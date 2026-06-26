Pas decisiv pentru Drumul Expres Focșani – Brăila: exproprieri aprobate de Guvern

Horațiu Cosma, secretar de stat – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a transmis că a fost făcut „încă un pas important pentru Drumul Expres Focșani – Brăila”. Decizia vine după aprobarea în Guvern a hotărârii privind exproprierile necesare pentru realizarea proiectului.

„Încă un pas important pentru Drumul Expres Focșani – Brăila! Astăzi am aprobat în Guvern hotărârea privind exproprierile necesare pentru realizarea acestui proiect strategic. Proprietarii vor fi despăgubiți cu aproximativ 36 de milioane de lei. Acest pas este obligatoriu, în vederea demarării lucrărilor în forță până la finalul anului”, a transmis Horațiu Cosma.

Hotărârea prevede exproprierea a 3632 de imobile aflate pe traseul viitorului drum expres, cu o suprafață totală de peste 9,8 milioane de metri pătrați. Proprietățile sunt situate pe teritoriul administrativ al mai multor localități din județele Vrancea și Brăila, aparținând atât persoanelor fizice și juridice, cât și unităților administrativ-teritoriale sau domeniului public.

„Am decis această modificare pentru a crește siguranța rutieră și pentru a evita situațiile pe care le întâlnim astăzi pe Drumul Expres Craiova – Pitești, unde acostamentul îngust nu oferă condiții suficiente pentru opririle de urgență.

Această schimbare înseamnă:

mai multă siguranță pentru toți participanții la trafic;

intervenții mai rapide în cazul incidentelor;

o infrastructură construită la standardele moderne pe care România trebuie să le aplice de acum înainte”, mai arată secretarul de stat.

Mai exact, Drumul Expres Focșani – Brăila se află în etapa de proiectare și este considerat cel mai lung tronson de drum de mare viteză atribuit printr-un singur contract în România. Proiectul va conecta Autostrada Moldovei A7 cu Podul peste Dunăre de la Brăila și va continua legătura rutieră spre Galați, Tulcea și Constanța.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de poduri și pasaje, alături de șase noduri rutiere importante, inclusiv intersecția cu A7 și puncte de conexiune în zonele Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și Brăila. Infrastructura include și două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii cu zonă destinată alimentării și comerțului.

Autoritățile actualizează proiectul tehnic pentru a integra standarde noi aplicabile drumurilor expres. Una dintre modificări vizează introducerea benzii de urgență, similară celei de pe autostrăzi.

Decizia a fost luată pentru creșterea siguranței rutiere și pentru evitarea situațiilor întâlnite pe alte tronsoane, unde acostamentul îngust nu permite opriri de urgență în condiții optime. Sunt vizate intervenții mai rapide în caz de incidente și reducerea riscurilor pentru participanții la trafic.

„Realizarea acestui obiectiv de investiții are în vedere asigurarea infrastructurii pe baza cererii de transport în creștere, asigurând un grad ridicat de siguranță a traficului rutier cu următoarele rezultate și efecte pozitive așteptate:

reducerea numărului de accidente;

reducerea timpului de călătorie;

reducerea emisiilor poluante;

reducerea costurilor de operare;

îmbunătățirea condițiilor de siguranța și confort a participanților la trafic;

creșterea vitezei medii de circulație rutieră și realizarea unor economii de timp în trafic prin reducerea blocajelor”, explică cnir.ro.

Drumul expres va avea o lungime de 73 de kilometri și va include 57 de structuri de tip pod sau viaduct, precum și șase noduri rutiere. Traseul este gândit ca o legătură majoră între rețelele rutiere din estul țării și infrastructura de la Dunăre.

Valoarea contractului este de 4,29 miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Constructorul desemnat este asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L (Lider) – TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB – ARCADA COMPANY S.A.

Compania Națională de Investiții Rutiere transmite mulțumiri instituțiilor implicate în avizarea și susținerea actului normativ, inclusiv Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției, pentru sprijinul acordat în procedurile necesare.