisarii au precizat că observațiile făcute în timpul controalelor nu au fost prezentate drept concluzii medicale. Situația a fost documentată și fotografiată, iar CJPC a solicitat opiniile specialiștilor din domeniul sănătății publice și al ortopediei pediatrice.

„Deformarea unor suprafețe de odihnă nu este o chestiune abstractă și nici una pe care am descoperit-o într-un certificat. Am văzut-o. Am fotografiat-o. Am constatat-o în timpul controalelor”, se arată în comunicatul semnat de Horia Constantinescu.

Comisariatul subliniază că problema nu este determinată exclusiv de existența unei plase sau de denumirea comercială a mobilierului. Elementul esențial este capacitatea suprafeței de dormit de a rămâne dreaptă sub greutatea copilului și de a-i asigura susținerea necesară.

CJPC Constanța a cerut încă din 2025 un punct de vedere din partea Asociației pentru Ortopedie și Traumatologie Pediatrică, pentru a stabili ce efecte poate avea utilizarea repetată a unor asemenea pătuțuri.

În răspunsul transmis comisariatului, președintele asociației, medicul Alexandru Herdea, a arătat că paturile lipsite de caracteristici ergonomice pot favoriza apariția sau agravarea deformărilor coloanei vertebrale, coloanei cervicale și craniului.

În cazul copiilor mici și al preșcolarilor, mobilierul necorespunzător poate contribui la apariția torticolisului dobândit sau poate accentua afecțiuni preexistente ale coloanei vertebrale.

Potrivit specialiștilor, suprafețele din plasă care capătă forma unui hamac nu distribuie uniform greutatea corpului și pot obliga musculatura să mențină o tensiune compensatorie.

„Opțiuni precum pătuțurile cu suport tip hamac sunt profund necorespunzătoare”, se arată în punctul de vedere transmis CJPC.

Asociația recomandă utilizarea unor suprafețe capabile să susțină uniform corpul copilului și înlocuirea rapidă a modelelor care se deformează în timpul folosirii.

Institutul Național de Sănătate Publică a analizat utilizarea zilnică, în grădinițe, a pătuțurilor prevăzute cu suprafețe din plasă care se curbează sub greutatea copiilor.

Într-un răspuns transmis în decembrie 2025, instituția a explicat că standardele europene menționate de anumiți producători și furnizori urmăresc în special pericolele imediate. Printre acestea se numără stabilitatea mecanică, inflamabilitatea și toxicitatea materialelor.

Standardele respective nu stabilesc însă dacă suprafața de dormit rămâne plană în timpul utilizării, dacă susține poziția fiziologică a coloanei vertebrale sau ce efecte poate avea folosirea zilnică asupra dezvoltării aparatului locomotor.

În ianuarie 2026, INSP a transmis un nou punct de vedere și a semnalat existența unui „risc potențial pe termen lung”, asociat suprafețelor deformabile și pozițiilor incorecte adoptate de copii în timpul somnului.

Institutul a precizat însă că literatura de specialitate analizată nu oferă suficiente date pentru stabilirea exactă a efectelor produse de aceste pătuțuri și nici pentru definirea tuturor condițiilor tehnice necesare.

INSP a considerat că situația trebuie evaluată și de Comisia de Ortopedie Pediatrică din Ministerul Sănătății. Totodată, instituția a propus modificarea Ordinului nr. 1.456/2020, astfel încât normele să includă cerințe clare pentru mobilierul destinat odihnei copiilor.

Normele de igienă aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456/2020 interzic folosirea paturilor pliante din material textil în unitățile destinate educării, ocrotirii, odihnei și recreerii copiilor și tinerilor.

Interdicția nu poate fi aplicată automat tuturor produselor care conțin o suprafață flexibilă sau o plasă, dacă mobilierul respectiv nu se încadrează, prin construcție, în categoria paturilor pliante din material textil.

Grădinițele cu program prelungit care nu pot amenaja dormitoare cu paturi fixe din motive obiective au dreptul să utilizeze paturi pliante în sălile de grupă. Mobilierul trebuie să fie adaptat taliei preșcolarilor și să le permită acestora să adopte o poziție fiziologică și confortabilă în timpul somnului.

Un pătuț care se curbează sub greutatea copilului și nu îi mai asigură poziția fiziologică necesară nu respectă aceste condiții.

Informarea transmisă de CJPC arată că mobilierul cu suprafață flexibilă, care nu intră în categoria produselor interzise expres, poate fi utilizat doar dacă rămâne plan, nu se deformează și oferă susținerea corespunzătoare. Pătuțurile care își pierd planitatea în timpul folosirii trebuie scoase din uz.

Documentele care ar fi stat la baza achiziționării pătuțurilor reprezintă o altă problemă semnalată de comisarii pentru protecția consumatorilor.

În anumite proceduri de achiziție ar fi fost menționate standardele europene EN 716-1 și EN 716-2. Aceste standarde vizează însă pătuțurile fixe și pliabile destinate utilizării în locuințe.

Certificarea unor caracteristici pentru un produs folosit acasă nu demonstrează automat că mobilierul poate fi utilizat zilnic și repetat într-o unitate de învățământ, de un număr mare de copii.

„În documentația de achiziție a pătuțurilor apar standarde care spun că este vorba despre mobilier de uz casnic și, totuși, achizițiile s-au făcut”, a declarat Horia Constantinescu.

CJPC precizează că un certificat sau o declarație de conformitate nu poate extinde domeniul pentru care a fost stabilit standardul respectiv. Nici faptul că produsul este nou sau se află în ambalajul original nu confirmă că acesta poate fi folosit în condițiile specifice unei grădinițe.

Mobilierul trebuie verificat în mediul real de utilizare, iar conducerile unităților au obligația de a controla periodic dacă suprafața destinată somnului și-a păstrat caracteristicile.

Situația pătuțurilor ar fi fost discutată și cu primarul municipiului Constanța, însă copiii ar fi continuat să doarmă în aceleași condiții. Potrivit comisariatului, ulterior ar fi fost cumpărate și alte produse similare.

CJPC urmează să solicite Primăriei Constanța, în baza Legii nr. 544/2001, informații despre cererile de finanțare depuse de grădinițe pentru înlocuirea mobilierului.

Autoritatea vrea să afle câte unități au cerut bani, când au fost transmise solicitările, ce sume au fost necesare, ce răspuns a primit fiecare grădiniță și ce fonduri au fost alocate. Comisariatul solicită și explicații privind măsurile adoptate după avertismentele inițiale.

„Nu căutăm vinovați înainte de a avea documentele. Căutăm răspunsul la o întrebare mult mai simplă: după ce problema a fost semnalată, ce s-a făcut concret pentru ca acești copii să nu mai doarmă în aceleași condiții?”, se arată în comunicat.

Horia Constantinescu a criticat și reacția Inspectoratului Școlar în această situație.

„Trist este că înțeleg că nici Inspectoratul Școlar nu știe de existența unor acte normative în legătură cu mobilierul. Poate îi ajutăm și pe ei”, a declarat comisarul.

Documentele transmise presei și comunicatul CJPC nu conțin punctele de vedere ale Primăriei Constanța și Inspectoratului Școlar referitoare la acuzațiile formulate.

Comisarii recunosc că suspendarea utilizării pătuțurilor poate provoca dificultăți în organizarea activității grădinițelor și nemulțumiri în rândul părinților, mai ales în unitățile care nu dispun imediat de mobilier pentru înlocuire.

CJPC susține însă că lipsa fondurilor și durata procedurilor de achiziție nu justifică menținerea în uz a unor produse care ar putea afecta sănătatea copiilor.