Sindicatul Unit TAROM (SUT), organizație reprezentativă a angajaților companiei aeriene TAROM, organizează marți o conferință de presă în fața sediului social al operatorului, situat în Otopeni. Evenimentul este programat la ora 12:30, pe Calea Bucureștilor 224F, și are loc pe fondul unor acuzații considerate grave de către reprezentanții sindicali.

Afiliat la Confederația Sindicatelor Democratice din România, SUT susține că Executivul ar intenționa să închidă compania aeriană începând cu data de 30 aprilie 2026. În acest context, sindicatul își exprimă îngrijorarea față de viitorul operatorului național.

La conferința de presă sunt așteptați să participe mai multe categorii de angajați ai TAROM, printre care piloți, însoțitori de bord și tehnicieni de aviație. Aceștia își vor face publică poziția față de scenariul vehiculat privind posibila închidere a companiei.

TAROM este una dintre cele mai vechi companii aeriene din Europa de Est, fiind înființată în anul 1954. Operatorul aerian își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor și este membru al alianței internaționale SkyTeam din data de 25 iunie 2010.

TAROM – Compania Națională de Transporturi Aeriene Române a fost înființată în anul 1954, dezvoltându-se odată cu evoluția aviației românești. De-a lungul timpului, compania și-a consolidat poziția ca principal operator aerian al României, desfășurându-și activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Din 25 iunie 2010, TAROM este membră a alianței internaționale SkyTeam, ceea ce le oferă pasagerilor acces la o rețea extinsă de destinații, conexiuni mai numeroase și frecvențe sporite ale zborurilor. De asemenea, prin programele de fidelizare ale alianței, pasagerii pot acumula și utiliza mile de zbor pe rutele operate de companiile membre.

Compania operează peste 50 de destinații, atât proprii, cât și prin parteneriate de tip code share, și deține o flotă formată din 18 aeronave. Din anul 1993, TAROM este membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), integrându-se astfel în structurile globale ale industriei aviatice.

În prezent, TAROM se prezintă ca o companie modernă, orientată către viitor, cu preocupări legate de protecția mediului, implementând proceduri menite să reducă emisiile de dioxid de carbon.

Activitatea și organizarea companiei sunt reglementate prin mai multe acte normative, printre care Legea nr. 136/1998, Ordonanța nr. 45/1997 și Ordonanța nr. 98/2000.

Prin lege, TAROM este Compania Națională de Transporturi Aeriene a României, o societate comercială cu capital majoritar de stat. Obiectul principal de activitate îl constituie transporturile aeriene, atât interne, cât și internaționale, de pasageri, bagaje, mărfuri și poștă, efectuate prin curse regulate și charter.

Capitalul social al companiei este structurat în mai multe participații. Cea mai mare parte, respectiv 98,0141%, este deținută de Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor. O pondere de 0,0601% din acțiuni aparține LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.

De asemenea, 0,8860% din acțiuni sunt deținute de Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA R.A.”, iar 1,0398% revin Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A.