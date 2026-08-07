Autostrada Transilvania: Recepția lotului Zimbor–Poarta Sălajului începe luni. Se apropie deschiderea circulației

Recepția unei noi secțiuni din Autostrada Transilvania intră în linie dreaptă. Comisia de recepție își începe activitatea de luni pe lotul Zimbor–Poarta Sălajului, iar ultimele lucrări sunt pe final. După încheierea procedurilor, șoferii vor putea circula pe încă 12,24 kilometri ai autostrăzii.

Comisia de recepție pentru secțiunea Zimbor–Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3) își va începe activitatea începând de luni, a anunțat vineri, 7 august, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Potrivit lui, echipa tehnică a CNAIR se află deja pe șantier și parcurge procedura de recepție pe măsură ce ultimele lucrări sunt finalizate.

Pistol a precizat că, în prezent, constructorul român UMB montează parapetul în zona deschiderilor tehnologice de acces provizoriu, utilizate pe durata execuției pentru circulația utilajelor în șantier. Totodată, sunt în curs de finalizare lucrările de torcretare a zidului de sprijin situat la kilometrul 21, conform kilometrării de șantier.

Directorul general al CNAIR a anunțat că, după deschiderea circulației, accesul pe cei 12,24 kilometri ai noii secțiuni se va realiza prin nodurile rutiere de la Zimbor și Românași.

Lucrările la secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) au ajuns la un stadiu fizic de aproape 95%, iar pe ultimii metri se așterne deja stratul asfaltic de uzură, a anunțat, marți, 4 august, Pistol.

Potrivit lui, antreprenorul austriac PORR are mobilizați pe șantier 350 de muncitori și 156 de utilaje, resurse adaptate etapei finale de execuție.

Pistol a precizat că, în această perioadă, se execută lucrări de așternere a pământului pe taluzuri, amenajarea șanțurilor și rigolelor, montarea gabioanelor, a parapetelor metalice, a panourilor fonoabsorbante și antiorbire, precum și instalarea semnalizării verticale și a gardurilor de împrejmuire.

La cele 12 poduri și pasaje de pe traseu sunt montate plasele de protecție, se execută rosturile de dilatație și lucrările pregătitoare pentru vopsirea anticorozivă, fiind instalate și sistemele de evacuare a apelor pluviale.

În ceea ce privește tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, șeful CNAIR a arătat că sunt montate instalațiile mecanice, electrice și sistemele inteligente de transport (ITS). Totodată, la clădirile operaționale care vor deservi tunelul se instalează echipamentele și se realizează teste de presiune pentru instalațiile de stingere a incendiilor. În următoarele două luni vor continua testele pentru verificarea comportamentului la foc și fum al echipamentelor instalate.

La sensul giratoriu din Tigveni sunt efectuate marcajele rutiere și lucrările de amenajare peisagistică.

Potrivit lui, dacă actualul ritm de lucru va fi menținut, circulația pe această secțiune de 9,86 kilometri va putea fi deschisă până la sfârșitul anului, înainte de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027.

După finalizarea acestui tronson, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar investiția este finanțată prin Programul Transport 2021–2027.

Lucrările la Drumul Expres Brăila–Galați (DEx6) au depășit un stadiu fizic de 97%, iar constructorul a finalizat o nouă etapă importantă la podul peste râul Siret, ultimul obiectiv rămas în execuție, a anunțat sâmbătă, 1 august, Pistol.

Potrivit lui, un nou segment al tablierului podului peste Siret a fost ridicat și poziționat cu ajutorul unei macarale de mare capacitate, de 700 de tone. Operațiunea a durat aproximativ trei ore.

Pistol a precizat că au fost finalizate și lucrările de montare a hobanelor pentru faza a șasea de execuție, iar fundațiile provizorii utilizate anterior pentru montarea tablierului au fost dezafectate.

Șeful CNAIR a subliniat că podul peste Siret reprezintă ultimul obiectiv aflat în lucru pe șantierul drumului expres și a reiterat că circulația pe noul tronson de mare viteză, cu o lungime de 10,76 kilometri, trebuie deschisă până la sfârșitul anului 2026.

Contractul pentru construirea Drumului Expres Brăila–Galați are o valoare de 449,42 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021–2027.

Potrivit lui, noua șosea de mare viteză va contribui la îmbunătățirea conectivității și la dezvoltarea economică a regiunilor istorice Moldova și Muntenia, având efecte pozitive și pentru Dobrogea.