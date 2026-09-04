TAROM ia o decizie neașteptată după 16 ani. Ce se întâmplă cu una dintre rutele importante

Compania națională TAROM va renunța definitiv la ruta București-Belgrad la sfârșitul lunii octombrie, după 16 ani de operare. Ultimul zbor programat pe această destinație va avea loc pe 24 octombrie, iar cursele prevăzute inițial pentru primăvara anului 2027 au fost retrase recent din sistemul de rezervări.

Decizia companiei vine după ce, inițial, TAROM anunțase suspendarea rutei doar pe perioada sezonului de iarnă. Potrivit publicației EX-YU Aviation, modificarea programului indică renunțarea definitivă la această conexiune.

TAROM a confirmat că ruta București-Belgrad va fi închisă după 16 ani de operare. Destinația se adaugă altor rute abandonate de transportator în ultimii ani, în contextul planului de restructurare agreat cu Comisia Europeană.

Printre destinațiile la care compania a renunțat se numără Londra Heathrow, Barcelona, Viena și Munchen. Retragerea de pe aceste piețe a făcut parte din măsurile adoptate de operator în procesul de restructurare.

O problemă suplimentară este legată de alimentarea aeronavelor TAROM care operează zborurile către Belgrad și Sofia. Avioanele trebuie să plece de la București cu suficient carburant pentru cursa dus-întors, deoarece pe cele două aeroporturi nu mai există soluții de alimentare disponibile în condițiile restricțiilor impuse furnizorului local de kerosen, Lukoil.

Situația are legătură cu regimul de sancțiuni impus de Statele Unite ale Americii companiei Lukoil. În lipsa unei alternative de alimentare, TAROM a recurs la alimentarea aeronavelor de la Otopeni cu necesarul de carburant pentru ambele sensuri ale călătoriei.

„Aviația comercială civilă este afectată de embargoul impus. Sunt aeroporturi în care operatorii de transport nu au alternativă de alimentare, precum cazul TAROM pe Belgrad și Sofia. Acum alimentăm aeronavele cu carburant dus- întors, din Otopeni, pentru a menține frecvența pe aceste destinații”, au transmis oficialii TAROM, potrivit Mediafax.

Transportatorul operează în prezent 20 de zboruri pe lună către Sofia și alte 12 către Belgrad. Reprezentanții companiei au precizat că operatorii economici au fost informați în avans cu privire la situație, inclusiv TAROM, pentru verificarea contractelor cu furnizorii afectați de embargou și identificarea unor variante care să permită continuarea operațiunilor fără încălcarea restricțiilor.

„Pentru noi primele măsuri constau în alimentarea din Otopeni cu carburantul necesar zborurilor dus întors pe direcția Sofia și Belgrad. Acest lucru ne permite operarea fără disfuncționalități, dar implică pierderi pentru companie. Pentru cursele acestea, cu o durată estimată de zbor de o oră, operate cu aeronave tip ATR, a zbura cu tot carburantul, înseamnă o greutate mai mare care conduce automat la creșterea consumului de kerosen pe zborul de dus”, au explicat oficialii TAROM.

Greutatea suplimentară a aeronavelor influențează direct consumul de carburant. În același timp, masa maximă permisă pentru aeronave limitează numărul pasagerilor care pot fi transportați.

Din acest motiv, TAROM este nevoită să reducă numărul de bilete disponibile pentru cursele București-Belgrad și București-Sofia. Compania estimează că aproximativ 10% dintre locurile aeronavelor nu mai pot fi ocupate de pasageri pe perioada în care se mențin restricțiile.

Pentru o aeronavă ATR cu 70 de locuri, măsura înseamnă că aproximativ opt locuri rămân neocupate. Reducerea capacității de transport și creșterea consumului de kerosen generează astfel costuri suplimentare pentru operatorul aerian.

Impactul financiar al măsurilor este evaluat de companie la sute de mii de euro anual. TAROM ia în calcul atât reducerea numărului de pasageri transportați, cât și cantitatea suplimentară de combustibil necesară pentru efectuarea curselor.

„Suntem în plin proces de estimare care ia în calcul reducerea capacității de transport și consumul crescut de carburant. În condițiile în care compania are 20 de zboruri/ lună la Sofia și 12 zboruri/ lună la Belgrad, estimăm o pierdere potențial anual de 500.000 de euro, din reducerea numărului de bilete vândute și carburant suplimentar”, au estimat reprezentații companiei.

TAROM caută în continuare soluții pentru reducerea efectelor produse de lipsa unei alternative de alimentare la Sofia și Belgrad. Compania a menționat că identificarea unei soluții nu depinde exclusiv de transportatorii aerieni, ci și de infrastructura aeroportuară și de furnizorii disponibili.

„Dar, așa cum suntem în curs să identificăm soluții pentru Chișinău, sperăm ca situația să se rezolve și pe celelalte destinații. În acest moment pe aeroporturile din Sofia și Belgrad sunt mai mulți operatori de transport în aceeași conjunctură limitativă iar aeroporturile în sine pot înregistra pierderi mai mari decât transportatorii ceea ce ne conduce la ipoteza în care va există în curând și o altă alternativă de alimentare decât cea via Lukoil”, au transmis oficialii.

TAROM precizează că aeronavele nu operează zborurile dacă nu sunt îndeplinite toate cerințele de securitate. Pentru cursele către Sofia și Belgrad, compania aplică deja procedura de alimentare cu carburant pentru ambele sensuri, cunoscută drept tankering, și limitează proporțional numărul pasagerilor îmbarcați.

„TAROM a operat deja primele măsuri, respectiv tankering dus-întors din Otopeni și reducerea proporțională a numărului de pasageri îmbarcați. Ne este clar însă că avem nevoie de alternative pentru a nu crește pierderile generate de efectele embargoului iar aceste alternative nu pot fi identificate singural de un operator de transport, ci de infrastructura aeroportuară care deservește un număr mai mare de transportatori, respectiv de Sofia, Belgrad și Chișinău, în cazul TAROM. Ce nu dorim să se întâmple este ca efectele asupra companiilor de transport să se prelungească și, mai mult, să ajungă să afecteze și pasagerii”, au conchis oficialii operatorului național aviatic.

În aceste condiții, TAROM cumpără o cantitate mai mare de kerosen de la furnizorii disponibili pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni. Fiecare companie aeriană sau agent de handling are contracte cu furnizori de combustibil pentru aeronave.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Theodor Postelnicu, pe aeroportul din Otopeni există trei furnizori de combustibil: OMV Petrom