CNAIR renunță la sute de angajări după ce bugetul inițial a fost respins. Ce s-a schimbat

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a refăcut proiectul de buget al companiei după ce varianta inițială, care includea peste 500 de angajări noi, a fost respinsă de Ministerul Transporturilor, a anunțat marți secretarul de stat Horațiu Cosma.

Potrivit acestuia, noua variantă de buget nu mai prevede posturile suplimentare incluse inițial și generează economii de peste 75 de milioane de lei. Din această sumă, mai mult de 56 de milioane de lei ar proveni din reducerea cheltuielilor salariale.

„Am spus că nu vom accepta la Ministerul Transporturilor angajări nejustificate la CNAIR și ne-am ținut de cuvânt. Acum câteva săptămâni, directorul CNAIR Cristian Pistol, a venit cu un buget care sfida bunul simț și respectul pentru banul public. Peste 500 de noi angajări și zeci de milioane de lei în plus cu salariile. L-am respins!”, a transmis Horațiu Cosma într-o postare publicată pe Facebook.

Secretarul de stat a precizat că proiectul revizuit al companiei a eliminat atât posturile suplimentare propuse pentru aparatul central, cât și angajările planificate pentru structurile teritoriale.

„Astăzi, CNAIR a înțeles că această abordare nu mai merge. Nu cu echipa USR la Ministerul Transporturilor. Compania a revenit cu un buget refăcut, fără cele peste 500 de angajări prevăzute inițial. Rezultatul: economii de peste 75 de milioane de lei, dintre care peste 56 de milioane de lei doar din cheltuielile salariale”, a declarat Horațiu Cosma.

Acesta a menționat că Ministerul Transporturilor nu s-a opus suplimentării echipelor din teritoriu în situațiile în care există necesități reale, însă decizia de eliminare a tuturor posturilor incluse inițial a aparținut conducerii CNAIR.

„Conducerea CNAIR a renunțat nu doar la cele 126 de posturi suplimentare propuse pentru aparatul central, ci și la celelalte aproximativ 400 de angajări planificate în structurile teritoriale. Ministerul Transporturilor nu s-a opus întăririi echipelor din teritoriu acolo unde există nevoi reale. Alegerea de a elimina toate aceste posturi a aparținut domnului Pistol”, a precizat secretarul de stat.

Horațiu Cosma a transmis că ministerul se așteaptă ca activitatea CNAIR să continue fără probleme după modificarea bugetului și a afirmat că resursele existente trebuie utilizate mai eficient.

„Mesajul nostru este simplu și este valabil pentru toate companiile din subordinea Ministerului Transporturilor: bugetele construite pe cheltuieli nejustificate, pe extinderea exagerată a aparatului administrativ sau pe ignorarea interesului public vor fi respinse. Bugetele responsabile, fundamentate corect și construite cu respect pentru banii românilor vor fi aprobate”, a transmis Horațiu Cosma.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor a mai afirmat că obiectivul este ca activitatea companiei să fie îmbunătățită printr-o organizare mai eficientă și rezultate mai bune cu personalul disponibil.

„Ne așteptăm ca activitatea CNAIR să nu aibă de suferit. Dimpotrivă. Românii trebuie să vadă mai multă eficiență, o organizare mai bună și rezultate mai bune cu resursele existente”, a spus acesta.

În mesajul său, Horațiu Cosma a făcut referire și la așteptările legate de activitatea companiei de drumuri, menționând între priorități întreținerea infrastructurii rutiere, reducerea restricțiilor de circulație și intervenții mai rapide.

„Românii nu așteaptă scheme de personal tot mai mari. Așteaptă drumuri mai bine întreținute, restricții de circulație mai puține și mai scurte, reparații mai rapide și mai multă siguranță pe drumurile naționale”, a afirmat secretarul de stat.

Horațiu Cosma a precizat că Ministerul Transporturilor analizează proiectele de buget ale companiilor din subordine înainte de aprobare și că variantele considerate necorespunzătoare sunt retrimise pentru modificări.

„La Ministerul Transporturilor nu întoarcem privirea când vedem derapaje și nu semnăm automat orice ni se pune pe masă. Verificăm, corectăm și luăm decizii în interesul public. Iar atunci când o companie vine cu un bugetul greșit, îl trimitem înapoi. Când îl refac corect, îl aprobăm. Așa arată respectul pentru banii românilor”, a concluzionat Horațiu Cosma.