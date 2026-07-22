Conducerea TAROM a fost revocată. Cristian Anghel preia funcția de director general provizoriu

Conducerea companiei aeriene TAROM a fost revocată. În urma acestei decizii, funcția de director general provizoriu al companiei va fi preluată de Cristian Anghel.

Conducerea companiei aeriene TAROM a fost revocată, potrivit unor surse citate de Economedia. În urma deciziei, funcția de director general provizoriu al companiei va fi preluată de Cristian Anghel.

Până la această numire, Cristian Anghel a ocupat funcția de Director Operațiuni Sol în cadrul TAROM. Numirea lui Cristian Anghel la conducerea interimară a TAROM vine în contextul schimbărilor de management din cadrul companiei naționale de transport aerian.

Amintim că Sindicatul Unit TAROM (SUT) i-a solicitat ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, să declanșeze procedura de revocare a actualului Consiliu de Administrație al companiei și să organizeze o nouă procedură de selecție, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Reprezentanții angajaților solicită ca viitorii administratori să fie desemnați pe baza unor criterii care să garanteze experiență reală în domeniul aviației civile. Totodată, aceștia cer evaluarea modului în care actualii membri ai Consiliului de Administrație și-au îndeplinit indicatorii de performanță prevăzuți în contractele de mandat.

Solicitările sunt incluse într-o scrisoare deschisă în care Sindicatul Unit TAROM atrage atenția că operatorul aerian traversează o perioadă decisivă, în contextul implementării planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care trebuie finalizat până la 30 decembrie 2026.

„Această instabilitate managerială cronică nu mai poate fi disociată de organul care poartă răspunderea numirii și supravegherii conducerii executive: Consiliul de Administrație”, au transmis sindicaliștii.

În document se arată că TAROM a ajuns la al 17-lea director general în ultimii zece ani, iar funcția este ocupată în regim de interimat din 15 ianuarie 2026. De asemenea, procedura pentru desemnarea unui director general cu mandat complet nu a fost încă finalizată.

Potrivit reprezentanților SUT, succesiunea rapidă a conducerilor executive reflectă o lipsă de stabilitate managerială, pentru care consideră că actualul Consiliu de Administrație poartă responsabilitate, având atribuții privind numirea și supravegherea conducerii executive.

Sindicatul mai arată că actualii membri ai Consiliului de Administrație au primit mandate de patru ani la 15 iunie 2024, însă cei mai mulți dintre ei ocupau aceleași funcții, cu caracter provizoriu, încă din perioada 2021-2022.

În scrisoarea deschisă sunt menționate și informații potrivit cărora presa a relatat despre presupuse legături ale unor membri ai Consiliului de Administrație cu conducerile politice succesive ale Ministerului Transporturilor, în contradicție cu mențiunea „fără afiliere politică” din documentele oficiale privind guvernanța corporativă.